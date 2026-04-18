Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Bảy, 05:56, 18/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 17/4 (giờ địa phương), tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt, trong khuôn khổ tham dự IPU-152 và các hoạt động song phương.

Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt  Nam, hiện cộng đồng người Việt Nam ở Thổ Nhĩ Kỳ có khoảng 200 người. Dù ở xa quê hương Việt Nam nhưng bà con vẫn hàng ngày dõi theo tin tức ở quê nhà, vui mừng phấn khởi trước những bước đi lên và hội nhập mạnh mẽ với thế giới của đất nước Việt Nam; luôn có những đóng góp hướng về quê hương.

Hiện, ở Thổ Nhĩ Kỳ chưa có Hội người Việt Nam nhưng Đại sứ quán cùng với bà con đã thành lập được Ban Liên lạc cộng đồng và đang tích cực triển khai các bước tiến tới thành lập Hội người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, để bà con có ngôi nhà chung, gắn kết và tương trợ lẫn nhau.

Nhân dịp này, Đại sứ bày tỏ lỏng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội thời gian qua đã dành nhiều sự quan tâm đến các chế độ chính sách dành cho cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, những cơ chế đặc thù cho ngành Ngoại giao cũng như đang tiếp tục đóng góp cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đảm bảo thống nhất trong quản lý hoạt động đối ngoại, nâng cao hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Cơ quan đại diện.

Đại diện cho cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, anh Lưu Thái Hưng, thành viên Ban Liên lạc cộng đồng khẳng định, dù ở đâu, người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ luôn chấp hành và tuân thủ luật pháp nước sở tại. Các thành viên trong Cộng đồng cũng rất tích cực tham gia hỗ trợ lẫn nhau khi gặp khó khăn tại Thổ Nhĩ Kỳ như thiên tai, thảm họa, nhất là sát cánh cùng các Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam trong thảm họa động đất lịch sử tại miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm 2023.

Anh Lưu Thái Hưng kiến nghị, Quốc hội và Chính phủ tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong việc có hai quốc tịch và các thủ tục an cư khi về Việt Nam; mong  duy trì việc học tiếng Việt cho các thế hệ sau, cũng như giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc

Trong không khí đầm ấm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thông tin đến cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ về tình hình đất nước liên quan đến các lĩnh vực  phát triển kinh tế - xã hội; những dấu mốc quan trọng như tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; công tác an sinh xã hội luôn được Đảng, nhà nước quan tâm chăm lo.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với những thành tựu của 40 năm Đổi mới, đất nước đang nỗ lực, quyết tâm tự tin, tự cường bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.

Chia sẻ với những khó khăn mà cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại phải đối mặt, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội, Chính phủ đã sửa đổi nhiều chính sách liên quan đến đảm bảo chế độ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán. Hiện nay, Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Cơ quan đại diện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đặc biệt trong công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ cộng đồng và phối hợp liên ngành.

Ghi nhận những ý kiến kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ, liên quan đến quốc tịch, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội đã ban hành Luật Căn cước (sửa đổi), Luật hộ tịch, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản để tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài đầu tư làm ăn tại Việt Nam.

Việc duy trì văn hóa truyền thống, ngôn ngữ cho các thế hệ con em, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội, Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Giáo dục, đào tạo quan tâm trang bị sách, kinh phí để thực hiện.

“Tôi cũng rất mong cộng đồng người Việt ở nước ngoài chấp hành quy định, luật lệ của nước sở tại. Người Việt rất được tôn vinh, tôn trọng ở các nước, thì mình đi ra nước ngoài  phải giữ hình ảnh của chúng ta đối với bạn bè. Dù ở nước ngoài nhưng vẫn giữ hình ảnh như ở trong nước, chấp hành tốt luật ở nước sở tại. Tổ quốc luôn dõi theo và tự hào về những người con xa xứ có những đóng góp cho quê hương, đất nước”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cộng đồng người Việt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, hội nhập tốt; tiếp tục gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình - để thế hệ trẻ dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài vẫn luôn hướng về cội nguồn.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quan tâm, góp phần xúc tiến đầu tư của doanh nghiệp hai nước; đồng thời hỗ trợ bà con xây dựng cuộc sống tốt đẹp tại sở tại; phát huy tốt hơn nữa vai trò là mái nhà chung, nguồn động viên tinh thần, là nơi gắn kết, tập hợp bà con cùng đoàn kết, hướng về quê hương, đất nước.

Lê Tuyết/VOV
Tag: chủ tịch quốc hội trần thanh mẫn gặp mặt cộng đồng người việt nam thổ nhĩ kỳ ipu-152
VOV.VN - Ngày 17/4, tiếp nối các hoạt động tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 Liên minh Nghị viện Thế giới và hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus.

VOV.VN - Ngày 17/4, tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 152 (IPU-152).

VOV.VN - Chiều nay (17/4), tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với Ủy ban Kinh tế và Tài chính về nhiệm vụ năm 2026 và các nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

