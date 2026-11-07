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Lung linh “Sắc màu quê hương” giữa lòng thành phố Perth

Thứ Bảy, 18:15, 07/11/2026
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VOV.VN - Gần 4.000 lượt người đã đến quảng trường Forrest Place, trung tâm thành phố Perth trong ngày 7/11 để dự Ngày Văn hóa Việt Nam 2026 – “Sắc màu quê hương”. Sự kiện đưa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động và thân thiện đến gần hơn với bạn bè Tây Australia.

Ngày Văn hóa Việt Nam là sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth phối hợp với Mạng lưới Tài năng Việt – Úc (AVTN) và Global Trade Connection tổ chức. Tham dự có Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds, đại diện chính quyền sở tại, lãnh sự đoàn, các tổ chức, hội đoàn, cùng đông đảo bà con người Việt, bạn bè Australia và du khách quốc tế.

Giữa tiết xuân ấm áp, một trong những không gian sầm uất nhất Perth đã rực rỡ sắc màu Việt Nam, góp thêm một điểm nhấn cho đời sống đa văn hóa của thành phố.

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Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh phát biểu tại sự kiện. Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth.

Gìn giữ – Phát huy – Phát triển

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ông nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”. Theo Tổng Lãnh sự, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc có ý nghĩa đặc biệt trong việc củng cố khối đại đoàn kết, gắn kết cộng đồng người Việt trên toàn thế giới và quảng bá hình ảnh đất nước.

Sự kiện năm nay càng ý nghĩa khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946) và chuẩn bị đón Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên vào 24/11/2026.

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Thị trưởng thành phố Perth Bruce Reynolds phát biểu tại sự kiện. TLSQ Việt Nam tại Perth.

Gửi gắm tới cộng đồng, Tổng Lãnh sự nêu ba định hướng “Gìn giữ – Phát huy – Phát triển”: Gìn giữ tiếng Việt, truyền thống gia đình và những giá trị tốt đẹp của dân tộc; Tích cực giới thiệu văn hóa Việt tới bạn bè sở tại; Phát huy sức sáng tạo để văn hóa Việt Nam không ngừng phát triển, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa dân tộc và quốc tế.

Ông khẳng định cộng đồng người Việt ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc và là “cầu nối sống” giữa Việt Nam với các nước. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia, giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân góp phần thiết thực vào việc củng cố hiểu biết, tin cậy và gắn bó giữa hai quốc gia.

Thế hệ trẻ – sức sống của văn hóa Việt nơi xứ người

Dấu ấn nổi bật của ngày hội là sự tham gia chủ động của cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, sinh viên và thế hệ người Việt lớn lên tại Australia. Không chỉ đến xem và cổ vũ, nhiều người đã trực tiếp góp sức vào khâu tổ chức, làm công tác tình nguyện viên, biểu diễn và giới thiệu văn hóa dân tộc. Bằng ngôn ngữ nghệ thuật trẻ trung, gần gũi, các bạn trẻ vừa thể hiện niềm tự hào về cội nguồn, vừa đưa văn hóa Việt đến với bạn bè quốc tế một cách tự nhiên và lan tỏa.

Hành trình sắc màu từ dân gian đến đương đại

Chương trình nghệ thuật quy tụ nghệ sĩ, ca sĩ và nhóm biểu diễn đến từ Việt Nam cùng nhiều địa phương của Australia. Mở màn là ca khúc “Bonjour Vietnam” vang lên bằng ba thứ tiếng: Pháp, Anh và Việt, gợi cảm xúc gần gũi của những người con xa quê và đưa khán giả vào hành trình khám phá văn hóa Việt Nam.

Khán giả được thưởng thức những làn điệu dân ca quen thuộc như “Lý ngựa ô” và “Bèo dạt mây trôi”, âm thanh núi rừng của đàn T’rưng trong “Tây Nguyên chào mặt trời”, và nghệ thuật hát chầu văn qua “Cô Đôi Thượng Ngàn”. Các tiết mục vẽ nên bức tranh đa sắc của các vùng miền. Màn trình diễn thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa các dân tộc tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp truyền thống bằng ngôn ngữ thiết kế mới mẻ.

Không khí càng sôi động với các tiết mục ca múa hiện đại như “Ngàn ước mơ Việt Nam”, “Made in Vietnam”, “Việt Nam huy hoàng”, “Việt Nam tôi” và “Đi giữa trời rực rỡ”. Sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ, giữa chất liệu truyền thống và phong cách đương đại cho thấy sức sống bền bỉ của văn hóa Việt Nam trong môi trường hội nhập.

Nhịp cầu kết nối hai dân tộc

Ngày hội thu hút không chỉ cộng đồng người Việt mà cả đông đảo người dân Australia và du khách. Nhiều người dừng chân xem biểu diễn, giao lưu, tìm hiểu về âm nhạc, trang phục và thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng sở tại cho thấy sức hấp dẫn của văn hóa Việt trong xã hội đa văn hóa của Australia.

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Bà Hannah Huyền Vũ - Chủ tịch AVTN, ông Bruce Reynolds - Thị trưởng thành phố Perth, ông Phạm Hải Anh - TLS Việt Nam tại Perth cùng ngồi tham dự sự kiện. Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth

Thành công của “Sắc màu quê hương” một lần nữa khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân trong việc xây dựng lòng tin, tạo nền tảng xã hội bền vững cho quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Australia. Từ một ngày hội cộng đồng, sự kiện đã trở thành nhịp cầu văn hóa nối Việt Nam với Australia, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Việt Nga/VOV-Australia
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