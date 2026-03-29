Lực lượng tinh nhuệ của Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã đến Trung Đông

Chủ Nhật, 15:23, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ vừa xác nhận một bộ phận của quân đội Mỹ đồn trú tại Nhật Bản đã có mặt tại Trung Đông theo đúng kế hoạch.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết tàu tấn công đổ bộ (Amphibious Assault ship) USS Tripoli được triển khai tại căn cứ Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki – miền Nam Nhật Bản, đã có mặt tại Trung Đông từ hôm 27/3.

Cùng với Tripoli, còn có một lực lượng thuộc đơn vị hải quân viễn chinh số 31 đồn trú tại căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ Camp Hansen thuộc tỉnh Okinawa – cực Nam Nhật Bản. Tổng binh lực được điều chuyển tới Trung Đông của Tripoli và đơn vị này lên tới 3.500 binh sỹ, cùng nhiều máy bay vận tải và máy bay chiến đấu hiện đại.

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli của quân đội Mỹ. Ảnh: Jiji Press

USS Tripoli là chiến hạm được triển khai tại Nhật Bản từ tháng 6/2025. Ngoài lực lượng tinh nhuệ nêu trên, trong biên chế tàu này còn có nhiều tiêm kích tàng hình F-35 của quân đội Mỹ. Trước đây, USS Tripoli đã từng có mặt tại Philippines, nhưng sau đó đã thay đổi hải trình về hướng Trung Đông.

Bên cạnh đó, đơn vị hải quân viễn chinh số 31 là lực lượng có thể tác chiến trên không, trên bộ và thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt khác. Đơn vị này đã từng tham chiến tại Afghanistan và Iraq.

Trong một diễn biến có liên quan, các nguồn tin quân sự - quốc phòng của Nhật Bản và Hàn Quốc còn cho hay, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã quyết định điều một bộ phận của Sư đoàn dù số 82 (82nd Airborne Division) - một đơn vị bộ binh dù tinh nhuệ của Lục quân Mỹ, chuyên thực hiện các chiến dịch nhảy dù đột kích và phản ứng nhanh, nổi tiếng là một trong những đơn vị thiện chiến và sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đến Trung Đông.

Theo giới quan sát, việc điều chuyển sức mạnh chiến đấu nêu trên có khả năng là để chuẩn bị cho những đợt tác chiến trên mặt đất của bộ binh trong vài tuần tới. Theo đó, chiến sự tại Iran sẽ tiếp tục kéo dài với những diễn biến không thể lường trước.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ
Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.

Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng
Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự Iran
Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự Iran

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tập kích hơn 1.000 mục tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí của Iran.

Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự Iran

Israel tấn công hơn 1.000 mục tiêu nhằm làm suy yếu sức mạnh quân sự Iran

VOV.VN - Quân đội Israel cho biết đã tập kích hơn 1.000 mục tiêu liên quan đến hoạt động sản xuất vũ khí của Iran.

