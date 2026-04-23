  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Việt Nam chủ động phương án bảo hộ công dân sau vụ động đất tại Nhật Bản

Thứ Năm, 16:42, 23/04/2026
VOV.VN - Trước cảnh báo nguy cơ động đất trên 8 độ kèm sóng thần tại Nhật Bản, Bộ Ngoại giao cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã khẩn trương kích hoạt các biện pháp ứng phó, rà soát tình hình công dân và phát đi khuyến cáo an toàn.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 23/4, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công tác bảo hộ người Việt Nam trước cảnh báo nguy cơ động đất và sóng thần tại Nhật Bản, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại để nắm bắt tình hình, kiểm tra thông tin liên quan đến công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây".

Cảnh báo sóng thần do động đất gây ra tại bờ biển Tomakomai, tỉnh Hokkaido. Ảnh: Reuters

Thực hiện chỉ đạo từ Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản đã phát đi khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh động đất và sóng thần tới cộng đồng người Việt, đặc biệt tại khu vực Đông Bắc - nơi được đánh giá chịu ảnh hưởng mạnh từ nguy cơ thiên tai. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản của cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đang tiếp tục duy trì liên lạc thường xuyên với các cơ quan chức năng của Nhật Bản, đồng thời sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp phát sinh tình huống khẩn cấp. Cơ quan đại diện cũng khuyến cáo công dân Việt Nam tại Nhật Bản theo dõi sát các thông tin cảnh báo từ chính quyền sở tại, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, và liên hệ với đường dây nóng của Đại sứ quán hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam khi cần hỗ trợ khẩn cấp.

Để nhận được sự hỗ trợ, công dân Việt Nam tại Nhật Bản liên hệ với đường dây nóng về bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng như Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao.

+ Công dân Việt Nam cần hỗ trợ có thể liên hệ tới Đại sứ quán qua đường dây nóng hỗ trợ công dân theo số 080-3006-1979 hoặc số điện thoại bảo hộ khẩn cấp 080-3590-9136.

+ Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84981848484 hoặc +8496541118, email: baohocongdan@gmail.com

Giang Bùi/VOV.VN
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát sau động đất 7,7 độ
VOV.VN - Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn đang duy trì cảnh báo về nguy cơ địa chấn hậu phát với nhiều diễn biến nguy hiểm, sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 vừa qua.

Cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,4 độ tại Indonesia
VOV.VN - Một trận động đất mạnh 7,4 độ đã xảy ra ở khu vực phía Bắc biển Molucca của Indonesia, kèm cảnh báo sóng thần.

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phổ biến pháp luật nước sở tại cho người Việt
VOV.VN - Hôm nay (19/4), tại Tokyo, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Cơ quan cảnh sát Tokyo tổ chức Hội thảo phổ biến pháp luật cho người Việt Nam tại Nhật Bản.

