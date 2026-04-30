  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

Nhiều hoạt động có ý nghĩa của kiều bào tại Thái Lan

Thứ Năm, 20:14, 30/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan cùng đông đảo kiều bào đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Sáng 29/4, tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Udon Thani, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn và Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội), Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan cùng đông đảo kiều bào đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Chiều cùng ngày, tại trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani trên Phố Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn, Thái Lan phối hợp với Tổng hội,  Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, “Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt, gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu” và trường Đại học Hoàng gia Udon Thani tổ chức tọa đàm “Tăng cường giảng dạy, học tập tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong cộng đồng tại Đông Bắc Thái Lan”.

Được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 50 điểm cầu, tọa đàm thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện các cơ quan, đơn vị trong nước, các thầy cô giáo dạy tiếng Việt, lãnh đạo hội người Việt Nam ở sở tại, các đại biểu kiều bào và bạn bè Thái Lan. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2026.

nhieu hoat dong co y nghia cua kieu bao tai thai lan hinh anh 1
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh và các khách mời tham dự buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh: “Tiếng nói là hồn cốt của dân tộc Việt Nam. Gần 100 năm trước, Bác Hồ đã mở trường tại Udon Thani dạy tiếng Việt cho kiều bào. Thi đua làm theo lời Bác, nhiều thế hệ người Việt Nam ở Thái Lan đã góp phần làm cho tiếng Việt ngày càng phổ biến rộng khắp trong cộng đồng kiều bào và bạn bè Thái Lan”.

Từ góc nhìn của Chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nhân Thái – Việt Nam, ông Hồ Văn Lâm cho rằng, việc lan tỏa tiếng Việt cần được đặt trong tổng thể đời sống cộng đồng, từ giáo dục đến kinh tế, từ gia đình đến các hoạt động giao lưu. Khi tiếng Việt được sử dụng trong đời sống thường nhật, trong môi trường làm việc và kết nối cộng đồng, ngôn ngữ ấy sẽ không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển.

Ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tổng hội, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani chia sẻ, với kiều bào, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà là sợi dây gắn kết thiêng liêng với quê hương. Theo ông, việc giữ gìn tiếng Việt cũng chính là giữ gìn bản sắc, giữ ký ức và giữ sự gắn bó của các thế hệ người Việt nơi xa xứ, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử.

nhieu hoat dong co y nghia cua kieu bao tai thai lan hinh anh 2
Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh (ngôì giữa) cùng các khách mời

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Tổng Thư ký Mạng lưới giảng dạy tiếng Việt, gìn giữ văn hóa Việt Nam toàn cầu, điều quan trọng nhất là sự đồng thuận trong cộng đồng: giữ gìn tiếng Việt chính là giữ nền tảng văn hóa và sức sống lâu dài của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

nhieu hoat dong co y nghia cua kieu bao tai thai lan hinh anh 3
Đông đảo kiều bào tại Thái Lan chụp ảnh tại sự kiện

Các đại biểu cũng lắng nghe các ý kiến của các thầy cô giáo, đại diện phụ huynh và học sinh học tiếng Việt trường Khánh An, dành thời gian trao đổi và xác định các biện pháp tăng cường công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng. Theo đó, tọa đàm thống nhất cần tạo động lực thiết thực trong đời sống xã hội sở tại, môi trường học đường và gia đình, thúc đẩy mạnh mẽ thế hệ trẻ học tập và sử dụng tiếng Việt. Một số đề xuất cụ thể như sau: (i) Thúc đẩy đưa tiếng Việt vào giảng dạy tại các bậc giáo dục phổ thông, nhất là tại các địa phương có đông kiều bào; (ii) nhân rộng mô hình “Tủ sách tiếng Việt phục vụ cộng đồng” xây dựng không gian văn hoá đọc tiếng Việt; (iii) Tạo công ăn việc làm có sử dụng tiếng Việt với hình thức đãi ngộ hấp dẫn; (iv) lồng ghép nội dung tôn vinh tiếng Việt, giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam vào các hoạt động cộng đồng, đẩy mạnh phong trào thi đua, tổ chức các cuộc thi tiếng Việt và văn hoá Việt Nam; (v) phát huy thế mạnh của Tổng hội, kết nối hệ thống các hội, đoàn kiều bào, phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan đại diện Việt Nam tổ chức triển khai các biện pháp tổng thể nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ trong công tác tiếng Việt.

Với những giải pháp nêu trên, toạ đàm hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tiếng Việt toàn diện trong cộng đồng, nơi ngôn ngữ không chỉ tồn tại trong lớp học, mà hiện diện trong mọi mặt đời sống.

1_doi_tuyen_lan_su_rong_truong_ivs_bieu_dien_tai_le_ky_niem_30_nam_thanh_lap_tong_lanh_su_quan_nuoc_chxhcn_viet_nam_tai_khon_kaen_-_thai_lan.jpg

Giao lưu văn hóa tại Lào - Thái Lan: Kiều bào rưng rưng nhớ quê hương

VOV.VN - Chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa tại Lào và Thái Lan mang đến những tiết mục lân sư rồng và võ thuật truyền thống Việt Nam giàu cảm xúc, giúp cộng đồng kiều bào gợi nhớ ký ức quê hương, đồng thời kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn văn hóa dân tộc thông qua trải nghiệm trực quan, sinh động.

 

Sơn Lâm/VOV.VN
Tag: kiều bào Thái Lan dâng hương kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam
Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
VOV.VN - Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Ba âm lịch, ngày 21/4, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sứ mệnh "Bó đũa" và khát vọng của kiều bào Thái Lan
VOV.VN - Trong bài phát biểu tâm huyết gửi tới bà con, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã dành sự tri ân sâu sắc cho những thế hệ kiều bào đi trước – những người bền bỉ vượt qua chông gai để ổn định cuộc sống và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Kiều bào Thái Lan tri ân các anh hùng liệt sỹ
VOV.VN -  Ngày 14/3, tại chùa Khánh An, tỉnh Udon Thani, cộng đồng người Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan đã long trọng tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh vì Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ.

