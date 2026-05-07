Nâng tầm hợp tác Việt Nam – Romania trong nhiệm kỳ mới của Đại sứ

Trong không khí hữu nghị và cởi mở, Đại sứ Lê Vĩnh Thắng bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Romania, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo, lao động.

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng và Quốc vụ Khanh Ana Tinca

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng và Vụ trưởng Lễ tân Florenta Ciobotaru

Quốc vụ khanh Ana Tinca đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, nhấn mạnh giữa hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác; chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao Romania sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Romania là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong nhiều năm qua không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Romania là một trong những nước đầu tiên thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.