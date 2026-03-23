中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Người Thái gốc Việt: Mạch ngầm nghĩa tình nối nhịp cầu Thái Lan - Việt Nam

Thứ Hai, 18:03, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 22/3, tại tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan), hội thảo “Vai trò của người Thái gốc Việt: Cầu nối bền vững cho quan hệ Thái Lan - Việt Nam” đã diễn ra trong không khí ấm áp nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (6/8/1976 – 6/8/2026).

Điểm tựa thầm lặng trong dòng chảy lịch sử

Mở đầu hội thảo tại Thái Lan, Thượng nghị sĩ, Giáo sư Lae Dilokwittayarat - Giáo sư tại Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn, đã đưa ra một góc nhìn sâu sắc: Nếu chỉ nhìn vào 50 năm ngoại giao chính thức là chưa đủ, bởi sự gắn kết giữa nhân dân hai nước đã được bện chặt từ hàng thế kỷ trước.

nguoi thai goc viet mach ngam nghia tinh noi nhip cau thai lan - viet nam hinh anh 1
Hội thảo Vai trò của người Thái gốc Việt - Cầu nối bền vững cho quan hệ Thái Lan - Việt Nam diễn ra vào chiều 22032026 tại Udon Thani - Đông Bắc Thái Lan

Giáo sư Lae ví von quan hệ hai nước như một cây cầu, nơi mà cộng đồng người Thái gốc Việt chính là phần trụ vững chắc nằm sâu dưới mặt nước: “Điều quyết định lại nằm ở những trụ cầu âm thầm bên dưới. Người ta thường chỉ thấy mặt cầu phẳng phiu, mà quên rằng chính những con người bình thường mới là những trụ đỡ cắm sâu dưới lòng sông, lặng lẽ giữ cho nhịp cầu hữu nghị luôn vững chãi qua mọi thăng trầm”.

Giáo sư Lae nhận định, chính sự giao thoa tự nhiên qua nhiều thế hệ đã đưa những giá trị văn hóa Việt thấm sâu vào đời sống xã hội Thái Lan. Những điểm chung về nếp sống và tình cảm gia đình đã tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt, bổ trợ hiệu quả cho các mối quan hệ ngoại giao và kinh tế chính thức giữa hai nước.

nguoi thai goc viet mach ngam nghia tinh noi nhip cau thai lan - viet nam hinh anh 2
Giáo sư Lae Dilokvidhyarat, Thượng nghị sĩ, Giáo viên thỉnh giảng, Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn

Lợi thế của những trái tim mang hai dòng máu

Là một người con của hai dân tộc, với bố là người Việt và mẹ là người Thái, hơn ai hết, Giáo sư Lae hiểu rõ vai trò đặc biệt của cộng đồng kiều bào: “Không ai hiểu hai dân tộc này bằng người Việt kiều. Người ở Việt Nam có thể chưa hiểu hết Thái Lan, người Thái cũng chưa chắc hiểu hết Việt Nam, nhưng người Việt kiều thì cảm nhận được hơi thở của cả hai bờ. Họ chính là những sứ giả thấu hiểu nhất”.

Đồng quan điểm, cựu Đại sứ Thái Lan Surapol Petchvarara, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, trân trọng tinh thần gắn kết của bà con, khi cùng nhau tạo nên những hội đoàn vững mạnh để làm điểm tựa cho nhau, giúp mỗi cá nhân không còn thấy lẻ loi trên hành trình lập nghiệp và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Sức mạnh từ gian bếp đến lòng tin bền vững

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định, mối liên kết giữa cộng đồng kiều bào và quê hương là sợi dây tự nhiên, bền chặt. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan luôn là những người láng giềng gần gũi, đồng hành cùng phát triển. Bà con kiều bào dù ở đâu cũng luôn là một phần máu thịt, là người thân trong gia đình Việt Nam, luôn hướng về cội nguồn.

nguoi thai goc viet mach ngam nghia tinh noi nhip cau thai lan - viet nam hinh anh 3
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng

Đại sứ cũng gợi mở về việc học hỏi cách quảng bá "sức mạnh mềm" của Thái Lan, mà chính cộng đồng kiều bào là những người hiểu rõ nhất để sẻ chia kinh nghiệm. Bổ sung ý này, cựu Đại sứ Thái Lan Surapol dẫn chứng câu chuyện về món "Nem nướng" gốc Việt nổi tiếng tại Udon Thani.

“Ẩm thực Việt Nam có sức lay động rất lớn. Cách người Việt chăm chút cho bữa ăn như một vị thuốc nuôi dưỡng cơ thể chính là bí quyết tạo nên vẻ đẹp tự nhiên. Nếu muốn quảng bá hình ảnh quốc gia, ẩm thực chính là nhịp cầu ngắn nhất đến với trái tim”, cựu Đại sứ Surapol nói.

Để mạch ngầm nghĩa tình chảy mãi

Hội thảo khép lại với niềm tin rằng quan hệ Thái Lan - Việt Nam trong 50 năm tới sẽ không chỉ dừng lại ở các văn bản ký kết, mà sẽ nở rộ thông qua những "nhân tố mới". Đó là những người trẻ Thái Lan chọn Việt Nam để lập nghiệp, là những mái ấm đa văn hóa đang ngày càng nảy nở, tạo nên một nhịp sống giao thoa đầy sức sống.

Như lời kết của các diễn giả, cộng đồng người Thái gốc Việt không chỉ là những người lưu giữ ký ức, mà còn là chính là những "nhịp cầu của lòng tin" có khả năng gắn kết hai bờ vượt lên trên lợi ích đơn thuần, vì sự phồn vinh chung của cả hai dân tộc. Họ chính là những người giữ lửa cho nhịp cầu hữu nghị luôn ấm áp, để tình thân Thái - Việt mãi bền vững như mạch nước ngầm chảy mãi không thôi.

 
dai_su_viet_nam_tai_thai_lan_pham_viet_hung_phat_bieu_chuc_mung_ban_chap_hanh_hoi_nguoi_viet_nam_toan_thai_lan_tong_hoi_nhiem_ky_2026-2028.jpg

Sứ mệnh “Bó đũa” và khát vọng của kiều bào Thái Lan

VOV.VN - Trong bài phát biểu tâm huyết gửi tới bà con, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã dành sự tri ân sâu sắc cho những thế hệ kiều bào đi trước – những người bền bỉ vượt qua chông gai để ổn định cuộc sống và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Ngọc Diệp-Quốc Hùng/VOV-Bangkok
Tag: Thái Lan Việt Nam người Thái gốc Việt quan hệ Việt Nam - Thái Lan 50 năm kiều bào Việt Nam tại Thái Lan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thái Lan triển khai ứng dụng tra cứu nguồn cung nhiên liệu theo thời gian thực
Thái Lan triển khai ứng dụng tra cứu nguồn cung nhiên liệu theo thời gian thực

VOV.VN - Trước áp lực từ biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu do xung đột Trung Đông, Thái Lan đang tăng tốc triển khai các giải pháp số nhằm minh bạch thông tin và ổn định thị trường nhiên liệu trong nước.

Ngành du lịch Thái Lan kêu gọi gói cứu trợ khẩn cấp 15 tỷ baht
Ngành du lịch Thái Lan kêu gọi gói cứu trợ khẩn cấp 15 tỷ baht

VOV.VN - Liên đoàn Du lịch Thái Lan (Fetta) cùng 7 hiệp hội thành viên kiến nghị Chính phủ đưa gói kích cầu trị giá 15 tỷ baht (456 triệu USD) vào chương trình nghị sự ưu tiên, nhằm ứng phó nguy cơ suy giảm do xung đột Trung Đông và thiếu nhiên liệu.

Tân Thủ tướng Thái Lan cam kết xây dựng chính phủ minh bạch, lấy dân làm gốc
Tân Thủ tướng Thái Lan cam kết xây dựng chính phủ minh bạch, lấy dân làm gốc

VOV.VN - Chiều 20/3, tại thủ đô Bangkok đã diễn ra lễ tiếp nhận sắc phong của Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn ông Anutin Charnvirakul là Thủ tướng thứ 32 của Thái Lan.

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào