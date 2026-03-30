Kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai với sức trẻ Việt tại Kyushu, Nhật Bản

Thứ Hai, 17:24, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026 với chủ đề “Kết nối tri thức – Kiến tạo tương lai” được tổ chức tại Fukuoka (Nhật Bản), thu hút đông đảo trí thức, doanh nhân, sinh viên và thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản tham dự.

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka bảo trợ, phối hợp cùng các hội đoàn người Việt tại Kyushu tổ chức, thể hiện rõ vai trò kết nối của cơ quan đại diện với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự diễn đàn còn có đại diện Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UB TWMTTQ) Việt Nam, Uỷ ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,...

ket noi tri thuc - kien tao tuong lai voi suc tre viet tai kyushu, nhat ban hinh anh 1
Tổng lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương phát biểu tại sự kiện 

Điểm nổi bật của Diễn đàn là sự gắn kết giữa nội dung thảo luận với các định hướng lớn của Việt Nam, trong đó có vai trò của thanh niên đối với việc thực hiện Nghị quyết 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bên cạnh đó, nội dung về văn hóa và tiếng Việt cũng được đặt trong mối tương quan với Kết luận 12, định hướng phát triển văn hóa theo tinh thần Nghị quyết 80, nhấn mạnh vai trò của văn hóa như nền tảng tinh thần và sợi dây gắn kết cộng đồng người Việt toàn cầu.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh vai trò trung tâm của thanh niên trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. “Tôi tin tưởng rằng, thông qua chương trình này, nhiều ý tưởng, hành động cụ thể, thiết thực sẽ được các bạn trẻ Việt Nam tại Kyushu triển khai trong thời gian tới, góp phần gắn kết, đóng góp cho sự phát triển của Fukuoka nói riêng cũng như cho sự phát triển mối quan hệ Việt – Nhật và cho quê hương đất nước”.

Về phần mình, ông Nguyễn Duy Anh - Ủy viên UB TWMTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh Diễn đàn không chỉ là một chương trình trao đổi, mà là một không gian kết nối thực chất. “Diễn đàn đã quy tụ nhiều ý kiến giá trị từ các chuyên gia và thế hệ trẻ và hình thành sáng kiến rất cụ thể về Mạng lưới thanh niên văn hóa - tri thức - đổi mới - sáng tạo tại khu vực Kyushu. Diễn đàn không dừng lại ở sự trao đổi, mà đã tạo ra sự kết nối, khơi dậy tinh thần hành động trong cộng đồng thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản”.

ket noi tri thuc - kien tao tuong lai voi suc tre viet tai kyushu, nhat ban hinh anh 2
Ông Nguyễn Duy Anh phát biểu tại sự kiện

Tại Diễn đàn đã diễn ra qua 3 phiên thảo luận chuyên sâu về Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hội nhập quốc tế và lập nghiệp, Văn hóa Việt và gìn giữ tiếng Việt, với sự tham gia của 13 diễn giả đến từ nhiều lĩnh vực. Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Kyushu 2026 được đánh giá là bước đi cụ thể trong việc phát huy nguồn lực trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài – góp phần vào hành trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tuấn Nhật, Ngọc Huân/VOV-Tokyo
Lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã đến Trung Đông
VOV.VN - Theo các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vừa xác nhận một bộ phận của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã có mặt tại Trung Đông theo đúng kế hoạch.

Nhật Bản thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác an ninh và kinh tế với các nước châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu - người đang có chuyến thăm Pháp để tham dự Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm G7, đã có cuộc gặp bên lề với hàng loạt các quan chức của châu Âu nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế.

Nhật Bản bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu quốc gia

VOV.VN - Thực hiện lộ trình đã cam kết, sau khi mở kho dầu dự trữ pháp quy của các doanh nghiệp tư nhân, hôm nay 26/3, Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia.

