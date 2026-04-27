Gần 800 sinh viên tranh tài trong Đại hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Nga 2026

Đại hội Thể thao Sinh viên Việt Nam tại Nga là sự kiện thường niên do Ban Cán sự Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tại Nga tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng sự phối hợp của Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga. Sự kiện diễn ra trong không khí hướng tới các ngày lễ lớn như Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, thu hút gần 800 vận động viên đến từ 30 đoàn thể thao trên khắp Liên bang Nga.

Ban tổ chức trao cờ Lưu niệm cho các Đoàn thể thao

Ông Trần Phú Thuận - Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga cho biết: “Tiền thân của Đại hội là giải bóng đá sinh viên tại Moscow từ những năm 2000. Đến năm 2013, sự kiện được mở rộng thành Đại hội Thể thao dành cho sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga. Năm 2026, Đại hội tiếp tục mở rộng thêm 4 môn mới và nhận được sự ủng hộ tích cực từ Đại sứ quán, các tổ chức người Việt và sinh viên. Đây là cơ hội tăng cường kết nối cộng đồng, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào thể thao trong sinh viên tại Nga”.

Đoàn diễu hành cùng ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hồng kỳ long trọng tiến vào lễ đài

Theo Ban tổ chức, chương trình năm nay được mở rộng cả về quy mô và chất lượng, với gần 800 vận động viên đăng ký tranh tài ở 8 bộ môn, trong đó có 4 nội dung mới gồm cờ tướng, bóng bàn, cầu lông và thể thao điện tử (Esports). Điểm nhấn của Đại hội là sự kết hợp giữa thể thao truyền thống và thể thao điện tử, tạo điều kiện cho sinh viên ở các khu vực xa vẫn có thể tham gia.

Chị Bùi Châu Anh, sinh viên MGIMO, Phó Ban Truyền thông sự kiện, chia sẻ: “Năm nay ghi nhận số lượng vận động viên tham gia đông kỷ lục. Ban tổ chức kỳ vọng xây dựng một sân chơi gắn kết cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần thể thao tới toàn thể sinh viên đang học tập và sinh sống trên toàn nước Nga”.

Đoàn vận động viên đến từ Trường Đại học Kinh tế Nga mang tên Plekhanov

Lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang trọng, sôi động với sự tham dự của đại diện Đảng ủy, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt tại Nga, đại diện MGIMO, cùng đông đảo vận động viên và hơn 400 cổ động viên là sinh viên Việt Nam và quốc tế. Những màn diễu hành với cờ đỏ sao vàng và hình ảnh Hồ Chí Minh đã tạo điểm nhấn giàu ý nghĩa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng du học sinh.

Ban tổ chức kỳ vọng các vận động viên thi đấu trung thực, cao thượng, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của sinh viên Việt Nam trong môi trường quốc tế.