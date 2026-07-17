Kiều bào tại Thái Lan phát huy vai trò cầu nối hữu nghị Việt - Thái

Tới dâng hương tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng trân trọng tình cảm và nỗ lực của bà con Việt kiều tại Thái Lan trong việc chăm lo, tôn tạo khu di tích. Đây không chỉ là nơi lưu giữ truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau, mà còn là không gian văn hóa giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng làm việc với Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan.

Tại Phố Việt Nam (Vietnam Town), Thứ trưởng đã thăm trụ sở Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani và gặp gỡ đại diện các hội đoàn cùng bà con kiều bào. Lắng nghe những chia sẻ về việc tổ chức lớp học tiếng Việt, gìn giữ phong tục truyền thống và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, Thứ trưởng mong muốn bà con tiếp tục đùm bọc, chăm lo cho thế hệ trẻ học tiếng Việt, giữ gìn nền nếp gia đình và xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt thân thiện, trách nhiệm, hòa nhập tốt với người dân sở tại.

Làm việc với Tổng hội người Việt Nam toàn Thái Lan (vừa tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2026 - 2028) và Hiệp hội Doanh nhân Thái - Việt, Thứ trưởng đánh giá cao nỗ lực gắn kết cộng đồng và vai trò cầu nối kinh tế của các doanh nghiệp kiều bào. Thứ trưởng kỳ vọng các doanh nhân kiều bào sẽ tiếp tục chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối giao thương và thu hút đầu tư, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Thứ trưởng nhấn mạnh, việc phát huy nguồn lực doanh nghiệp kiều bào phù hợp với tinh thần đổi mới tư duy theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây là cơ sở để kết nối dòng vốn chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và tạo liên kết bền vững với các khu vực kinh tế trong nước, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Khép lại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Thái Lan sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ bà con trong việc xây dựng cộng đồng vững mạnh, bảo tồn tiếng Việt và hướng về quê hương đất nước.

Kiều bào tại Thái Lan phát huy vai trò cầu nối hữu nghị Việt - Thái