1,5 triệu ô tô Trung Quốc có thể được sản xuất tại châu Âu mỗi năm vào 2035

Hãng xe Trung Quốc tăng tốc sản xuất ngay tại châu Âu

Làn sóng mở rộng của các hãng xe ô tô Trung Quốc tại châu Âu mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng tốc độ tăng trưởng đang diễn ra rất nhanh. Theo Global Mobility, khoảng 90.000 ô tô mang thương hiệu Trung Quốc dự kiến được sản xuất tại châu Âu trong năm 2026, chủ yếu tại các nhà máy mới hoặc những cơ sở hiện có nhưng chưa được khai thác hết công suất.

Con số này được dự báo tăng lên khoảng 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2030 và có thể đạt 1,5 triệu xe vào năm 2035. Điều đó cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đang chuyển từ chiến lược đơn thuần xuất khẩu xe sang xây dựng năng lực sản xuất ngay tại thị trường châu Âu.

BYD, Leapmotor, Chery, Geely cùng nhiều thương hiệu khác đang đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này. Tây Ban Nha nổi lên như một trung tâm sản xuất xe Trung Quốc đáng chú ý tại châu Âu, trong khi Hungary cũng đang thu hút những khoản đầu tư lớn.

Làn sóng mở rộng của các hãng xe ô tô Trung Quốc tại châu Âu mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng tốc độ tăng trưởng đang diễn ra rất nhanh.

BYD chuẩn bị sản xuất ô tô tại Hungary và đồng thời xem xét bổ sung một nhà máy tại Tây Ban Nha. Các mẫu xe của Jaecoo và Omoda cũng đang được lắp ráp tại Tây Ban Nha. Trong khi đó, Leapmotor dự kiến bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy Stellantis ở Zaragoza, còn Geely sẽ sản xuất xe tại Valencia thông qua quan hệ hợp tác với Ford.

Châu Âu muốn xe Trung Quốc dùng nhiều linh kiện nội địa hơn

Lý do quan trọng thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc sản xuất ngay tại châu Âu là để tránh những mức thuế nhập khẩu cao. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy tại châu Âu có thể chưa đủ để các hãng đạt được lợi ích tối đa nếu Liên minh châu Âu yêu cầu tỷ lệ linh kiện nội địa cao hơn.

Các nhà lập pháp châu Âu đang thúc đẩy Industrial Accelerator Act (IAA) nhằm củng cố nền tảng công nghiệp và tăng cường năng lực sản xuất trong khu vực. Một trong những nội dung được xem xét là áp dụng hạn ngạch đối với linh kiện châu Âu được sử dụng trên những chiếc xe sản xuất tại lục địa này.

Mục tiêu của chính sách là ngăn tình trạng các hãng xe Trung Quốc chỉ xây dựng những nhà máy lắp ráp đơn thuần, trong khi phần lớn linh kiện vẫn được nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, giá trị kinh tế mà hoạt động sản xuất mang lại cho châu Âu có thể bị hạn chế. Nếu muốn được xem là xe “Made in Europe”, một phần đáng kể linh kiện, bao gồm cả pin, có thể phải được sản xuất tại châu Âu.

Đây sẽ là bài toán không nhỏ đối với các hãng ô tô Trung Quốc có mức độ tích hợp theo chiều dọc cao như BYD, bởi họ sẽ phải cân nhắc liệu việc đầu tư thêm vào chuỗi cung ứng tại châu Âu có thực sự hiệu quả về mặt kinh tế hay không.

Các thương hiệu như BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, Leapmotor và Geely có thể trở thành một phần đáng kể trong hệ thống sản xuất ô tô của châu Âu

Nếu dự báo 1,5 triệu xe mỗi năm trở thành hiện thực vào năm 2035, sự hiện diện của các hãng xe Trung Quốc tại châu Âu sẽ không còn đơn thuần là câu chuyện về xe nhập khẩu. Các thương hiệu như BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, Leapmotor và Geely có thể trở thành một phần đáng kể trong hệ thống sản xuất ô tô của châu Âu, đồng thời tạo ra sức ép lớn hơn đối với các nhà sản xuất truyền thống trong khu vực.