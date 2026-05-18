Kích hoạt Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan, kết nối hướng về quê hương

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định cơ quan đại diện luôn sẵn sàng lắng nghe các hiến kế thực chất từ chuyên gia ngoài nước: “Đảng và Nhà nước cũng đã có rất nhiều chủ trương quan trọng nhấn mạnh về tầm quan trọng của khoa học công nghệ, trong đó có Nghị quyết 57. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã từng phát biểu rằng cần phải tạo ra ngay những hành động đột phá, lan tỏa kết quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, đồng thời khuyến khích các cơ chế thử nghiệm, chấp nhận đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia".

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu phân tích thế mạnh của trí thức Việt Nam tại Thái Lan gắn với nhu cầu phát triển trong nước và mối quan hệ song phương. Nội dung thảo luận tập trung vào lĩnh vực hạ tầng số, quản lý dữ liệu dân cư, truy xuất nguồn gốc nông – thủy sản, cũng như các giải pháp sinh kế vùng, chính sách nông nghiệp xanh và ứng dụng công nghệ cao như AI, GPS trong canh tác. PGS.TS Nguyễn Thị Phước Lai, Trưởng khoa Chính sách công và Phát triển bền vững tại AIT, nhấn mạnh công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người và đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời đề xuất xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan theo hướng mở: “Điều quan trọng nhất không chỉ tập hợp những người giỏi mà xây dựng được một cộng đồng có tinh thần chia sẻ và hợp tác… Mạng lưới cần mở cho tất cả mọi người, liên ngành, và hướng các hoạt động thực chất, có khả năng kết nối với nhu cầu phát triển của Việt Nam".

Bên cạnh các chuyên gia gạo cội, sự năng động của trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan cũng được ghi nhận qua báo cáo của nghiên cứu sinh Ngô Văn Tài, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, với 57 bài báo quốc tế uy tín trong năm 2025 và các nghiên cứu tiên phong về ứng dụng AI, an ninh mạng.

Đại diện Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Thái Lan, bà Trần Thị Huệ, ghi nhận những chia sẻ quý báu, đồng thời thông báo sẽ chính thức khởi động xây dựng Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan vào tháng 6/2026, hướng tới một diễn đàn kết nối thường niên.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trình chiếu bộ phim "Thầu chín ở Xiêm" về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, nhân kỉ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình giao lưu “Theo dấu chân Bác” diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Bộ phim tư liệu “Thầu Chín ở Xiêm” được trình chiếu giúp cộng đồng kiều bào và trí thức hiểu sâu sắc hơn về giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và góp phần thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước.