Một số trang trại tại Australia muốn tuyển dụng lao động Việt Nam

Tại buổi tiếp, ông Hamish cho biết Liên đoàn Nông dân Australia (NFF) được thành lập năm 1979, hiện có khoảng 80.000 hội viên là các chủ trang trại trên toàn Australia và 32 tổ chức trực thuộc.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm tiếp ông Hamish Mclntyre, Chủ tịch Liên đoàn Nông dân Australia (NFF). Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Australia.

Nhận thấy thị trường nông nghiệp Việt Nam đang phát triển rất nhanh nên NFF đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. NFF sẵn sàng hỗ trợ các đoàn Việt Nam sang công tác tại Australia có mong muốn tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại của Australia. Một số trang trại của hội viên trong mạng lưới NFF cũng có nhu cầu tuyển dụng lao động nông nghiệp Việt Nam; đồng thời quan tâm tăng cường xuất khẩu sang Việt Nam các sản phẩm nông nghiệp của Australia như thịt bò, thịt cừu, rượu vang, bông, len….

Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm giới thiệu tổng quan về những thế mạnh, tiềm năng của nông nghiệp Việt Nam, những định hướng ưu tiên của Chính phủ Việt Nam đối với lĩnh vực nông nghiệp hiện nay và những địa phương Việt Nam đang có các lĩnh vực cụ thể mong muốn kêu gọi hợp tác đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và của Australia nói riêng.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cho rằng, các hiệp hội nông dân và doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam có nhu cầu chia sẻ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với NFF. Theo đó, Đại sứ sẵn sàng hỗ trợ NFF kết nối với Hội nông dân Việt Nam, cũng như các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu và quan tâm hợp tác.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm đề nghị NFF giới thiệu các doanh nghiệp Australia có tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng, chế biến hải sản; giới thiệu các doanh nghiệp uy tín về xuất khẩu thịt Kangaroo để chuẩn bị cho việc đưa thịt Kangaroo vào thị trường Việt Nam theo thỏa thuận hai bên mới đạt được. Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng ủng hộ NFF tiếp tục thúc đẩy các cơ quan trong Chính phủ Australia về việc tuyển dụng lao động nông nghiệp Việt Nam để góp phần triển khai thỏa thuận đưa lao động nông nghiệp Việt Nam sang Australia mà hai nước đã ký kết trước đây.