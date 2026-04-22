Nhật Bản cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát sau động đất 7,7 độ

JMA cho biết đã điều chỉnh độ lớn của trận động đất tại khu vực ngoài khơi vùng Sanriku và tỉnh Aomori (miền Bắc Nhật Bản) từ 7,4 lên 7,7, cho thấy năng lượng địa chấn giải phóng rất lớn. Theo Viện Địa lý quốc gia Nhật Bản, một điểm quan trắc của cơ quan này ở khu vực Fudai, thuộc tỉnh Iwate, đã dịch chuyển khoảng 8 cm về phía Đông sau trận động đất.

Trận động đất hôm 20/4 tại Sanriku đã làm địa hình nhiều nơi của Nhật Bản biến dạng. Ảnh: NHK

Các dữ liệu mới công bố cũng cho thấy hoạt động địa chấn tại khu vực này đã gia tăng từ năm 2025. Báo cáo của Ủy ban điều tra động đất thuộc Chính phủ Nhật Bản ghi nhận nhiều rung chấn quy mô lớn liên tiếp xảy ra quanh khu vực tâm chấn. Giới chuyên gia cảnh báo nguy cơ địa chấn hậu phát vẫn ở mức cao trong những ngày tới.

Ông Kiyomoto Shinji, chuyên gia động đất - sóng thần cho biết: “Tại khu vực Aomori, đã từng có tiền lệ về động đất liên hoàn với chấn độ mạnh tương tự đợt rung chấn đầu tiên. Vì vậy, có khả năng sẽ tiếp tục xảy ra động đất tại khu vực này trong khoảng 1 tuần tới. Đặc biệt, 2 đến 3 ngày tới sẽ là những ngày nguy cơ cao, với khả năng động đất rất mạnh tiếp diễn. Ngoài ra, cư dân trong khu vực cần chú ý vấn đề sạt lở đất đá, mưa lớn, nhà cửa, cây cối, cột điện bị đổ… sau động đất”.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản nhận định có tới 182 đơn vị hành chính của nước này, trải dài từ Hokkaido - cực Bắc, đến Chiba - giáp ranh thủ đô Tokyo, nằm trong khu vực có nguy cơ cao.

Theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng và các chuyên gia, người dân các địa phương này đang khẩn trương chuẩn bị chống chịu với thiên tai với những bước cụ thể như kiểm tra hạn sử dụng của các loại thực phẩm - đồ uống dùng cho trường hợp bất khả kháng và bổ sung lượng tích trữ cần thiết, tìm kiếm và xác định các tuyến điểm lánh nạn, chuẩn bị phương tiện thông tin liên lạc, bao gồm cả radio, chuẩn bị các thiết bị chiếu sáng, quần áo ấm và các đồ dùng cần thiết…

Mặc dù sau động đất, tại các khu vực bị ảnh hưởng, cuộc sống đã lấy lại nhịp điệu bình thường, nhưng Nhật Bản vẫn đang “nín thở” chờ đợi và đã sẵn sàng một tâm thế vững chãi cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.