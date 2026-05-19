中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nakhon Phanom: Nơi tình hữu nghị Việt - Thái nở hoa trong Ngày sinh nhật Bác

Thứ Ba, 20:09, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, tại tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan), chính quyền địa phương phối hợp cùng cộng đồng người Việt long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết hợp nhiều hoạt động giao lưu, vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan.

 

Ngày 19/5, tại Làng Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, bản Na Chok, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom đã phối hợp cùng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội người Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các hoạt động giao lưu quan hệ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.

nakhon phanom noi tinh huu nghi viet - thai no hoa trong ngay sinh nhat bac hinh anh 1
Đoàn đại biểu trang nghiêm dâng hoa, dâng hương trước tượng đài và ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom - Adisak Noisuwan đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời khẳng định: "Tỉnh Nakhon Phanom rất tự hào là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử quý báu về thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Khu tưởng niệm tại bản Mạy không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước".

nakhon phanom noi tinh huu nghi viet - thai no hoa trong ngay sinh nhat bac hinh anh 2
Tỉnh trưởng Nakhon Phanom - ông Adisak Noisuwan phát biểu tại lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bài phát biểu đầy xúc động, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và là người bạn lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình. Đại sứ Phạm Việt Hùng tin tưởng: "Năm 2026 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thái Lan. Chúng ta tin tưởng rằng tình hữu nghị được vun đắp từ lịch sử, từ sự thấu hiểu và từ tình cảm chân thành sẽ tiếp tục là nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn nữa trong tương lai".

nakhon phanom noi tinh huu nghi viet - thai no hoa trong ngay sinh nhat bac hinh anh 3
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Ông Suvibun Phongchinvanna, Chủ tịch Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom, bày tỏ niềm tự hào khi được gìn giữ ký ức về Bác Hồ và cam kết tiếp tục là cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị hai nước. Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm khẳng định cộng đồng kiều bào sẽ đoàn kết, giữ gìn truyền thống dân tộc và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan bền vững.

Đại diện cho các thế hệ kiều bào, cô Nguyễn Thị Hồng Mão, một Việt kiều sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nakhon Phanom, xúc động chia sẻ: "Hằng năm, đến ngày này, bà con đều tổ chức buổi lễ long trọng để tưởng nhớ Bác. Hình ảnh của Bác mãi mãi ở trong tim tất cả người Việt kiều Thái Lan cũng như toàn thế giới, dẫn đường cho con cháu đi theo con đường của Bác Hồ".

nakhon phanom noi tinh huu nghi viet - thai no hoa trong ngay sinh nhat bac hinh anh 4
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng Tỉnh trưởng Nakhon Phanom, ông Adisak Noisuwan, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.
nakhon phanom noi tinh huu nghi viet - thai no hoa trong ngay sinh nhat bac hinh anh 5
Kiều bào tới tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom nhân dịp 136 năm ngày sinh của Người.

Cũng trong dịp này, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Các đại biểu cùng tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh về Bác Hồ và ôn lại những năm tháng hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan.

Trước đó, đoàn đại biểu Việt Nam và Thái Lan đã trang nghiêm dâng hoa, dâng hương trước tượng đài và ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

nakhon phanom noi tinh huu nghi viet - thai no hoa trong ngay sinh nhat bac hinh anh 6
Nhân lễ kỷ niệm, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó.
nakhon phanom noi tinh huu nghi viet - thai no hoa trong ngay sinh nhat bac hinh anh 7
Tiết mục biểu diễn "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh" của các cháu thiếu nhi tại tỉnh Nakhon Phanom.
 
PV/VOV-Bangkok
Tag: Nakhon Phanom Thái Lan Việt Nam Việt Thái sinh nhật Bác Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines
Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Philippines

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), Đoàn cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Philippines do Đại sứ Lại Thái Bình dẫn đầu đã trang trọng tổ chức lễ dâng hoa lên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, thủ đô Manila.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức những hoạt động mừng ngày sinh nhật Bác.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), nhiều tỉnh thành trên cả nước tổ chức những hoạt động mừng ngày sinh nhật Bác.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên vươn mình
Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên vươn mình

VOV.VN - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường để hội nhập, đổi mới, phát triển bền vững. Tên tuổi và hình ảnh của Người đã vượt ra ngoài biên giới, trở thành biểu tượng và khát vọng đấu tranh cho hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội trong lòng bạn bè quốc tế.

Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên vươn mình

Tư tưởng Hồ Chí Minh - ngọn đuốc soi đường trong kỷ nguyên vươn mình

VOV.VN - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, di sản tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường để hội nhập, đổi mới, phát triển bền vững. Tên tuổi và hình ảnh của Người đã vượt ra ngoài biên giới, trở thành biểu tượng và khát vọng đấu tranh cho hòa bình, công bằng và tiến bộ xã hội trong lòng bạn bè quốc tế.

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào