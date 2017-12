Làm mới không gian sống với nội thất màu xanh lá cây

Màu xanh lá hay còn được gọi là màu xanh lục hay xanh... bộ đội, là một màu không phổ biến nhiều trong kiến trúc, nội thất. Tuy nhiên, màu xanh lá lại có những đặc điểm và ưu thế riêng mà các màu khác không có. So với màu trắng, màu vàng, màu đỏ... thì màu xanh lá ít xuất hiện và khiêm nhường hơn. Màu xanh lá là sự kết hợp của màu xanh lam và màu vàng, vì vậy trong màu xanh lá có cả lạnh và nóng, được coi như sự quân bình. Màu xanh lá hiện diện trong dải màu từ vàng đến xanh lam rất phong phú, đặc biệt những màu xanh gần vàng (xanh nõn chuối, xanh lá non) được ưa chuộng do sự tươi tắn, trẻ trung. Màu xanh lá nói chung đem lại cảm giác bình yên, nhẹ nhàng, gần gũi với màu xanh của cây lá, của thiên nhiên. Trong phong thủy, màu xanh lá thuộc hành mộc, khá “lành” và trung tính, có sự cân bằng âm dương nên cũng là một ưu thế để có mặt trong kiến trúc hay nội thất công trình. Trong thực tế, màu xanh lá thường có mặt ở nội thất với sắc độ nhạt và sắc tố gần vàng hơn, để đạt tới sự bình yên, nhẹ nhàng và dịu mắt. Dải màu xanh lá tiến về xanh lam khó dùng hơn bởi dễ gây cảm giác u tối, nặng nề. Để hoà sắc với màu xanh lá đẹp và thẩm mỹ, cần có các màu nhẹ trung tính hoặc cùng tông đi với xanh lá để có sự sáng sủa, cân bằng. Nhưng chính cây cối lại là một màu rất tự nhiên để có thể sử dụng khai thác màu xanh lá trong không gian nội ngoại thất, thay vì dùng màu sơn hay các chất liệu nhân tạo khác có màu xanh lá. Điểm hay của màu xanh lá tự nhiên này là màu sắc có thể biến đổi theo mùa, theo thời gian và có sự biến ảo qua ánh sáng tác động khác nhau. Màu xanh lá có thể xuất hiện trong nhiều không gian như phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp…với nhiều phong cách khác nhau, cả cổ điển và hiện đại; gợi nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau Nhưng trên hết, màu xanh lá mang lại một cảm giác thư thái, bình yên và hoàn toàn có thể là màu sắc độc đáo cho công trình hay những người có mạng mộc.

