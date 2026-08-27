English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

1,5 triệu ô tô Trung Quốc có thể được sản xuất tại châu Âu mỗi năm vào 2035

Thứ Năm, 07:00, 27/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các hãng xe ô tô Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng hoạt động sản xuất ngay tại châu Âu để tránh thuế nhập khẩu. Sản lượng khoảng 90.000 xe trong năm 2026 được dự báo có thể tăng lên 1 triệu xe vào năm 2030 và đạt 1,5 triệu xe mỗi năm vào năm 2035.

Hãng xe Trung Quốc tăng tốc sản xuất ngay tại châu Âu

Làn sóng mở rộng của các hãng xe ô tô Trung Quốc tại châu Âu mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng tốc độ tăng trưởng đang diễn ra rất nhanh. Theo Global Mobility, khoảng 90.000 ô tô mang thương hiệu Trung Quốc dự kiến được sản xuất tại châu Âu trong năm 2026, chủ yếu tại các nhà máy mới hoặc những cơ sở hiện có nhưng chưa được khai thác hết công suất.

Con số này được dự báo tăng lên khoảng 1 triệu xe mỗi năm vào năm 2030 và có thể đạt 1,5 triệu xe vào năm 2035. Điều đó cho thấy các nhà sản xuất Trung Quốc đang chuyển từ chiến lược đơn thuần xuất khẩu xe sang xây dựng năng lực sản xuất ngay tại thị trường châu Âu.

BYD, Leapmotor, Chery, Geely cùng nhiều thương hiệu khác đang đóng vai trò quan trọng trong xu hướng này. Tây Ban Nha nổi lên như một trung tâm sản xuất xe Trung Quốc đáng chú ý tại châu Âu, trong khi Hungary cũng đang thu hút những khoản đầu tư lớn.

1,5 trieu o to trung quoc co the duoc san xuat tai chau Au moi nam vao 2035 hinh anh 1
Làn sóng mở rộng của các hãng xe ô tô Trung Quốc tại châu Âu mới chỉ ở giai đoạn đầu nhưng tốc độ tăng trưởng đang diễn ra rất nhanh.

BYD chuẩn bị sản xuất ô tô tại Hungary và đồng thời xem xét bổ sung một nhà máy tại Tây Ban Nha. Các mẫu xe của Jaecoo và Omoda cũng đang được lắp ráp tại Tây Ban Nha. Trong khi đó, Leapmotor dự kiến bắt đầu sản xuất xe điện tại nhà máy Stellantis ở Zaragoza, còn Geely sẽ sản xuất xe tại Valencia thông qua quan hệ hợp tác với Ford.

Châu Âu muốn xe Trung Quốc dùng nhiều linh kiện nội địa hơn

Lý do quan trọng thúc đẩy các hãng xe Trung Quốc sản xuất ngay tại châu Âu là để tránh những mức thuế nhập khẩu cao. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy tại châu Âu có thể chưa đủ để các hãng đạt được lợi ích tối đa nếu Liên minh châu Âu yêu cầu tỷ lệ linh kiện nội địa cao hơn.

Các nhà lập pháp châu Âu đang thúc đẩy Industrial Accelerator Act (IAA) nhằm củng cố nền tảng công nghiệp và tăng cường năng lực sản xuất trong khu vực. Một trong những nội dung được xem xét là áp dụng hạn ngạch đối với linh kiện châu Âu được sử dụng trên những chiếc xe sản xuất tại lục địa này. 

Mục tiêu của chính sách là ngăn tình trạng các hãng xe Trung Quốc chỉ xây dựng những nhà máy lắp ráp đơn thuần, trong khi phần lớn linh kiện vẫn được nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, giá trị kinh tế mà hoạt động sản xuất mang lại cho châu Âu có thể bị hạn chế. Nếu muốn được xem là xe “Made in Europe”, một phần đáng kể linh kiện, bao gồm cả pin, có thể phải được sản xuất tại châu Âu.

Đây sẽ là bài toán không nhỏ đối với các hãng ô tô Trung Quốc có mức độ tích hợp theo chiều dọc cao như BYD, bởi họ sẽ phải cân nhắc liệu việc đầu tư thêm vào chuỗi cung ứng tại châu Âu có thực sự hiệu quả về mặt kinh tế hay không. 

1,5 trieu o to trung quoc co the duoc san xuat tai chau Au moi nam vao 2035 hinh anh 2
Các thương hiệu như BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, Leapmotor và Geely có thể trở thành một phần đáng kể trong hệ thống sản xuất ô tô của châu Âu

Nếu dự báo 1,5 triệu xe mỗi năm trở thành hiện thực vào năm 2035, sự hiện diện của các hãng xe Trung Quốc tại châu Âu sẽ không còn đơn thuần là câu chuyện về xe nhập khẩu. Các thương hiệu như BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, Leapmotor và Geely có thể trở thành một phần đáng kể trong hệ thống sản xuất ô tô của châu Âu, đồng thời tạo ra sức ép lớn hơn đối với các nhà sản xuất truyền thống trong khu vực.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

VOV.VN - Lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8. Lỗi vi phạm này có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng và trừ điểm GPLX, nếu gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

VOV.VN - Lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8. Lỗi vi phạm này có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng và trừ điểm GPLX, nếu gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên
Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên

VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị xử phạt từ 150.000 đồng đến 16 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên

Mức phạt mới nhất lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên

VOV.VN - Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vi phạm lỗi không nhường đường cho xe ưu tiên sẽ bị xử phạt từ 150.000 đồng đến 16 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Malaysia nghiên cứu thử nghiệm xe bay Trung Quốc trong cuộc đua hàng không đô thị
Malaysia nghiên cứu thử nghiệm xe bay Trung Quốc trong cuộc đua hàng không đô thị

VOV.VN - Một số doanh nghiệp Trung Quốc đã tiếp cận Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) với mong muốn sử dụng Malaysia làm nơi thử nghiệm công nghệ di chuyển hàng không đô thị, trong đó có xe bay. Các cuộc trao đổi hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Malaysia nghiên cứu thử nghiệm xe bay Trung Quốc trong cuộc đua hàng không đô thị

Malaysia nghiên cứu thử nghiệm xe bay Trung Quốc trong cuộc đua hàng không đô thị

VOV.VN - Một số doanh nghiệp Trung Quốc đã tiếp cận Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) với mong muốn sử dụng Malaysia làm nơi thử nghiệm công nghệ di chuyển hàng không đô thị, trong đó có xe bay. Các cuộc trao đổi hiện vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"
Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"

VOV.VN - Bảng xếp hạng Top xe bán ít nhất tháng 7/2026 có thể thấy rõ bức tranh trầm lắng của nhiều đại diện dẫu sở hữu thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện và xe gầm cao đa dụng thế hệ mới đã trực tiếp đe dọa vị thế của các dòng xe truyền thống.

Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"

Bảng xếp hạng top xe bán ít nhất tháng 7/2026: Nhiều tên tuổi bất ngờ "ngã ngựa"

VOV.VN - Bảng xếp hạng Top xe bán ít nhất tháng 7/2026 có thể thấy rõ bức tranh trầm lắng của nhiều đại diện dẫu sở hữu thương hiệu lớn. Sự xuất hiện của hàng loạt mẫu xe điện và xe gầm cao đa dụng thế hệ mới đã trực tiếp đe dọa vị thế của các dòng xe truyền thống.

Ngành ô tô Trung Quốc đối mặt khủng hoảng vì cuộc chiến giảm giá xe điện
Ngành ô tô Trung Quốc đối mặt khủng hoảng vì cuộc chiến giảm giá xe điện

VOV.VN - Sau nhiều năm tăng trưởng bùng nổ, thị trường ô tô Trung Quốc đang đối mặt giai đoạn khó khăn khi doanh số sụt giảm mạnh, trong khi cuộc chiến giảm giá xe điện kéo dài khiến lợi nhuận của các hãng xe ngày càng bị bào mòn.

Ngành ô tô Trung Quốc đối mặt khủng hoảng vì cuộc chiến giảm giá xe điện

Ngành ô tô Trung Quốc đối mặt khủng hoảng vì cuộc chiến giảm giá xe điện

VOV.VN - Sau nhiều năm tăng trưởng bùng nổ, thị trường ô tô Trung Quốc đang đối mặt giai đoạn khó khăn khi doanh số sụt giảm mạnh, trong khi cuộc chiến giảm giá xe điện kéo dài khiến lợi nhuận của các hãng xe ngày càng bị bào mòn.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn