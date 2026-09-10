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Trung tâm Việt Nam học tại Khon Kaen: Thêm một “nhịp cầu Việt" trên đất Thái

Thứ Năm, 11:07, 10/09/2026
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VOV.VN - Ngày 9/9, tại tỉnh Khon Kaen, vùng Đông Bắc Thái Lan đã diễn ra Lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học thuộc Đại học Khon Kaen. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Thái Lan.

Đặt tại Khoa Nhân văn và Khoa học Xã hội, Đại học Khon Kaen, đây là Trung tâm Việt Nam học thứ 3 được thành lập tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Sự ra đời của Trung tâm đánh dấu bước chuyển quan trọng: đưa các hoạt động quảng bá ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam từ giao lưu phong trào sang một mô hình nghiên cứu, học thuật thường xuyên và có hệ thống.

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Lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học tại Đại học Khon Kaen hôm 9/9

Không chỉ dừng lại ở một địa chỉ tra cứu, học tập hữu ích cho sinh viên chuyên ngữ, Trung tâm còn là điểm tựa văn hóa giúp người dân địa phương và cộng đồng người Thái gốc Việt tìm hiểu, kết nối với nguồn cội. Trong thời gian tới, nhà trường dự kiến sẽ đa dạng hóa các chương trình hội thảo, khóa học ngắn hạn và hoạt động trải nghiệm, đưa nơi đây trở thành một không gian học thuật sống động.

PGS. TS. Charnchai Panthongviriyakul, Hiệu trưởng Đại học Khon Kaen bày tỏ mong muốn Trung tâm không chỉ phục vụ sinh viên Đại học Khon Kaen, mà còn mở rộng tới các cơ sở giáo dục và người dân toàn khu vực Đông Bắc Thái Lan. “Trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt - Thái đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, Trung tâm sẽ là không gian quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước”, Hiệu trưởng Đại học Khon Kaen Charnchai Panthongviriyakul nói.

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PGS. TS. Charnchai Panthongviriyakul, Hiệu trưởng Đại học Khon Kaen, cam kết đưa trung tâm trở thành một không gian học thuật sống động

Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Đại học Khon Kaen giữ vai trò trung tâm trong phát triển văn hóa - giáo dục không chỉ ở Đông Bắc Thái Lan mà cho cả Tiểu vùng sông Mekong. Việc thành lập Trung tâm Việt Nam học tại đây mang ý nghĩa chiến lược, tạo đầu mối kết nối quan trọng để triển khai các nghiên cứu đa chiều, quảng bá sâu rộng hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam.

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Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, nhấn mạnh trung tâm sẽ giúp kết nối triển khai các nghiên cứu đa chiều, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và lịch sử Việt Nam

Đặc biệt, đây còn là không gian để lan tỏa tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị tinh thần đã ghi dấu ấn sâu đậm tại khu vực Đông Bắc Thái Lan. Ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen cho rằng, đây là một hoạt động thiết thực để vừa kết nối, quảng bá văn hóa dân tộc, đồng thời trao thêm vị trí ngày càng chủ động cho cộng đồng kiều bào trong khu vực trong việc gắn kết và truyền tải thông điệp về văn hóa dân tộc của Việt Nam đến bạn bè Thái Lan, khu vực và quốc tế.

“Thông qua Trung tâm Việt Nam học, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen kỳ vọng sẽ tạo thành một bước chuyển hết sức quan trọng, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Chính trị”, Tổng lãnh sự Đinh Hoàng Linh nói.

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Toàn cảnh sự kiện hôm 9/9/2026 tại Đại học Khon Kaen

Cùng với các Trung tâm Việt Nam học đã được thiết lập trước đó, cơ sở mới tại Đại học Khon Kaen không chỉ nối dài hành trình lan tỏa các giá trị văn hóa Việt trên đất Thái, mà còn trở thành "địa chỉ đỏ" ươm mầm tri thức, giúp thế hệ trẻ hai nước tiếp nối, viết tiếp những trang mới cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Thái Lan.

 

Ngọc Diệp, Quốc Hùng, Đức Giang/VOV-Bangkok
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