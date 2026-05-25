Sinh viên Việt Nam tại Nga “kết nối tri thức, lan tỏa văn hóa, kiến tạo tương lai”

Diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga vinh dự được đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi tham dự, cùng đại diện Đảng ủy, Liên hiệp các Tổ chức người Việt, Hội Doanh nhân tại Nga và 152 đại biểu chính thức đại diện cho 3.000 sinh viên Việt Nam tại hơn 25 thành phố trên toàn Liên bang Nga. Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam - Nguyễn Đức Nguyên tham dự trực tuyến.

Với chủ đề “Kết nối tri thức - Lan toả văn hoá - Kiến tạo tương lai”, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2028 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga nói riêng và phong trào sinh viên Việt Nam ở ngoài nước nói chung.

470 sinh viên đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp cơ sở, 71 tập thể và 6 cá nhân đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp toàn Nga, 13 cá nhân và 2 tập thể đạt danh hiệu “sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. Đó là những kết quả nổi bật của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ 2024-2026. Hội cũng từng bước kiện toàn tổ chức; triển khai hơn 350 hoạt động chính trị tư tưởng, học thuật, văn hóa, thể thao, tình nguyện và hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò là trung tâm đoàn kết, tập hợp sinh viên Việt Nam trên toàn Liên bang Nga. Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga cũng vinh dự là đơn vị dẫn đầu về số lượng danh hiệu trong khối các tổ chức Hội Sinh viên ngoài nước.

Tại Phiên toàn thể, 100% đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến đã biểu quyết nhất trí bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga khóa II, nhiệm kỳ 2026-2028 gồm 27 ủy viên.

Từ điểm cầu Hà Nội, anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu với Đại hội, ghi nhận những kết quả của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga trong nhiệm kỳ qua và nhắc nhở các em tiếp tục đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học, triển khai phong trào sinh viên 5 tốt thực chất hơn, gắn với nhu cầu thực tế của sinh viên: “Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần bản lĩnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga khóa mới sẽ cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết của Đại hội thành những chương trình thiết thực”.

Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao những đóng góp của Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga nhiệm kỳ qua và tin tưởng rằng sinh viên Việt Nam tại Nga tiếp tục là những nhân tố tiềm năng trong các hoạt động nghiên cứu khoa học thời đại công nghệ số.

Đại sứ nhắc nhở sinh viên triển khai các phong trào hoạt động mang tính thực chất, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong sinh viên, phấn đấu học tập thật tốt để góp phần xây dựng quê hương đất nước, tích cực hội nhập quốc tế: “Đảng, Đoàn và Hội sinh viên phải là một, là cỗ xe tam mã, cùng thực hiện mục tiêu để phong trào sinh viên phát triển, hướng về quê hương, đất nước. 27 em sinh viên được bầu vào Ban Chấp hành Hội sinh viên khóa 2 không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm. Mong các em phối hợp chặt chẽ với Chi bộ sinh viên, với Chi đoàn để Hội sinh viên thực sự là nòng cốt, là tấm gương đi đầu trong mọi hoạt động, hội nhập tốt vào nước sở tại”.

Vinh dự được bầu là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga khóa 2, anh Bùi Tuấn Anh, cho biết: “Chúng em sẽ tiếp tục cụ thể hóa, biến các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga, của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam thành hành động cụ thể; đưa các nghị quyết, văn bản giấy tờ vào thực tiễn, làm cho công tác Hội, phong trào sinh viên Việt Nam tại Nga có những bước phát triển mới trong nhiệm kỳ mới”.

Tại Đại hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025 và danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024-2025.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2028 thành công tốt đẹp, đánh dấu bước phát triển mới của công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.