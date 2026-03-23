Sứ mệnh “Bó đũa” và khát vọng của kiều bào Thái Lan

“Dù cách xa Tổ quốc về địa lý, nhưng chưa bao giờ xa cội nguồn trong trái tim” – lời bộc bạch của ông Nguyễn Ngọc Thìn, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan tại lễ ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2028 vào tối 22/3 tại Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan), đã gói trọn tinh thần của một cộng đồng gắn kết. Không chỉ là sự chuyển giao trọng trách, đây còn là lời khẳng định về một khối đại đoàn kết như “bó đũa” không thể bẻ gãy, nguyện làm nhịp cầu bền bỉ nối liền hai dân tộc Việt – Thái trong kỷ nguyên mới.

Ban Chấp hành Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) nhiệm kỳ 2026-2028.

Trong bài phát biểu tâm huyết gửi tới bà con, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đã dành sự tri ân sâu sắc cho những thế hệ kiều bào đi trước – những người bền bỉ vượt qua chông gai để ổn định cuộc sống và giữ gìn bản sắc dân tộc. Mượn hình ảnh biểu tượng 'bó đũa' để soi sáng tầm nhìn tương lai, Đại sứ đặc biệt nhấn mạnh hai nhiệm vụ then chốt: chuẩn bị tâm thế cho sự chuyển giao thế hệ trẻ kế cận và giữ gìn khối đại đoàn kết như tài sản vô giá của kiều bào.

Sự kỳ vọng đó cũng là niềm tin mà Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh gửi gắm. Ông tin tưởng trong chặng đường mới, Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) sẽ phát huy tối đa vai trò cầu nối, thúc đẩy giao thương, văn hóa với nước bạn và hướng bà con gắn bó mật thiết với quê hương qua những hành động thiết thực.

Trong thông điệp chuyển giao tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan, ông Nguyễn Ngọc Thìn chia sẻ: “Trong từng hoạt động của Hội, từ những việc lớn mang tầm cộng đồng cho đến những việc nhỏ đầy nghĩa tình, tôi luôn cảm nhận rất rõ: đó là tình đồng bào keo sơn, là niềm tự hào về nguồn cội Việt Nam, và là khát vọng được góp một phần nhỏ bé nhưng chân thành cho quê hương đất nước và cho cộng đồng mình đang gắn bó”.

Ghi nhận đóng góp của cộng đồng, Phó Tỉnh trưởng Udon Thani Nattapong Khamwongpin khẳng định cộng đồng người Việt là lực lượng quan trọng trong việc phát triển kinh tế địa phương và gìn giữ quan hệ hữu nghị hai nước. Ông Nattapong cam kết chính quyền sở tại sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ Tổng hội trên mọi phương diện.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng phát biểu chúc mừng Ban Chấp hành Hội người Việt Nam toàn Thái Lan (Tổng hội) nhiệm kỳ 2026-2028.

Tiếp nhận trọng trách với tinh thần kế thừa, Tân Chủ tịch Tổng hội, ông Hồ Văn Lâm khẳng định: “Với truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam và sự chung tay của toàn thể bà con kiều bào, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội nước sở tại và tiếp tục là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Thái Lan”.

Nguyên Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái Lan Nguyễn Ngọc Thìn (phải) bàn giao công tác cho tân Chủ tịch Hồ Văn Lâm.

Buổi lễ khép lại nhưng dư âm về sự đoàn kết và niềm tự hào dân tộc vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ. Nhiệm kỳ 2026-2028 mở ra với những thách thức mới, nhưng với tinh thần “bó đũa”, cộng đồng người Việt tại Thái Lan tin tưởng sẽ tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang, xứng đáng là nhịp cầu bền chặt nối liền hai dân tộc Việt Nam – Thái Lan.