中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Kích hoạt Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan, kết nối hướng về quê hương

Thứ Hai, 06:11, 18/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Buổi gặp mặt trí thức, chuyên gia và lưu học sinh Việt Nam lần thứ hai. Đây là sự kiện ý nghĩa nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5), kết hợp chương trình giao lưu truyền thống kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Phạm Việt Hùng khẳng định cơ quan đại diện luôn sẵn sàng lắng nghe các hiến kế thực chất từ chuyên gia ngoài nước: “Đảng và Nhà nước cũng đã có rất nhiều chủ trương quan trọng nhấn mạnh về tầm quan trọng của khoa học công nghệ, trong đó có Nghị quyết 57. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã từng phát biểu rằng cần phải tạo ra ngay những hành động đột phá, lan tỏa kết quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, đồng thời khuyến khích các cơ chế thử nghiệm, chấp nhận đổi mới và thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia".

kich hoat mang luoi tri thuc viet nam tai thai lan, ket noi huong ve que huong hinh anh 1
Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng điều hành nội dung thảo luận

Tại phiên tọa đàm, các đại biểu phân tích thế mạnh của trí thức Việt Nam tại Thái Lan gắn với nhu cầu phát triển trong nước và mối quan hệ song phương. Nội dung thảo luận tập trung vào lĩnh vực hạ tầng số, quản lý dữ liệu dân cư, truy xuất nguồn gốc nông – thủy sản, cũng như các giải pháp sinh kế vùng, chính sách nông nghiệp xanh và ứng dụng công nghệ cao như AI, GPS trong canh tác. PGS.TS Nguyễn Thị Phước Lai, Trưởng khoa Chính sách công và Phát triển bền vững tại AIT, nhấn mạnh công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người và đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội, đồng thời đề xuất xây dựng mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan theo hướng mở: “Điều quan trọng nhất không chỉ tập hợp những người giỏi mà xây dựng được một cộng đồng có tinh thần chia sẻ và hợp tác… Mạng lưới cần mở cho tất cả mọi người, liên ngành, và hướng các hoạt động thực chất, có khả năng kết nối với nhu cầu phát triển của Việt Nam".

kich hoat mang luoi tri thuc viet nam tai thai lan, ket noi huong ve que huong hinh anh 2
Đại sứ Phạm Việt Hùng cùng các đại biểu khách mời dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bên cạnh các chuyên gia gạo cội, sự năng động của trí thức trẻ Việt Nam tại Thái Lan cũng được ghi nhận qua báo cáo của nghiên cứu sinh Ngô Văn Tài, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan, với 57 bài báo quốc tế uy tín trong năm 2025 và các nghiên cứu tiên phong về ứng dụng AI, an ninh mạng.

Đại diện Văn phòng Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Thái Lan, bà Trần Thị Huệ, ghi nhận những chia sẻ quý báu, đồng thời thông báo sẽ chính thức khởi động xây dựng Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan vào tháng 6/2026, hướng tới một diễn đàn kết nối thường niên.

kich hoat mang luoi tri thuc viet nam tai thai lan, ket noi huong ve que huong hinh anh 3
Cộng đồng kiều bào và tri thức, chuyên gia cùng tham gia buổi trình chiếu bộ phim tài liệu "Thầu Chín ở Xiêm" hôm 17/5/2026.
kich hoat mang luoi tri thuc viet nam tai thai lan, ket noi huong ve que huong hinh anh 4
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phước Lai, Trưởng khoa chính sách công và phát triển bền vững tại Viện AIT nhấn mạnh công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ con người và đóng góp vào giải quyết các vấn đề xã hội.
kich hoat mang luoi tri thuc viet nam tai thai lan, ket noi huong ve que huong hinh anh 5
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan Ngô Văn Tài chia sẻ về thành tích của các bạn sinh viên với 57 bài báo quốc tế uy tín trong năm 2025 và các nghiên cứu tiên phong về ứng dụng AI, an ninh mạng.

 

kich hoat mang luoi tri thuc viet nam tai thai lan, ket noi huong ve que huong hinh anh 6
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan trình chiếu bộ phim "Thầu chín ở Xiêm" về hành trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, nhân kỉ niệm 136 năm ngày sinh của Người.

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình giao lưu “Theo dấu chân Bác” diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động. Bộ phim tư liệu “Thầu Chín ở Xiêm” được trình chiếu giúp cộng đồng kiều bào và trí thức hiểu sâu sắc hơn về giai đoạn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và góp phần thắt chặt tình hữu nghị bền vững giữa nhân dân hai nước.

a4.jpg

Nhiều hoạt động có ý nghĩa của kiều bào tại Thái Lan

VOV.VN - Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt Nam toàn Thái Lan cùng đông đảo kiều bào đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

PV/VOV-Bangkok
Tag: Mạng lưới trí thức Việt Nam tại Thái Lan trí thức Việt Nam Bangkok khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số AI quan hệ Việt Nam-Thái Lan lưu học sinh Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành trình 30 năm "Lời dạy của Bác" và dấu ấn ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan
Hành trình 30 năm "Lời dạy của Bác" và dấu ấn ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều 22/4, trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (22/4/1996 – 22/4/2026).

Hành trình 30 năm "Lời dạy của Bác" và dấu ấn ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan

Hành trình 30 năm "Lời dạy của Bác" và dấu ấn ngoại giao Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Chiều 22/4, trong không khí trang trọng và ấm áp tình hữu nghị, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (22/4/1996 – 22/4/2026).

Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Ba âm lịch, ngày 21/4, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Kiều bào tại Thái Lan: Ấm áp nghĩa tình ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Trong không khí linh thiêng của những ngày tháng Ba âm lịch, ngày 21/4, cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Udon Thani, vùng Đông Bắc Thái Lan, đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Chùa Khánh Thọ - chùa Việt cổ được công nhận tại Thái Lan
Chùa Khánh Thọ - chùa Việt cổ được công nhận tại Thái Lan

VOV.VN - Ngôi chùa Việt mang tên Khánh Thọ được xây dựng cách đây gần 2 thế kỷ trên đất Thái Lan, gắn với quá trình di cư và định cư của người Việt tại xứ Chùa Vàng.

Chùa Khánh Thọ - chùa Việt cổ được công nhận tại Thái Lan

Chùa Khánh Thọ - chùa Việt cổ được công nhận tại Thái Lan

VOV.VN - Ngôi chùa Việt mang tên Khánh Thọ được xây dựng cách đây gần 2 thế kỷ trên đất Thái Lan, gắn với quá trình di cư và định cư của người Việt tại xứ Chùa Vàng.

THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào