Nâng tầm hợp tác Việt Nam – Romania trong nhiệm kỳ mới của Đại sứ

Thứ Năm, 07:24, 07/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 5/5, Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng đã có các cuộc chào xã giao Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Romania Ana Tinca và lãnh đạo một số đơn vị quan trọng của Bộ Ngoại giao Romania như Vụ trưởng Vụ châu Á – Thái Bình Dương và châu Mỹ Latinh Diana Tase, Vụ trưởng Vụ Lễ tân Florenta Ciobotaru.

Trong không khí hữu nghị và cởi mở, Đại sứ Lê Vĩnh Thắng bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Romania, khẳng định sẽ nỗ lực hết mình góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa hai nước; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi đoàn các cấp, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, đầu tư, du lịch, khoa học – công nghệ, giáo dục đào tạo, lao động.

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng và Quốc vụ Khanh Ana Tinca
Đại sứ Lê Vĩnh Thắng và Vụ trưởng Lễ tân Florenta Ciobotaru

Quốc vụ khanh Ana Tinca đánh giá cao vai trò, vị thế của Việt Nam, nhấn mạnh giữa hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng để hợp tác; chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao Romania sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả.

Romania là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong nhiều năm qua không ngừng được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp và phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Romania là một trong những nước đầu tiên thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Việt Nam - Romania Đại sứ Lê Vĩnh Thắng quan hệ Việt Nam Romania Bộ Ngoại giao Romania Ana Tinca hợp tác song phương Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU ngoại giao Việt Nam
Chính phủ Romania sụp đổ sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm
VOV.VN - Chính phủ Romania dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ilie Bolojan đã chính thức sụp đổ hôm nay (5/5) sau khi Quốc hội nước này thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với tỷ lệ áp đảo, đẩy quốc gia thành viên EU và NATO vào một giai đoạn bất ổn chính trị mới chưa đầy một năm sau khi liên minh cầm quyền thành lập.

Thủ tướng Romania công bố Nội các mới sau khi liên minh rạn nứt
VOV.VN - Ngày 23/4, Thủ tướng Romania Ilie Bolojan đã công bố danh sách các ứng cử viên Nội các mới sau khi đảng Dân chủ Xã hội (PSD) rút toàn bộ các bộ trưởng khỏi chính phủ nhằm gây sức ép buộc Thủ tướng từ chức.

Romania bắt tay Ukraine sản xuất UAV, củng cố ngành công nghiệp quốc phòng
VOV.VN - Tổng thống Romania và Tổng thống Ukraine đã ký một tuyên bố về ý định sản xuất các hệ thống quốc phòng của Ukraine, trong đó có máy bay không người lái (UAV), tại Romania, theo thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Bucharest.

