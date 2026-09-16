Nghị quyết 23: Phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt ở Philippines

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhận được sự quan tâm của cộng đồng người Việt tại nhiều nước, trong đó có đội ngũ trí thức trẻ. Từ Philippines, nhiều ý kiến, sáng kiến đã được đề xuất nhằm tăng cường kết nối nguồn lực kiều bào, đặc biệt trong các lĩnh vực Việt Nam đang có nhu cầu phát triển.

Trao đổi với phóng viên VOV theo dõi khu vực ASEAN, bác sĩ Trần Khánh, Trưởng dự án Hợp tác quốc tế tại Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y - Sinh Việt Nam (VAMBRA), Phó Ban Liên lạc người Việt Nam tại Philippines, chia sẻ những đề xuất liên quan đến việc phát huy nguồn lực trí thức kiều bào trong lĩnh vực y tế.

Bác sĩ Trần Khánh-Trưởng dự án Hợp tác Quốc tế tại Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y - Sinh Việt Nam (VAMBRA) nhận định Nghị quyết 23 không chỉ kế thừa nhất quán chủ trương về đại đoàn kết dân tộc, mà còn mở ra một giai đoạn mới trong việc phát huy hiệu quả hơn nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Chung tay giải bài toán phát triển của Việt Nam

Bác sĩ Trần Khánh, người có 13 năm sinh sống, tu nghiệp lâm sàng chuyên sâu và làm việc trong môi trường giáo dục y khoa tại Philippines, nhận định Nghị quyết số 23 không chỉ kế thừa nhất quán chủ trương về đại đoàn kết dân tộc, mà còn mở ra một giai đoạn mới trong việc phát huy hiệu quả hơn nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Nếu trước đây trọng tâm chủ yếu là tập hợp, vận động, chăm lo và củng cố sự gắn bó của cộng đồng, thì nay nhiệm vụ đặt ra là tạo lập các cơ chế để người Việt Nam ở nước ngoài có thể đồng hành, tham gia và trực tiếp đóng góp một cách thực chất, có tổ chức và hiệu quả hơn vào công cuộc phát triển của đất nước. Điều này sẽ khơi gợi các nguồn lực, khát khao cống hiến từ lực lượng kiều bào, trở thành một phần quan trọng của nguồn lực quốc gia, đóng góp không nhỏ vào các mục tiêu chung phát triển của đất nước.

“Điểm nhấn của Nghị quyết 23 là lần đầu tiên đặt trọng tâm rõ nét vào việc xây dựng cơ chế đột phá nhằm thu hút nguồn lực kiều bào, gồm các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và đặc biệt là thế hệ trẻ. Qua đó, hình thành các mạng lưới kết nối chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Tinh thần của Nghị quyết 23 cần sớm được cụ thể hóa bằng những cơ chế hợp tác thực chất, để trí thức kiều bào không chỉ tham gia ở mức độ vận động, kết nối mà có thể trực tiếp đồng hành cùng Việt Nam trong giải quyết những bài toán phát triển cụ thể”, bác sĩ Trần Khánh chia sẻ.

Đề xuất đột phá chiến lược ngành y tế

Đảm nhiệm vai trò Trưởng dự án Hợp tác Quốc tế tại Hội Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Y - Sinh Việt Nam (VAMBRA), với thực tế 13 năm gắn bó với Philippines với tư cách là một kiều bào và một trí thức làm việc trong ngành y tế, bác sĩ Trần Khánh đề xuất một số ý kiến tâm huyết nhằm phát huy tối đa nguồn lực cộng đồng, cũng như tạo Đột phá chiến lược trong ngành y tế

Theo bác sĩ Trần Khánh, đây là thời điểm vàng để Việt Nam chủ động xây dựng vị thế trên bản đồ y khoa quốc tế qua 4 kiến nghị cốt lõi: Thứ nhất, thiết lập mạng lưới y tế kiều bào toàn cầu: Chúng tôi đề xuất xây dựng một nền tảng số kết nối toàn bộ các chuyên gia, y bác sĩ người Việt và quốc tế. Đây sẽ là kênh trao đổi khoa học – công nghệ, chuyển giao các công nghệ lõi như AI y tế, y học chính xác từ các nước tiên tiến về Việt Nam.

Thứ hai, liên kết y tế nội - ngoại: Thúc đẩy mô hình hợp tác trực tiếp giữa các trường Đại học Y, Bệnh viện đầu ngành trong nước (như Viện Răng Hàm Mặt TW, Bệnh viện Nhi TW) với các định chế y tế của Philippines. Điều này không chỉ nâng tầm đào tạo lâm sàng mà còn trực tiếp tổ chức các chương trình y tế phụng sự đồng bào, an sinh xã hội tại vùng sâu, vùng xa.

Thứ ba, chuẩn hóa ngôn ngữ chuyên ngành và dịch chuyển sang "xuất khẩu giáo dục": Chúng ta không nên dừng lại ở việc xuất khẩu lao động tay nghề thấp. Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một trung tâm đào tạo y khoa quốc tế. Bằng việc chuẩn hóa tiếng Anh chuyên ngành (tiêu chuẩn OET), chúng ta sẽ thu hút sinh viên quốc tế đến Việt Nam học tập, đồng thời đưa các thế hệ bác sĩ, điều dưỡng chất lượng cao của Việt Nam tự tin đi làm việc trên toàn cầu với vị thế của các chuyên gia.

Thứ tư, phát triển mô hình du lịch y tế (Medical Tourism) & dưỡng sinh: Việt Nam có thế mạnh về y học cổ truyền, nguồn dược liệu phong phú và chi phí y khoa kỹ thuật cao (như nha khoa, thẩm mỹ, tế bào gốc) cực kỳ cạnh tranh. Việc kết hợp y tế chuyên sâu với du lịch nghỉ dưỡng, dưỡng sinh phục hồi sức khỏe sẽ là mũi nhọn kinh tế mới, thu hút dòng ngoại tệ lớn về cho nước nhà.

Bác sĩ Trần Khánh có 13 năm liên tục sinh sống, tu nghiệp lâm sàng chuyên sâu và trưởng thành trong hệ thống giáo dục y khoa tại Philippines

Đề xuất phát huy nguồn lực cộng đồng

Với vai trò Phó ban Liên lạc người Việt Nam tại Philipines, bác sĩ Trần Khánh cho biết, nhiều người Việt tại Philippines có nhiều năm sinh sống và gắn bó với mảnh đất này. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, có nhiều người làm các nghề buôn bán nhỏ, dịch vụ hoặc nội trợ, nhưng bà con luôn cố gắng chăm chỉ làm ăn, hòa nhập với xã hội sở tại và giữ gìn hình ảnh người Việt Nam cần cù, hiền hòa, đoàn kết. Cộng đồng người Việt tại Philippines cũng luôn giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động, có đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Bác sĩ Trần Khánh phát biểu tại buổi gặp gỡ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với cộng đồng người Việt Nam tại Philippines ngày 31/5/2026.

Không chỉ nhấn mạnh việc phát huy nguồn lực kiều bào cho phát triển đất nước, bác sĩ Trần Khánh còn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường kết nối và hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Philippines.

“Thứ nhất, cần thúc đẩy các chính sách hỗ trợ giao thương. Cộng đồng người Việt tại Philippines đang phát triển nhanh nhưng hoạt động kết nối kinh tế vẫn chủ yếu mang tính tự phát. Vì vậy, cần hoàn thiện hành lang pháp lý, có thêm chính sách hỗ trợ, tạo thuận lợi về logistics và tăng cường kết nối doanh nghiệp, qua đó phát huy vai trò của cộng đồng người Việt trong thúc đẩy hàng hóa và thương hiệu Việt Nam tại thị trường Philippines cũng như khu vực ASEAN.

Thứ hai, cần quan tâm hơn tới thế hệ trẻ. Số lượng học sinh, sinh viên và con em người Việt sang Philippines học tập ngày càng tăng. Nhóm này cần có cơ chế kết nối chính thức với các cơ quan đại diện Việt Nam, phối hợp cùng các hội, nhóm sinh viên để được hỗ trợ về pháp lý, đời sống và định hướng nghề nghiệp, đồng thời tăng cường sự gắn kết với quê hương, đất nước”, bác sĩ Trần Khánh chia sẻ.

Theo bác sĩ Trần khánh, không chỉ cá nhân anh mà tất cả bà con cộng đồng người Việt tại Philippines rất vui mừng trước những bước phát triển lớn của đất nước. Nghị quyết số 23 sẽ là một động lực, khai mở không gian cống hiến mới cho các kiều bào, sẵn sàng đóng góp để phát triển quê hương.