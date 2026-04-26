Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Paris: Hành trình về nguồn cội giữa lòng nước Pháp

Chủ Nhật, 16:54, 26/04/2026
VOV.VN - Ngày 25/4, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Không chỉ đơn thuần là một nghi lễ tâm linh, sự kiện năm nay còn trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho tinh thần đoàn kết và khát vọng quảng bá bản sắc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Giữa lòng "Kinh đô ánh sáng", hình ảnh những nén hương trầm và lễ vật dâng lên Tổ tiên đã khơi dậy niềm xúc động sâu sắc, đặc biệt là với những người mang trong mình dòng máu lai Pháp – Việt. Năm thứ hai tổ chức, Lễ Giỗ Tổ tại Pháp tiếp tục khẳng định đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và là điểm tựa tinh thần gắn kết kiều bào.

Sự kiện mở đầu đầy khí thế với những màn múa lân và đồng diễn Việt Võ Đạo, phô diễn tinh thần thượng võ cùng sức sống văn hóa Việt Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Sự kiện mở đầu đầy khí thế với những màn múa lân và đồng diễn Việt Võ Đạo, phô diễn tinh thần thượng võ cùng sức sống văn hóa Việt. Trong không gian linh thiêng, nghi thức rước lễ và dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ được thực hiện trang trọng, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của người con xa xứ hướng về các Vua Hùng và bậc tiền nhân.

Ông Matoko Firmin Edouard, cựu Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO nhấn mạnh: "Mẹ tôi là người Việt Nam, vì vậy tôi mang trong mình một nửa dòng máu Việt. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng khi được tham gia lễ hội này,  một cử chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên và tinh thần đoàn kết dân tộc. Tại UNESCO, chúng tôi hiểu rằng bản sắc văn hóa và các nghi lễ truyền thống đóng vai trò quan trọng đối với tương lai, đặc biệt là với thế hệ trẻ. Việc ghi nhớ nguồn cội là điều hết sức quan trọng".

Theo ông Matoko, việc tổ chức sự kiện ngay tại trung tâm Paris không chỉ làm phong phú thêm nền văn hóa đa dạng của Pháp mà còn khẳng định vị thế của một Việt Nam hiện đại, đang phát triển mạnh mẽ về công nghệ và kinh tế.

Với nhiều gia đình Việt kiều, ngày Giỗ Tổ là dịp quan trọng nhất trong năm để giáo dục con cái về lòng tự hào dân tộc.

"Đây là câu chuyện và nguồn gốc của chúng tôi. Tôi muốn truyền lại cho con cái để chúng hiểu được mình xuất phát từ đâu và những giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cảm thấy như một gia đình lớn luôn sát cánh bên nhau. Những sự kiện này không chỉ gắn kết cộng đồng mà còn là dịp để chúng tôi đại diện cho hình ảnh Việt Nam tại Paris", chị Marika Phan, việt kiều tại Pháp, xúc động chia sẻ.

Trong không gian linh thiêng, nghi thức rước lễ và dâng hương trước bàn thờ Quốc Tổ được thực hiện trang trọng. Ảnh: Anh Tuấn/VOV

Sức hút của văn hóa Việt còn lan tỏa đến cả những người bạn quốc tế. Anh Kevin Teplier, một người con của vùng Caribbean nhưng đã trở thành một phần của cộng đồng người Việt thông qua cuộc hôn nhân với chị Marika, chia sẻ về niềm vui khi khám phá những nét đẹp mới: "Tôi không có gốc gác Việt Nam, nhưng tôi học được rất nhiều từ gia đình vợ. Tôi rất hào hứng khi được chia sẻ di sản này và học hỏi thêm về truyền thống Việt. Đặc biệt, tôi rất ủng hộ và tự hào khi xem biểu diễn Việt Võ Đạo, một môn võ truyền thống đầy tinh hoa".

Buổi lễ khép lại trong sự ấm áp và tự hào. Những nén hương thơm thắp lên giữa lòng Paris chính là minh chứng cho việc dù ở bất cứ đâu, sợi dây nguồn cội vẫn luôn là sức mạnh để người Việt gắn kết, cùng nhau giữ gìn và phát huy những giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc trên đất Pháp.

Anh Tuấn/VOV-Paris
Tag: Giỗ Tổ Hùng Vương tại Pháp lễ Giỗ Tổ ở Paris
Hàng vạn người dân thành kính dâng hương trong ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Ngày 26/4, tức mùng 10 tháng 3 âm lịch, đông đảo người dân và du khách về Đền Hùng dâng hương nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 trong thời tiết thuận lợi, không khí trang nghiêm, thành kính.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước

VOV.VN - Ngày 25/4, tại Nhà Việt Nam ở Washington DC, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tổ chức buổi sinh hoạt “Hướng về cội nguồn” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Việt Nam phối hợp với Mexico tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mexico City

VOV.VN - Tại họp báo thường kỳ chiều 23/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đang phối hợp với chính quyền thành phố Mexico City để tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trung tâm lịch sử thành phố. Đây là công trình mang ý nghĩa biểu tượng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam – Mexico.

