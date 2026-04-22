  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ Tư, 05:41, 22/04/2026
VOV.VN - Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Ba âm lịch, ngày 21/4, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, những người con đất Việt xa xứ cùng hội tụ để tưởng nhớ các vị Vua Hùng và tri ân công đức tổ tiên.

Lễ Giỗ Tổ năm nay tại chùa Khánh An có sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh cùng Đoàn Lân sư rồng Việt Nam. Lần đầu tiên tham dự nghi lễ thiêng liêng này cùng kiều bào, NSND Trọng Trinh không khỏi xúc động trước sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt của những người con xa xứ hướng về Tổ quốc.

Lễ Giỗ Tổ năm nay tại chùa Khánh An có sự góp mặt của Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Trinh cùng Đoàn Lân sư rồng Việt Nam.

NSND Trọng Trinh cho biết: "Tình cảm của bà con Việt kiều mang một điều hết sức khác lạ, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc và thực sự có chút bất ngờ. Tôi nhận ra rằng, dòng máu người Việt dù ở bất cứ đâu vẫn luôn cuộn chảy tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc tha thiết như vậy."

Bên cạnh các nghi thức dâng hương theo phong tục truyền thống, không gian lễ hội năm nay thêm phần đặc sắc với các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa của Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam. Sự kết hợp giữa tâm linh và nghệ thuật dân gian đã để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ với cộng đồng người Việt mà cả với những người bạn Thái Lan.

Kiều bào tại Thái Lan tham dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương tại chùa Khánh An, tỉnh Udon Thani, Thái Lan, hôm 21/4/2026.

Nhà sư Kusol Singkun, Trụ trì chùa Khánh An, chia sẻ: "Lễ Giỗ Tổ năm nay thực sự đặc biệt khi có đoàn lân sư rồng sang biểu diễn những tiết mục văn hóa truyền thống mang tầm quốc gia. Tôi rất vui mừng và đánh giá cao hoạt động ý nghĩa này, nó giúp thắt chặt thêm tình hữu nghị và sự hiểu biết văn hóa giữa hai dân tộc".

Udon Thani hiện là nơi duy nhất tại Thái Lan có đền thờ Vua Hùng. Vì vậy, việc tổ chức lễ Giỗ Tổ thường niên đã trở thành hoạt động tinh thần không thể thiếu, là dịp để nhắc nhở thế hệ trẻ về cội nguồn dân tộc.

Không gian lễ hội năm nay thêm phần đặc sắc với các tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa của Liên đoàn Lân Sư Rồng Việt Nam.

Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, khẳng định tâm nguyện của bà con kiều bào: "Năm nào chúng tôi cũng tổ chức như thế này để con cháu luôn nhớ mình mang dòng máu Vua Hùng. Dù sinh ra và lớn lên trên đất Thái, nhưng dòng máu Việt Nam vẫn luôn chảy trong trái tim, và chúng tôi vẫn luôn một lòng hướng về quê cha đất Tổ".

Vượt ra ngoài khuôn khổ của một nghi lễ tôn giáo, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương tại Thái Lan đã trở thành nhịp cầu gìn giữ và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau. Giữa không gian chùa Khánh An, mỗi người Việt xa quê lại thấy gần nhau hơn, tự hào hơn về nguồn cội "Con Rồng cháu Tiên" và cùng nhau viết tiếp câu chuyện văn hóa Việt dù ở bất kỳ nơi đâu.

“Mạch ngầm” văn hóa Việt tại Kanchanaburi, Thái Lan

VOV.VN - Trước đây, những người Việt rời quê hương sang Thái Lan mang theo không chỉ hành trang mưu sinh mà còn cả ký ức văn hóa: nghề đánh bắt cá, hương vị ẩm thực và những tập tục truyền thống. Tại tỉnh Kanchanaburi, cộng đồng người Thái gốc Việt đã trở thành một phần trong bức tranh văn hóa địa phương.

PV/VOV-Bangkok
Độc đáo tục cưới hai lần của người dân tộc Thái xứ Thanh

VOV.VN - “Cưới hai lần mới trọn nghĩa vợ chồng” là phong tục lạ của người dân tộc Thái, khiến du khách không khỏi tò mò. Trong không khí chào mừng Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam, lễ cưới hai lần của đồng bào Thái đã được tái hiện sinh động tại “Ngôi nhà chung” truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thái Lan kích hoạt "Ngoại giao 2.0": Ưu tiên an ninh xuyên biên giới

VOV.VN - Tối 20/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan đã công bố định hướng chiến lược mới "Ngoại giao 2.0". Đây là lộ trình nhằm đưa Thái Lan chủ động hơn trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, định vị lại vai trò quốc gia trong bối cảnh địa chính trị khu vực đầy biến động.

Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong

VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (18/4) phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

