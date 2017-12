Những cán bộ cấp cao luân chuyển giữ chức vụ mới trong năm 2017

Ngày 10/5, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Bí thư Thành ủy TPHCM thay ông Đinh La Thăng. Ông Nguyễn Thiện Nhân sinh năm 1953, quê quán Trà Vinh. Ông có học hàm giáo sư, học vị tiến sĩ, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV. Trước khi được luân chuyển làm Bí thư Thành ủy TPHCM, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII. Ngày 22/6, Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII là Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII thay ông Nguyễn Thiện Nhân. Ngày 2/11, ông Phan Văn Sáu (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị cách chức, ngày 7/10, Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Với 464/466 phiếu hợp lệ tán thành (chiếm 94,5% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 26/10, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Minh Khái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu, Trưởng Đoàn ĐBQH khoá XIV tỉnh Bạc Liêu giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại phiên họp này, với 461/466 (93,98%) đại biểu Quốc hội có mặt đã đồng ý phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thể làm Bộ trưởng Bộ GTVT. Ngày 2/11, ông Nguyễn Văn Thể - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng được Bộ Chính trị quyết định cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng để giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải. Theo phân công của Bộ Chính trị, ngày 24/12, ông Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Lạng Sơn thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ và về nhận nhiệm vụ tại Ban Kinh tế Trung ương với chức vụ Phó Trưởng Ban, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN). (Ảnh: Quangninh.gov.vn) Cùng ngày, bà Lâm Phương Thanh (SN 1967), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn thay ông Trần Sỹ Thanh. Ngày 30/11, ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 được Bộ Chính trị cho thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, nhiệm kỳ 2015-2020. Một trong những Ủy viên Trung ương Đảng được luân chuyển trong năm 2017 là ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Sáng 26/12, ông Lại Xuân Môn đã nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015- 2020 thay ông Nguyễn Hoàng Anh nhận nhiệm vụ mới. Ngoài ra, trong năm 2017, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp uỷ (gồm cả sinh hoạt Ban Chấp hành Trung ương) đối với ông Đinh La Thăng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ ngày 8/12/2017 theo Quyết định khởi tố bị can số 522/C46, ngày 8/12/2017 và Lệnh bắt tạm giam số 134/C46, ngày 8/12/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an. Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 5, ngày 7/5, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khoá 12 với tỉ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%. Ngày 6/10, tại Hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng bằng hình thức: Cách chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020; và cho thôi giữ chức Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII do ông đã mắc phải những vi phạm nghiêm trọng.

