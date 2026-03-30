Tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai

Chung vui cùng các em có bà Ngô Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga, ông Trần Phú Thuận - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo các đoàn viên thanh niên, đại diện cho hơn 70 tổ chức Đoàn, Hội trên toàn Liên bang Nga.

Trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Lễ kỷ niệm mở đầu trong không khí sôi nổi với những ca khúc viết về ước mơ, hoài bão và lý tưởng của tuổi trẻ. Tiếng động bài hát Tự nguyện… Tiếp đó, các đoàn viên, thanh niên cùng nhau ôn lại chặng đường 95 năm hình thành, xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và những bước phát triển của Ban cán sự đoàn Việt Nam tại Nga 25 năm qua. Phát biểu tại buổi lễ, anh Mai Tùng Lâm - Bí thư Ban Cán sự Đoàn tại Nga khẳng định, 95 năm qua, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành, dìu dắt nhiều thế hệ thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng:

"Qua 25 năm hình thành và Phát triển, Ban cán sự đoàn tại Liên bang Nga tự hào vì những dấu ấn tập thể đã tạo dựng được như: phong trào thanh niên 5 tốt đã đi vào chiều sâu, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tôn vinh bản sắc Việt, tinh thần tương ái, sẻ chia của lưu học sinh và vai trò cầu nối vững chắc trong cộng đồng người Việt xa xứ".

Bà Ngô Thị Thu Hoài - Phó Bí thư Đảng ủy tại Liên bang Nga ghi nhận những đóng góp của Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga:

"25 năm qua, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã tạo mạng lưới tổ chức đoàn vững chắc, tập hợp đoàn kết đoàn viên, thanh niên, sinh viên Việt Nam, qua đó tích cực tham gia xây dựng Đảng, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng ủy tại Liên bang Nga và của Trung ương Đoàn. Những thành tích đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang và niềm tự hào về thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới".

Đoàn viên Trần Anh Tuấn, thạc sỹ năm nhất Trường Đại học Xây dựng Moscow chia sẻ, trên hành trình hội nhập, các đoàn viên. sinh viên Việt Nam tại Nga luôn nỗ lực phấn đấu, khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ:

"Dù đang sống xa Tổ quốc nhưng đoàn viên thanh niên tại Liên bang Nga vẫn luôn hướng về quê hương, đất nước hướng về những ngày lễ lớn của dân tộc, sáng tạo, tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh đẹp của đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế".

Nhân dịp này, Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga trao bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên tại Liên bang Nga năm học 2024 - 2025.

Lễ kỷ niệm diễn ra sôi nổi, góp phần lan tỏa niềm tự hào dân tộc, thắp sáng tinh thần xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam tại Liên bang Nga trên hành trình mới.