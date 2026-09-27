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Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của trí thức trẻ Việt Nam tại Áo

Chủ Nhật, 19:22, 27/09/2026
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VOV.VN - Tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu cùng nhìn lại những kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua, trao đổi, thống nhất phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026–2028, đồng thời kiện toàn tổ chức và phát huy vai trò hiệu quả hơn của Hội trong việc tập hợp, kết nối và đồng hành cùng sinh viên Việt Nam đang học tập, nghiên cứu tại Áo. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 15 người và Chủ tịch Hội là Lê Duy Hiệp.

phat huy tinh than xung kich, sang tao cua tri thuc tre viet nam tai Ao hinh anh 1
Đại sứ chụp ảnh cùng đại diện Ban chấp hành khóa IV của Hội sinh viên Việ Nam tại Áo

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo, ghi nhận tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo và những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ qua, chúc mừng Ban Chấp hành khóa IV, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc, kết nối và chia sẻ khoa học, công nghệ, tăng cường giao lưu nhân dân và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tại sở tại.

Gửi gắm tới Ban Chấp hành khóa IV và toàn thể hội viên trong nhiệm kỳ mới, Đại sứ nhấn mạnh bốn thông điệp: Kỷ luật – Đoàn kết – Trách nhiệm - Đam mê. Theo đó, “Kỷ luật” là nền tảng để mỗi hội viên rèn luyện tác phong, tinh thần tự giác và chuyên nghiệp, chấp hành nghiêm pháp luật, quy định của sở tại; “Đoàn kết” là sức mạnh để xây dựng một cộng đồng sinh viên gắn bó, hỗ trợ và đồng hành cùng nhau; “Trách nhiệm” là ý thức đối với gia đình, cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước; “Đam mê” là động lực để mỗi sinh viên không ngừng trau dồi học tập, nghiên cứu, sáng tạo, mang tri thức và kinh nghiệm đóng góp cho sự vươn mình, thịnh vượng của dân tộc.

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Ban chấp hành khóa IV của Hội sinh viên Việt Nam tại Áo cam kết đồng hành, phối hợp với Đại sứ quán và Ban Liên lạc cộng đồng, nỗ lực chủ động, sáng tạo xây dựng một cộng đồng đoàn kết, sôi nổi luôn hướng về quê hương

Đại sứ bày tỏ kỳ vọng Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo trong nhiệm kỳ 2026–2028 tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; chủ động tổ chức các hoạt động học thuật, văn hóa, thể thao và kết nối cộng đồng; qua đó góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt lành mạnh, đoàn kết, tăng cường vai trò cầu nối giữa sinh viên Việt Nam với Đại sứ quán, giữa Hội sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Áo.

Tiếp thu ý kiến của Đại sứ, Ban chấp hành khóa IV của Hội sinh viên Việt Nam tại Áo cam kết đồng hành, phối hợp với Đại sứ quán và Ban Liên lạc cộng đồng nỗ lực chủ động, sáng tạo xây dựng một cộng đồng sinh viên, thanh niên đoàn kết, sôi nổi, luôn hướng về đất nước.

Hải Đăng/VOV-Praha
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