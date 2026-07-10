Phở và văn hóa ẩm thực Việt Nam được quảng bá tại châu Âu

Tại mỗi điểm dừng, nhiều hoạt động đã được thực hiện như trình diễn chế biến Phở và các món ăn truyền thống Việt Nam, tọa đàm về văn hóa ẩm thực, giao lưu nghề nghiệp giữa các nghệ nhân với đầu bếp địa phương, kết nối doanh nghiệp ngành ẩm thực, cùng nhau xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho ẩm thực Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Các vị quan khách bày tỏ thích thú với món Phở Việt Nam

Sự kiện được sự hưởng ứng nồng nhiệt của gần 100 người tham dự từ các bộ ngành Chính phủ Áo, các Đại sứ, Đại biện các nước và đại diện các tổ chức quốc tế tại thủ đô Vienna cùng cộng đồng kiều bào, doanh nghiệp và bạn bè Áo, các nước Châu Âu, qua đó khẳng định sức hút mạnh mẽ của di sản ẩm thực Việt Nam.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao sáng kiến Hành trình Phở và Văn hóa ẩm thực Việt Nam xuyên Châu Âu của Hội We Love Phở và sự tham gia tích cực của Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình cùng 8 nghệ nhân.

Đại sứ nhấn mạnh tầm quan trọng của Ngoại giao văn hóa, coi ẩm thực là một trong những chất xúc tác mạnh mẽ nhất để kết nối các nền văn hóa, các quốc gia với nhau; Phở là niềm tự hào dân tộc, là bản sắc văn hóa và tinh thần Việt Nam thông qua ẩm thực, mỗi bát phở không chỉ là món ăn mà còn là kết tinh của tri thức dân gian, nghệ thuật ẩm thực và ký ức văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ, góp phần đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới.

Nghệ nhân Việt Nam hướng dẫn các khách mời làm gỏi cuốn

Đại sứ cho biết Việt Nam đang lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể đề nghị ghi danh Phở vào danh sách của UNESCO, qua đó không chỉ tôn vinh Phở như một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại mà còn mở ra cơ hội trở thành thương hiệu văn hóa quốc gia, góp phần tăng sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam và mở rộng không gian phát triển cho ngành công nghiệp văn hóa trong lĩnh vực ẩm thực.