Người dân Nhật Bản sẵn sàng ứng phó trước khả năng xảy ra động đất lớn

Khi những dư chấn vẫn liên tiếp…

Sau trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra ở ngoài khơi Sanriku vào lúc 16h53 ngày 20/4, với các đợt sóng thần cao tới 80 cm được quan sát thấy tại cảng Kuji, 40 cm ở cảng Miyako, thuộc tỉnh Iwate, 30 cm ở cảng Hachinohe, tỉnh Aomori… và nhiều cảng biển khác, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã ban hành cảnh báo đặc biệt kéo dài một tuần đối với 182 đô thị thuộc 7 tỉnh từ Hokkaido đến Chiba, do nguy cơ gia tăng xảy ra một trận động đất mạnh khác.

Giáo viên tại các địa phương giải thích cho các em học sinh về cảnh báo khả năng xảy ra động đất và kêu gọi hành động phù hợp nếu động đất xảy ra. Ảnh: NHK

Theo Cơ quan Thông tin Địa không gian Nhật Bản, mặt đất ở vùng Tohoku đã có sự dịch chuyển về phía tâm chấn do trận động đất này gây ra; một điểm quan trắc ở làng Fudai, tỉnh Iwate, đã dịch chuyển khoảng 8 cm về phía Đông. Trong khi đó, các hoạt động địa chấn vẫn tiếp diễn ngoài khơi Sanriku kể từ khi động đất xảy ra. Tính đến nay, đã ghi nhận tổng cộng hơn 20 trận động đất có độ lớn khác nhau từ 1 độ trở lên.

Cảnh báo của Chính phủ và chuyên gia…

Văn phòng Nội các, Ủy ban Nghiên cứu Động đất của Chính phủ và Cơ quan Khí tượng Nhật Bản nhấn mạnh, xác suất xảy ra một trận động đất có độ lớn từ 8 trở lên ở khu vực xung quanh rãnh Kuril và rãnh Nhật Bản trong những ngày tới cao gấp khoảng 10 lần so với mức bình thường.

Sau cuộc họp bất thường của Ủy ban Nghiên cứu Động đất, ông Kazunari Ohara - Chủ tịch Ủy ban - cho biết: “Theo quan điểm của tôi, các hoạt động địa chấn đang diễn ra ở mức cao. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu một trận động đất lớn xảy ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, tôi kêu gọi người dân luôn chủ động sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra động đất”.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng kêu gọi người dân chuẩn bị các bộ dụng cụ khẩn cấp để có thể sẵn sàng sơ tán ngay lập tức nếu động đất xảy ra; kiểm tra lại các địa điểm và tuyến đường sơ tán; bảo đảm an toàn cho đồ đạc và kiểm tra nguồn dự trữ thực phẩm, nước uống, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác. Cơ quan này cũng khuyến cáo, do điều kiện khí quyển ở các tỉnh thuộc miền Bắc Nhật Bản đang diễn biến bất ổn, người dân cần cảnh giác với khả năng xảy ra sét đánh, gió giật mạnh, lốc xoáy và mưa đá.

Giáo sư Naoya Sekiya thuộc Trường Cao học Đại học Tokyo cho rằng, cảnh báo động đất ở ngoài khơi Hokkaido/Sanriku được đưa ra dựa trên những bài học kinh nghiệm từ thực tế từng xảy ra sau thảm họa động đất - sóng thần ở phía Đông Bắc Nhật Bản, khi có nhiều người, thay vì đi sơ tán ngay lập tức, đã quay lại đón hoặc tìm người thân và sau đó bị kẹt trong sóng thần. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi gia đình cần thảo luận về cách liên lạc và địa điểm gặp lại sau khi sơ tán; kiểm tra lại các phương án chuẩn bị, ứng phó để có thể tự bảo vệ mình trước động đất - sóng thần; xác nhận lại địa điểm, tuyến đường sơ tán và phương tiện liên lạc với gia đình. Đặc biệt, đối với những người vừa bắt đầu cuộc sống mới, công việc mới hoặc năm học mới, cần xác nhận ngay từ bây giờ quy trình sơ tán trong trường hợp xảy ra động đất lớn.

Phản ứng của người dân vùng có thể bị ảnh hưởng…

Đến nay, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, người dân tại các tỉnh phía Bắc Nhật Bản cũng tích cực mua sắm các đồ dùng thiết yếu để sẵn sàng ứng phó với khả năng xảy ra động đất.

“Nếu có thể, tôi nghĩ mọi người nên bổ sung ngay nguồn dự trữ thực phẩm và nước uống cần thiết cho gia đình mình”, một người dân địa phương chia sẻ.

Một người khác cho biết: “Tôi đi mua sắm đồ uống và thực phẩm đóng hộp để sẵn sàng ứng phó với động đất. Đã lâu rồi tôi chưa chuẩn bị những việc này”.

Tại thành phố Hachinohe, tỉnh Aomori, trận động đất xảy ra ngày 20/04 đã gây một số thiệt hại đối với các trường học của thành phố, khiến toàn bộ 65 trường tiểu học và trung học cơ sở đều đóng cửa vào ngày 21/04. Mặc dù các lớp học đã hoạt động trở lại vào ngày 22/04, nhưng Sở Giáo dục thành phố đã ban hành thông báo tới các trường tiểu học và trung học cơ sở, kêu gọi các bậc phụ huynh ưu tiên đảm bảo sự an toàn cho học sinh trong các hoạt động ngoại khóa, khi đi học và về nhà, cũng như các hoạt động ngoài trời khác.

Tại thị trấn Urakawa, Hokkaido, bốn trường tiểu học và một trường trung học cơ sở cũng đã đóng cửa vào ngày 21/4 và hoạt động trở lại từ ngày 22/4. Tuy nhiên, các học sinh đến trường đều được giáo viên giải thích trước giờ học về nguy cơ xảy ra trận động đất lớn tiếp theo ở mức cao hơn bình thường, đồng thời được khuyến cáo treo áo khoác, mũ và các vật dụng cần thiết khác lên ghế hoặc cất vào trong ngăn bàn để có thể sẵn sàng sơ tán ngay lập tức trong trường hợp xảy ra động đất, sóng thần; được nhắc nhở giữ bình tĩnh và hành động phù hợp khi có rung chấn.

Hiệu trưởng một trường tiểu học tại Hokkaido chia sẻ: “Để có thể giảm bớt sự lo lắng của các em học sinh, tôi sẵn sàng làm mọi thứ trong khả năng của mình”.

Nhật Bản là quốc gia thường xuyên phải hứng chịu động đất, với các rung chấn được ghi nhận trung bình vài phút/lần. Tuy nhiên, việc người dân và các trường học luôn sẵn sàng tâm thế đối mặt với khả năng xảy ra động đất lớn cho thấy những giá trị cốt lõi trong xã hội Nhật Bản, đó là ý thức cộng đồng và trách nhiệm cá nhân cao, sự tin tưởng vào hệ thống giáo dục và quản lý, cũng như khả năng thích ứng của người dân, sẵn sàng chấp nhận sống chung với thiên tai và biến việc chuẩn bị thành một phần tất yếu của cuộc sống.