  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Thái Lan kích hoạt "Ngoại giao 2.0": Ưu tiên an ninh xuyên biên giới

Thứ Ba, 05:45, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 20/4, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan đã công bố định hướng chiến lược mới "Ngoại giao 2.0". Đây là lộ trình nhằm đưa Thái Lan chủ động hơn trong việc giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống, định vị lại vai trò quốc gia trong bối cảnh địa chính trị khu vực đầy biến động.

Chia sẻ với báo giới, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow nhấn mạnh, sự ổn định chính trị nội bộ tại Thái Lan hiện nay là cơ sở quan trọng để chính phủ triển khai một chính sách đối ngoại có tính kế thừa và xuyên suốt. Trọng tâm của chiến lược này không chỉ dừng lại ở các nghi thức ngoại giao truyền thống mà tập trung trực diện vào các vấn đề thực tế sát sườn như: kiểm soát tội phạm xuyên biên giới, lừa đảo trực tuyến (online scam), ma túy, buôn người và an ninh năng lượng.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow phát biểu tại sự kiện gặp gỡ báo chí

Đối với các cuộc xung đột quốc tế và sự cạnh tranh giữa các cường quốc, Thái Lan duy trì lập trường cân bằng và thực tế. Ngoại trưởng Sihasak nhấn mạnh việc bảo hộ công dân và duy trì các dòng chảy thương mại là ưu tiên hàng đầu, đồng thời khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì một thế giới đa cực để tăng cường không gian lựa chọn cho các quốc gia tầm trung.

"Một điều rất quan trọng với Thái Lan là an ninh khu vực. Làm thế nào để ứng phó trước sự cạnh tranh địa chính trị giữa các cường quốc? Quan điểm của Thái Lan là kiên định giữ vững bản sắc, duy trì sự tự do linh hoạt và quyền tự chủ chiến lược. Thái Lan khẳng định không chọn bên và mong muốn xây dựng quan hệ hữu nghị với tất cả các đối tác. Thay vì chỉ xoay xở giữa các cực sẵn có, chúng tôi khuyến khích sự tham gia đa dạng của các đối tác khác vào khu vực, hướng tới một trật tự khu vực đa cực, cân bằng và ổn định", Ngoại trưởng Thái Lan cho biết.

Phóng viên Thái Lan và quốc tế tham dự sự kiện tại Bộ Ngoại giao Thái Lan tối 21/04/2026

Chiến lược "Ngoại giao 2.0" cũng đề cao mô hình phối hợp liên ngành mang tên "Team Thailand", kết hợp chặt chẽ giữa ngoại giao, quân đội và các bộ ngành kinh tế. Mục tiêu cốt lõi là biến các hoạt động đối ngoại thành kết quả thực tế, giúp người dân hưởng lợi trực tiếp từ việc mở rộng thị trường tại các khu vực mới như Trung Á, châu Phi và củng cố chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Thông qua việc củng cố vai trò trung tâm của ASEAN và tăng cường kết nối khu vực, Thái Lan kỳ vọng sẽ xây dựng được một hành lang an ninh bền vững, nơi các vùng biên giới được chuyển hóa từ điểm nóng xung đột thành các khu vực hợp tác phát triển kinh tế.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan Ngoại giao 2.0 lợi ích thực tế an ninh xuyên biên giới
Thái Lan ban hành cảnh báo bệnh Whitmore sau khi ghi nhận 23 ca tử vong
VOV.VN - Giới chức Thái Lan hôm qua (18/4) phát đi cảnh báo kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác đối với bệnh Whitmore, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp từ đầu năm 2026 đến nay.

Thủ tướng Thái Lan công bố chiến lược toàn diện nhằm ổn định miền Nam
VOV.VN - Nhằm tái thiết an ninh và niềm tin công chúng tại các tỉnh biên giới phía Nam, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây đã có chuyến thị sát khu vực và công bố lộ trình phát triển mới, kết hợp giữa việc thắt chặt kiểm soát biên giới và triển khai mạng lưới cai nghiện ma túy sâu rộng đến cấp huyện.

Thái Lan thúc đẩy quan hệ song phương với Myanmar hậu bầu cử
VOV.VN - Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow dự kiến sẽ có chuyến thăm chính thức tới Myanmar vào ngày 22/4. Đây được xem là nỗ lực ngoại giao đáng chú ý nhằm thảo luận về tương lai quan hệ song phương trong bối cảnh cả hai quốc gia vừa kiện toàn bộ máy Nội các mới.

