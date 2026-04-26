Nhiều địa phương trên cả nước long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Sáng 26/4, tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP. Thủ Đức), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đông đảo nhân dân Thành phố đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

TP.HCM long trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đã đọc diễn văn ghi nhớ công ơn Quốc Tổ. Theo ông, kỷ niệm Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng mà còn là biểu tượng sâu sắc của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hun đúc tinh thần dân tộc, nghĩa đồng bào và ý chí vươn lên của người Việt Nam qua các thời kỳ.

Tại TP.HCM, Thành phố mang tên Bác, truyền thống ấy tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, trở thành động lực tinh thần để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ đô thị năng động, nghĩa tình. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, TP.HCM kiên định mục tiêu phát triển nhanh và bền vững; trong đó, mỗi thành quả đạt được đều có sự đóng góp, đồng hành và thụ hưởng của người dân. Thành phố xác định lấy người dân làm trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là động lực của quá trình phát triển, qua đó huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội.

Lãnh đạo TP.HCM đi theo đoàn đón rước lễ

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM dâng hương

Bước vào giai đoạn mới, TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, chính quyền số, xã hội số của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030; hướng tới năm 2045 phát triển ngang tầm các đô thị lớn của châu Á. Trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Thành phố thúc đẩy kinh tế tri thức, kinh tế sáng tạo, nâng cao giá trị gia tăng và chất lượng tăng trưởng. Song song đó, TP.HCM chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nền tảng để tăng tốc, bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, học tập tiền nhân, noi gương Quốc Tổ, đời đời nhớ ơn tông tổ cội nguồn, kế tục truyền thống dân tộc, truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, TP.HCM sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Ông nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ: “Chúng ta nhận thức rõ hơn trách nhiệm của toàn Đảng bộ và đội ngũ đảng viên trong tiến trình lịch sử của dân tộc và của Đảng. Trên tinh thần đó, mỗi cá nhân cần nỗ lực phấn đấu phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Thành phố sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực cùng cả nước và vì cả nước”.

Nghi lễ Giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức trang trọng tại Đình Lạc Giao, ngôi đình của những người Kinh đầu tiên đến lập làng ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Sau diễn văn, nghi thức đón rước – tiếp lễ được diễn ra trang trọng. Đội hình múa rồng, tiêu binh, khối cờ ngũ sắc, trống chiêng, trầu rượu; đặc biệt là các kiệu Ngũ quả, kiệu bánh chưng - bánh giầy (18 cặp)… trang nghiêm đi đầu. Tiếp đó, lãnh đạo TP.HCM và các tầng lớp nhân dân di chuyển từ Cổng Nghi môn dọc đường Tre đến khu vực Hồ Sen và lên khu vực sân lễ. Tại khu vực Nhà Trống Đồng, sau nghi thức niệm hương, dâng cúng, đọc chúc văn do Ban Quý tế các đình, đền trên địa bàn TP thực hiện, lãnh đạo Thành phố đã thành kính dâng nén hương thơm lên Quốc Tổ.

Sau đó, đông đảo các tầng lớp nhân dân vào dâng hương, dâng hoa, lễ vật. Bà Trần Thị Kim Huệ cho biết đã đi từ rất sớm để chờ dâng hương: "Tôi rất phấn khởi khi có mặt từ 6 giờ 30 sáng để tham dự trọn vẹn buổi lễ. Chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ của đất nước hôm nay, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào. Là một công dân, tôi mong muốn Việt Nam ngày càng phồn thịnh và phát triển bền vững".

Lễ cáo yết tại Đền thượng- Đền thờ Âu Lạc, phường Xuân Hương- Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cùng chung cảm xúc, Phan Thị Mỹ Uyên, một du học sinh về TP đúng dịp Giỗ Tổ nên tranh thủ cùng người thân đến thắp hương Quốc Tổ, cho biết: "Tôi cảm nhận rõ không khí náo nhiệt và vui tươi của ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 tại đây. Việc mọi người cùng tề tựu thắp hương tri ân tổ tiên tạo nên một không gian rất ý nghĩa. Tôi luôn mong muốn đất nước sẽ ngày càng lớn mạnh".

Đại tá Nguyễn Tiến Cấp, 62 năm tuổi Đảng, quê gốc Hà Nội, ngụ tại phường Long Bình, cùng đồng đội cũ dâng hương Quốc Tổ, chia sẻ: "Cũng như mọi người dân Việt Nam, dù ở trong hay ngoài nước, chúng tôi luôn hướng về Quốc Tổ vào ngày 10/3. Khi thắp nén nhang kính cẩn lên các Vua Hùng, tôi rất xúc động trước tinh thần đồng lòng hướng về cội nguồn của toàn dân".

Màn múa Lân, Rồng khai mạc Lễ giỗ Tổ ở Cà Mau

** Tại Di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao (phường Buôn Ma Thuột), tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026. Từ sớm, đông đảo người dân và du khách đã có mặt, thành kính dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng. Trong không gian linh thiêng, tiếng trống, tiếng chiêng hòa quyện, nghi lễ được tổ chức trang trọng. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk thực hiện nghi thức khai trống, khai chiêng; tiếp đó là lễ tế truyền thống do đội tế Nữ quan đảm nhiệm.

Những lễ vật tiêu biểu của địa phương như cà phê, tiêu, hải sản, bánh chưng, bánh dày cùng hương hoa được dâng lên bàn thờ Vua Hùng. Hòa vào dòng người đông đảo đến dự lễ và dâng hương, bà Trần Thị Hường, thành viên Câu lạc bộ dân ca tỉnh Đắk Lắk xúc động chia sẻ: "Dù đã tham dự nhiều lễ hội Giỗ Tổ, nhưng năm nay tôi ghi nhận sự đổi mới rõ rệt trong công tác tổ chức. Không khí này mang lại khí thế mới cho nhân dân, góp phần động viên các thế hệ con cháu tiếp nối truyền thống của cha ông".

Không gian xanh của Đình Lạc Giao tiếp tục thu hút người dân tham gia phần hội với các hoạt động như trình diễn nghệ thuật dân gian, viết thư pháp, trưng bày triển lãm, giới thiệu ẩm thực, đặc sản địa phương. Sự kết hợp giữa nghi lễ truyền thống và không gian văn hóa Tây Nguyên tạo nên sắc thái riêng cho lễ hội, vừa trang nghiêm, vừa gần gũi. Ông Y Dhin Niê, ở buôn Ko Tam, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Tôi rất vinh dự đại diện cho đồng bào Tây Nguyên tham dự lễ Giỗ Tổ cùng đoàn cồng chiêng để tưởng nhớ công ơn dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng. Đây là dịp để đồng bào 54 dân tộc cùng hội tụ, duy trì bản sắc văn hóa thông qua các nghi lễ truyền thống và biểu diễn cồng chiêng".

Theo bà Nguyễn Thụy Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk, năm nay, lễ giỗ tổ tại địa phương được tổ chức với quy mô mở rộng hơn, quy tụ sự tham gia của nhiều cơ quan, đơn vị, trường học và các câu lạc bộ nghệ thuật dân gian trong tỉnh. Với việc khuôn viên di tích lịch sử Quốc gia Đình Lạc Giao được trùng tu, tôn tạo và mở rộng hơn, đã góp phần tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, lan tỏa đến nhiều người dân và du khách, nhất là trong dịp lễ. Bà Hiếu cho biết thêm:

“Năm nay, Sở đã tham mưu cho tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động phong phú, phối hợp cùng địa phương tổ chức hội thi gói bánh chưng, giã bánh dày để làm lễ vật dâng cúng. Điểm mới của năm nay là các lễ vật đã hội tụ đầy đủ sản vật đặc trưng của toàn tỉnh thay vì chỉ tập trung ở một số khu vực như trước đây. Công tác chuẩn bị chu đáo cùng nhiều hoạt động phụ trợ đã góp phần quảng bá và thu hút đông đảo du khách”.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thành kính dâng hương

Tại tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Giỗ tổ Hùng Vương cũng được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động hướng về cội nguồn dân tộc. Lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo người dân và du khách đã đến các đền thờ Hùng Vương trên địa bàn dâng hương hoa, lễ vật tưởng nhớ công đức Tổ tiên. Đây không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là dịp để chính quyền và nhân dân địa phương kính báo với tiền nhân về những kết quả bước đầu sau 10 tháng thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bối cảnh mới, việc tri ân các Vua Hùng càng mang ý nghĩa nhắc nhớ về cội nguồn đoàn kết dân tộc, tinh thần đồng lòng dựng xây đất nước. Những giá trị ấy trở thành nền tảng văn hóa, tinh thần để các địa phương vượt qua thách thức, mở ra những động lực phát triển mới. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết: "Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, năm nay chúng tôi chú trọng tăng cường các hoạt động phần Hội nhằm phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách. Các khu vực chính đều bổ sung thêm các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao với sự tham gia trực tiếp của người dân. Đặc biệt, tại xã Phan Rí Cửa còn tổ chức trao học bổng cho học sinh hiếu học để báo công với Quốc Tổ".

Sau sáp nhập, năm nay là lần đầu tiên Giỗ Tổ Hùng Vương được tỉnh Lâm Đồng tổ chức quy mô cấp tỉnh tại ba khu vực thuộc các tỉnh cũ: Đền thờ Âu Lạc (phường Xuân Hương – Đà Lạt); Đền thờ Hùng Vương tại xã Tuy Đức (khu vực Đắk Nông cũ) và Đền thờ Hùng Vương ở xã Phan Rí Cửa (khu vực Bình Thuận cũ). Cùng với các điểm chính, 17 xã, phường trong tỉnh có đền thờ Vua Hùng cũng đồng loạt tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm.

Buổi lễ thể hiện truyền thống uống nước nhờ nguồn của Cà Mau hướng về cội nguồn

Anh Hồ Văn Sơn, từ phường Bình Phước (tỉnh Đồng Nai) đến Đền thờ Âu Lạc ở phường Xuân Hương – Đà Lạt để trình diễn âm nhạc truyền thống, chia sẻ: "Mục đích cốt lõi của các lễ hội truyền thống là gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc chứ không chỉ đơn thuần là hoạt động văn hóa nghệ thuật. Những giá trị nhân văn này đã thấm sâu vào đời sống, khiến mỗi người dân từ khi còn nhỏ đều nhận thức rõ về ý nghĩa ngày Giỗ Quốc Tổ mùng 10 tháng 3 qua những câu chuyện kể và ca dao, tục ngữ".

** Tại tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương trang trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Hùng Vương, phường Nha Trang. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng người dân, du khách thành kính dâng hương cầu mong quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Ông Nguyễn Phước Bửu Sơn, cùng gia đình ba thế hệ đến dâng hương chia sẻ: "Gia đình tôi đã duy trì truyền thống dâng hương Quốc Tổ hơn 20 năm qua. Sức mạnh mà tổ tiên trao truyền chính là sự kết nối hai chữ 'đồng bào'. Chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn truyền thống này và nỗ lực sống xứng đáng với dòng máu Việt Nam".

Ông Trần Quốc Trịnh, Trưởng Ban quản lý Đền Hùng Vương cho biết, hằng năm, lễ dâng hương trở thành nét đẹp văn hóa, góp phần bồi đắp truyền thống: "Tôi rất phấn khởi khi chứng kiến đông đảo bà con và đặc biệt là học sinh, sinh viên đến dâng hương. Việc giáo dục thế hệ trẻ hiểu rõ về Quốc Tổ Hùng Vương là vô cùng quan trọng. Với cộng đồng hơn 110 triệu người Việt trên toàn thế giới, chúng tôi tự hào về nguồn cội và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cho đời sau".

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức lễ Giỗ Tổ đã nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”. Ông khẳng định: "Tại lễ Giỗ Tổ hôm nay, các thế hệ con cháu xin kính cẩn dâng nén tâm hương hướng về tiên tổ với nguyện vọng cầu cho quê hương đất nước thanh bình, thịnh vượng, nhân dân được ấm no và hạnh phúc".

** Tại địa đầu cực Nam, tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Đền thờ Vua Hùng (ấp Giao Khẩu, xã Trí Phải). Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, hướng về cội nguồn dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Mở đầu buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồ Hải đã thực hiện nghi thức dâng hương khai lễ. Những nén tâm hương được kính cẩn dâng lên anh linh các vị Vua Hùng không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân mà còn lan tỏa mạnh mẽ giá trị đạo lý truyền thống.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Đồng thời, ông thực hiện nghi thức thỉnh trống, cẩn cáo trước anh linh Tổ tiên về những thành tựu và nguyện vọng của người dân nơi vùng địa đầu cực Nam Tổ quốc thiêng liêng. Sau phần tế lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tiến hành dâng hương và lễ vật của tỉnh Cà Mau cùng tỉnh Phú Thọ tại điện thờ Vua Hùng trong không khí trang nghiêm, thể hiện lòng hiếu kính và sự tri ân sâu sắc của những người con mang dòng máu Lạc Hồng.

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 tại khắp các địa phương đã diễn ra thành công tốt đẹp, một lần nữa khẳng định sức mạnh đại đoàn kết và lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu.