  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Rực rỡ Festival “Hương sắc Áo dài Việt Nam 2026” tại Cộng hòa Séc

Thứ Hai, 06:28, 18/05/2026
VOV.VN - Tối 17/5, tại trung tâm thương mại SAPA, Cộng hòa Séc, hàng trăm kiều bào đại diện cho các tổ chức người Việt tại Cộng hòa Séc đã cùng hội tụ tham dự chương trình “Hương sắc áo dài Việt Nam 2026”, do Trung ương Hội phụ nữ Việt Nam tại Séc tổ chức.

Trong không khí vui tươi và đầy ý nghĩa của Festival “Hương Sắc Áo Dài Việt Nam 2026”, bà Nguyễn Bích Liên thay mặt Ban Tổ chức bày tỏ vui mừng khi sự kiện được sự hưởng ứng đông đảo bà con người Việt đại diện cho các tổ chức, hội đoàn người Việt tại Séc. Bà nhấn mạnh dù trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, tà áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục mà còn là linh hồn văn hóa Việt, là biểu tượng của sự dịu dàng, thanh lịch, nhân hậu nhưng đầy bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Mỗi tà áo dài là một câu chuyện, một niềm tự hào và cũng là sợi dây gắn kết văn hóa việt với bạn bè quốc tế. Đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, áo dài còn có ý nghĩa đặc biệt mà đó là sự gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và cầu nối giữa các thế hệ, góp phần lan tỏa hình ảnh người Việt Nam ra thế giới. Chương trình Hương sắc áo dài Việt Nam 2026, không chỉ tôn vinh văn hóa dân tộc, hình ảnh phụ nữ Việt Nam mà còn góp phần lan tỏa hơn nữa nét đẹp truyền thống, giá trị văn hóa Việt đối với bạn bè quốc tế.

Đại sứ Dương Hoài Nam khẳng định chương trình đã góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tình yêu, lòng tự hào dân tộc.

Vui mừng khi được tham dự sự kiện này, Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Hội phụ nữ Việt Nam tại Séc trong việc tôn vinh bản sắc, vẻ đẹp tinh hoa của văn hóa dân tộc thông qua tà áo dài truyền thống. Ông khẳng định chương trình đã góp phần truyền cảm hứng và lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tình yêu, lòng tự hào dân tộc, quê hương đất nước, văn hóa Việt Nam tới đông đảo chị em phụ nữ và thế hệ trẻ cũng như người dân sở tại. Ông khẳng định tà áo dài thể hiện sinh động hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, tài năng, trí tuệ và có khát vọng vươn cao, vươn xa trong thời đại mới. Sự quy tụ, tham gia tích cực của mỗi kiều bào trong các sự kiện như thế này đã khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng. Ông tin tưởng, với tình yêu và sự đóng góp bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới trong đó có Cộng hòa Séc, áo dài Việt Nam sẽ sớm được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể của nhân loại trong tương lai. 

Tiết mục khai mạc chương trình Hương sắc áo dài Việt Nam 2026.

Festival “Hương Sắc Áo Dài Việt Nam 2026” không chỉ chinh phục khán giả với các phần thi trình diễn áo dài truyền thống mà còn đan xen các câu chuyện, yếu tố nghệ thuật để khắc họa những hình ảnh đẹp về truyền thống dân tộc, tình đoàn kết và tình yêu bất tận dành cho tà áo dài Việt Nam. Tiết mục “Hương sen Việt Nam” đạt giải đặc biệt, chinh phục hoàn toàn khán giả khi mỗi trang phục đều được các chị em tự tay thiết kế. Tiết mục cũng kết hợp nhuần nhuyễn giữa trình diễn áo dài và múa sen để tôn vinh trọn vẹn hình ảnh quốc hoa và đức hạnh người phụ nữ. 

Tiết mục “Hương sen Việt Nam” của CLB phụ nữ Hải Dương đạt giải đặc biệt.
Tiết mục múa nón LED đạt giải nhì của CLB phụ nữ Sokolov.
Đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Liên hiệp Hội người Việt tại Séc chụp ảnh lưu niệm cùng các đại diện Ban tổ chức và giám khảo cuộc thi.

Đêm hội khép lại trong không gian âm nhạc sôi động, rạng rỡ và đầy cảm xúc. Festival “Hương sắc Áo dài Việt Nam 2026” không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà đã thực sự trở thành ngày hội văn hóa lớn, nơi những người con xa xứ cùng chung tay gắn kết giữ gìn văn hóa truyền thống, thắp lửa tình yêu quê hương và lan tỏa các giá trị văn hóa, bản sắc Việt Nam trên trường quốc tế.

Áo dài Việt Nam bước ra thế giới tại Fashion Week London 2026

VOV.VN - Dự án "Áo Dài Fashion Week London 2026" mang đến thông điệp ý nghĩa: Khi Áo dài bước ra thế giới, Việt Nam hiện diện bằng bản sắc của mình – mềm mại nhưng đầy nội lực; truyền thống nhưng không ngừng sáng tạo; giàu di sản và sẵn sàng đối thoại toàn cầu.

Hải Đăng/VOV-Praha
Tag: Festival Hương sắc Áo dài Việt Nam 2026 áo dài Việt Nam cộng đồng người Việt tại Séc Trung tâm thương mại SAPA văn hóa Việt Nam phụ nữ Việt Nam Đại sứ Dương Hoài Nam kiều bào Việt Nam UNESCO Cộng hòa Séc
Kích hoạt Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan, kết nối hướng về quê hương

VOV.VN - Ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Buổi gặp mặt trí thức, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam lần thứ hai. Đây là sự kiện ý nghĩa nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), kết hợp chương trình giao lưu truyền thống kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Liên bang Nga

VOV.VN - Hôm nay, Đảng ủy tại Liên bang Nga đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Ấm áp chương trình “Ân tình xứ Nghệ 2026” tại Séc

VOV.VN - Tối 16/5, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại CH Séc đã tổ chức chương trình “Ân tình xứ Nghệ 2026” nhằm tổng kết lại các hoạt động tiêu biểu trong việc xây dựng cộng đồng gắn kết, ngày càng phát triển.

