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Trang trại Newry - niềm tự hào của người Việt tại Bắc Australia

Thứ Năm, 11:07, 10/09/2026
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VOV.VN - Ngày 9/9, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh đã có chuyến thăm trang trại Newry, một doanh nghiệp thuộc sở hữu của Tập đoàn TH tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia. Trang trại là niềm tự nào của người Việt tại khu vực này.

Trang trại Newry có diện tích rộng 240.000 ha là trang trại lớn thứ hai trong hệ thống ba trang trại chăn nuôi bò quy mô lớn mà Tập đoàn TH sở hữu tại Lãnh thổ Bắc Australia. Trang trại này thường duy trì đàn bò trung bình 18.000–20.000 con, nhưng chỉ vận hành với khoảng 15 nhân viên thường trực, sinh sống ngay tại đây.

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Một phần đàn bò tại trang trại Newry (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth)

Sự tinh gọn ấy đối lập hoàn toàn với quy mô khổng lồ của khu chăn thả, và chính điều đó tạo nên nét đặc trưng rất riêng của ngành chăn nuôi tại Vùng Lãnh thổ Bắc Australia.

Ông Michael Bailey, Quản lý trang trại Newry, cho biết trang trại hoạt động theo mùa vụ, tập trung chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 10 - thời gian đàn bò được tập hợp, phân loại, điều chỉnh dinh dưỡng và tách bê đủ tuổi.

Với địa bàn rộng lớn, trang trại Newry phải dựa vào máy bay nhỏ và trực thăng để giám sát đồng cỏ, nguồn nước, tình trạng đàn bò và nguy cơ cháy rừng. Đến thăm trang trại, Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh đặc biệt ấn tượng là cảnh lùa bò: trực thăng bay trên cao dẫn hướng, trong khi những người chăn bò cưỡi ngựa hoặc xe địa hình phối hợp cùng đàn chó chăn gia súc đã qua huấn luyện dưới mặt đất. Qua thời gian, đàn bò đã hình thành phản xạ với tín hiệu của người chăn và cả tiếng trực thăng. Một đợt tập hợp đàn bò phân tán trên diện rộng như vậy có thể kéo dài cả tuần.

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Tổng lãnh sự Phạm Hải Anh nghe giới thiệu về trang trại (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth)

Trang trại Newry là một trong ba trang trại mà Tập đoàn TH đã mua lại từ một doanh nghiệp chăn nuôi lâu đời tại Australia với tổng giá trị khoảng 130 triệu AUD, một thương vụ từng thu hút sự chú ý của chính quyền và truyền thông sở tại bởi quy mô lớn. Ông Lê Công Hội, Quản lý dự án Tập đoàn TH tại Australia, cho biết toàn bộ hệ thống các trang trại của TH tại khu vực này có tổng diện tích gần 800.000 ha với đàn bò lên tới 70.000 con.

Khoảng 50% sản lượng bò của toàn hệ thống được xuất khẩu sang Australia, 10–15% đưa về Việt Nam, phần còn lại phục vụ các thị trường khác. Thực tế này cho thấy, dự án đầu tư của Việt Nam tại đây không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cung cấp cho khu vực.

Trong buổi làm việc với đại diện doanh nghiệp, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh bày tỏ ấn tượng mạnh trước quy mô đầu tư và tâm huyết của hệ thống, cho rằng đây là hình mẫu thành công có giá trị tham khảo cao cho doanh nghiệp Việt Nam về tầm nhìn, sự dám nghĩ dám làm và tinh thần bám trụ.

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Một khu vực chăn nuôi bò tại trang trại Newry (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth)

Ông cũng khẳng định lãnh đạo Bắc Australia đánh giá cao dự án này và kỳ vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam đến đầu tư tại đây.

Đến nay, sau hơn sáu năm, từ một thương vụ từng khiến dư luận sở tại chú ý, hệ thống trang trại của Tập đoàn TH tại Vùng lãnh thổ Bắc Australia đã vận hành ổn định, mở rộng đàn bò, phát triển trồng trọt và xây dựng mô hình quản lý phù hợp với điều kiện đặc thù của khu vực này. Trang trại Newry, vì thế, không chỉ là một cơ sở chăn nuôi quy mô lớn - mà còn là minh chứng sống động cho sự hiện diện ngày càng vững chắc của doanh nghiệp Việt Nam trên đất Australia.

Việt Nga/VOV-Australia
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