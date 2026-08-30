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Udon Thani: Lan tỏa dấu ấn nửa thế kỷ hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Chủ Nhật, 05:20, 30/08/2026
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VOV.VN - Tối 29/8, tại Trung tâm Hội nghị VT Namnueng ở Udon Thani, Đông Bắc Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen đã tổ chức trọng thể Lễ kỉ niệm 81 năm Quốc khánh nước CHXCN Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Udon Thani thắm tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan

Sự kiện thu hút khoảng 1.000 đại biểu, trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động giao lưu nhân dân và tôn vinh văn hóa hai nước. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo chính quyền các địa phương Đông Bắc Thái Lan, đại diện các hội đoàn người Thái gốc Việt, giới doanh nhân cùng đông đảo kiều bào.

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Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh phát biểu.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh: “Trải qua chặng đường 81 năm, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, khẳng định vai trò, vị thế trong khu vực và trường quốc tế. Việt Nam vinh hạnh đồng hành, tiến bước cùng bạn bè khu vực, trong đó có Thái Lan. Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là dấu mốc hết sức có ý nghĩa để chúng ta tiếp tục hướng tới tương lai, hợp tác ngày càng tươi sáng và tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan”.

Bày tỏ niềm hân hạnh tham dự sự kiện, ông Nattapong Khamwongpin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani khẳng định: “Việc Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen lựa chọn Udon Thani làm điểm tổ chức các hoạt động ngoại giao văn hóa lần này là dịp quan trọng để tăng cường giao lưu nhân dân, tiếp tục củng cố mối quan hệ gắn bó lâu đời về lịch sử và văn hóa giữa hai nước. Cộng đồng người Thái gốc Việt có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Udon Thani”.

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Ông Nattapong Khamwongpin, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani.

Buổi lễ diễn ra trang trọng với lễ tri ân những cá nhân đóng góp cho cộng đồng và quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan; các tiết mục nghệ thuật, giao lưu âm nhạc Việt – Thái đặc sắc. Điểm nhấn là lễ trao giải cuộc thi “Người đẹp Áo dài Việt Nam - Thái Lan” lần thứ nhất, tôn vinh nét đẹp truyền thống Việt Nam. 

Bà Nguyễn Quỳnh Trang, tân Chủ tịch Chi hội Văn hóa Áo dài Việt Nam tại Thái Lan khẳng định: “Cuộc thi này rất ý nghĩa vì truyền đạt được nét đẹp phụ nữ Việt Nam trên tà áo dài, lan tỏa ra khắp thế giới, đồng thời kết nối được các thí sinh hai nước Việt Nam và Thái Lan biểu diễn trên sân khấu là điều rất tự hào và vinh dự”.

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Lễ trao giải Cuộc thi Người đẹp Áo dài Việt Nam - Thái Lan lần thứ nhất
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Các đại biểu, khách nâng ly chúc mừng 81 năm Quốc khánh nước CHXCN Việt Nam và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Udon Thani từ lâu đã mang ý nghĩa đặc biệt trong quan hệ hai nước, là nơi ghi dấu chân hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1928 – 1929, và là nơi có đông đảo kiều bào sinh sống. Trong chuyến thăm Thái Lan tháng 5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chọn Udon Thani làm điểm dừng chân đầu tiên để gặp gỡ bà con; tiếp tục khẳng định vị thế đặc biệt của Udon Thani trong gắn kết cộng đồng và vun đắp tình hữu nghị Việt - Thái.

 

 

Ngọc Diệp/VOV-Bangkok
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