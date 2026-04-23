Việt Nam phối hợp với Mexico tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Mexico City

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến thông tin di dời tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Mexico City, người phát ngôn Bộ Ngoại Phạm Thu Hằng cho biết: "Đại sứ quán Việt Nam tại Mexico đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố Mexico City để triển khai công tác tôn tạo tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực trung tâm lịch sử của thành phố".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Theo Người phát ngôn, đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, đồng thời là biểu tượng của tình hữu nghị giữa Việt Nam và Mexico.

Trước đó, với sự giám sát và bảo đảm an ninh, an toàn của chính quyền thành phố Mexico cũng như Đại sứ quán Việt Nam, bức tượng đã được di dời tạm thời đến nơi lưu giữ để phục vụ việc bảo dưỡng và tôn tạo theo kế hoạch.

Tượng đồng “Bác Hồ ngồi làm việc trong Phủ Chủ tịch” là tác phẩm của nhà điêu khắc Mexico Pedro Ramirez Ponzanell, được đặt tại Trung tâm lịch sử Thành phố Mexico City (năm 2009).

Bức tượng thể hiện Bác Hồ bên bộ bàn ghế mây giản dị, đằng sau phía trên là dòng chữ vàng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” bằng tiếng Tây Ban Nha với chữ ký của Người.