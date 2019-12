Đại tá Lê Văn Tuyến được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Đắk Lắk

Sáng nay (6/12), tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Văn Tuyến - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, về giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tham dự buổi lễ có đại diện Bộ Công an, ông Bùi Văn Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cùng các sở ngành địa phương và lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm cho Giám đốc Công an Đắk Lắk

Đại tá Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. Trước khi về giữ chức vụ tại Đắk Lắk, vào năm 2017, Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Văn Tuyến, khi đó là Phó Cục trưởng Cục Tham mưu, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông.

Tại đây, Đại tá Lê Văn Tuyến đã chấn chỉnh lại bộ máy làm việc, thường xuyên có mặt ở các điểm nóng để chỉ đạo và động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tham gia phá nhiều vụ án lớn.

Dưới sự chỉ đạo của đại tá Tuyến, Công an Đắk Nông phối hợp với các lực lượng Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán xăng giả lớn nhất từ trước tới nay do đối tượng Trịnh Sướng (trú Sóc Trăng) cầm đầu. Hay triệt phá thành công vụ án gỗ lậu Phượng "râu" tại địa bàn giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Tuyến, tân Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk. Trên cương vị mới, ông Lê Văn Tuyến hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời luôn bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác công an, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, vào ngày (27/11), Bộ Công an đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đến giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai./.