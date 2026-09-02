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Kiều bào Thái Lan dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Tư, 17:15, 02/09/2026
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VOV.VN - Sáng 2/9, cộng đồng người Việt tại tỉnh Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích mang tên Người tại bản Noỏng Ôn, tỉnh Udon Thani.

Đây là hoạt động thường niên của bà con nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời kỷ niệm Ngày Quốc khánh thiêng liêng của dân tộc.

Kiều bào Thái Lan dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, bà con đã thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng đi trước.

Trước anh linh của Người, cộng đồng người Việt tại Udon Thani nguyện học tập theo tấm gương đạo đức của người, phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hướng về quê hương đất nước, tiếp tục là cầu nối vững chắc vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Thái Lan.

Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Udon Thani là một trong 3 khu di tích tại Thái Lan được xây dựng tại những nơi Người từng sinh sống và gây dựng phong trào cách mạng trong những năm 1928-1929.

Đây cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế của tỉnh Udon Thani.

Khu di tích hiện đang được mở rộng và đặt mục tiêu hoàn thành các hạng mục quan trọng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ đến hoạt động cách mạng tại Thái Lan.

PV/VOV-Bangkok
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