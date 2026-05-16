Sôi nổi ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh

Thứ Bảy, 16:26, 16/05/2026
VOV.VN - Đây là một sân chơi có ý nghĩa giúp cộng đồng kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc rèn luyện thể chất, tăng cường giao lưu, và thắt chặt tinh thần đoàn kết.

Trong không khí chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2025), hôm nay (16/5), Ban chấp hành hội Lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh đã tổ chức “Ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng năm 2026” với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, cộng đồng kiều bào và đông đảo lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh và Thiên Tân.

Các đội thi tham dự lễ khai mạc.

Các vận động viên đã hào hứng tham gia các nội dung thi đấu như bóng đá 7 người, kéo co và team building, thi đấu sôi nổi nhưng đảm bảo tinh thần fair-play.

Sau những trận thi đấu kịch tính, Ban Tổ chức đã tiến hành trao giải cho các đội xuất sắc, đồng thời gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Đại sứ quán, các đơn vị đồng hành, tổ trọng tài, lực lượng phục vụ và toàn thể vận động viên đã góp phần tạo nên thành công của chương trình.

Ngày hội khép lại trong không khí phấn khởi, để lại nhiều dấu ấn đẹp, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, đoàn kết và gắn kết cộng đồng lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc.

Một số hoạt động trong ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng của lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh:

Lễ khai mạc "Ngày hội thể thao gắn kết cộng đồng năm 2026" tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
Đại diện Ban chấp hành Hội lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh phát biểu khai mạc.
Đồng chí Nguyễn Duy Phóng - Phó Bí thư Đảng bộ tại Trung Quốc phát biểu tại lễ khai mạc.
Đồng chí Nguyễn Duy Phóng - Phó Bí thư Đảng bộ tại Trung Quốc chúc mừng ban tổ chức.
Các vận động viên, cổ động viên cùng chụp ảnh lưu niệm.
Các vận độc viên thi đấu với tinh thần "fair play".
Giây phút thi đấu căng thẳng.
Màn đối mặt gay cấn giữa các vận động viên.
Phần thi kéo co.
Các vận động viên nỗ lực hết sức để giành chiến thắng.
Người Việt tại Lào dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ Lào - Việt Nam

VOV.VN - Sáng 12/4, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đoàn công tác, cộng đồng người Việt Nam tại Lào cùng Đoàn đại biểu Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luang Prabang và chính quyền tỉnh Xiengkhouang đã đến dâng hoa, dâng hương lên các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào tại Đài tưởng niệm Liên minh chiến đấu Lào - Việt.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
