Nakhon Phanom: Nơi tình hữu nghị Việt - Thái nở hoa trong Ngày sinh nhật Bác

Ngày 19/5, tại Làng Hữu nghị Thái Lan - Việt Nam, bản Na Chok, huyện Mueang, tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan, chính quyền tỉnh Nakhon Phanom đã phối hợp cùng Hội người Việt Nam toàn Thái Lan và Hội người Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các hoạt động giao lưu quan hệ hữu nghị Thái Lan - Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom - Adisak Noisuwan đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đồng thời khẳng định: "Tỉnh Nakhon Phanom rất tự hào là nơi lưu giữ những dấu tích lịch sử quý báu về thời gian hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Khu tưởng niệm tại bản Mạy không chỉ là một di tích lịch sử, mà còn là biểu tượng sinh động cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước".

Tỉnh trưởng Nakhon Phanom - ông Adisak Noisuwan phát biểu tại lễ kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bài phát biểu đầy xúc động, Đại sứ Phạm Việt Hùng nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và là người bạn lớn của các dân tộc yêu chuộng hòa bình. Đại sứ Phạm Việt Hùng tin tưởng: "Năm 2026 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Thái Lan. Chúng ta tin tưởng rằng tình hữu nghị được vun đắp từ lịch sử, từ sự thấu hiểu và từ tình cảm chân thành sẽ tiếp tục là nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn nữa trong tương lai".

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu tại sự kiện.

Ông Suvibun Phongchinvanna, Chủ tịch Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom, bày tỏ niềm tự hào khi được gìn giữ ký ức về Bác Hồ và cam kết tiếp tục là cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị hai nước. Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Hồ Văn Lâm khẳng định cộng đồng kiều bào sẽ đoàn kết, giữ gìn truyền thống dân tộc và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan bền vững.

Đại diện cho các thế hệ kiều bào, cô Nguyễn Thị Hồng Mão, một Việt kiều sinh ra và lớn lên ở tỉnh Nakhon Phanom, xúc động chia sẻ: "Hằng năm, đến ngày này, bà con đều tổ chức buổi lễ long trọng để tưởng nhớ Bác. Hình ảnh của Bác mãi mãi ở trong tim tất cả người Việt kiều Thái Lan cũng như toàn thế giới, dẫn đường cho con cháu đi theo con đường của Bác Hồ".

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng Tỉnh trưởng Nakhon Phanom, ông Adisak Noisuwan, dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Kiều bào tới tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Nakhon Phanom nhân dịp 136 năm ngày sinh của Người.

Cũng trong dịp này, Tỉnh trưởng tỉnh Nakhon Phanom và Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan đã trao tặng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Các đại biểu cùng tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh về Bác Hồ và ôn lại những năm tháng hoạt động cách mạng của Người tại Thái Lan.

Trước đó, đoàn đại biểu Việt Nam và Thái Lan đã trang nghiêm dâng hoa, dâng hương trước tượng đài và ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Tiết mục biểu diễn "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh" của các cháu thiếu nhi tại tỉnh Nakhon Phanom.