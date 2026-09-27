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5 nhược điểm phổ biến của SUV sử dụng kết cấu khung gầm rời

Chủ Nhật, 07:00, 27/09/2026
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VOV.VN - SUV body-on-frame (khung gầm rời) nổi bật nhờ khả năng off-road và kéo tải nhưng thường phải đánh đổi bằng giá bán cao, trọng lượng lớn, mức tiêu thụ nhiên liệu cao và cảm giác vận hành kém linh hoạt hơn.

Nếu đang có nhu cầu mua một chiếc SUV, khách hàng sẽ phải cân nhắc khá nhiều yếu tố trước khi quyết định chọn một mẫu xe cụ thể. SUV ngày nay không còn đơn thuần là một phân khúc xe mà đã trở thành tên gọi chung cho rất nhiều loại phương tiện với đủ kích thước, từ những mẫu crossover cỡ nhỏ cho đến SUV 3 hàng ghế trục cơ sở kéo dài, cùng các lựa chọn động cơ trải dài từ máy 3 xi-lanh tăng áp nhỏ gọn cho đến V8 dung tích lớn. Một trong những khác biệt cơ bản nhất khi so sánh các mẫu SUV là chúng sử dụng kết cấu unibody (khung gầm liền) hay body-on-frame (khung gầm rời).

Tranh luận giữa kết cấu unibody và body-on-frame đã tồn tại từ lâu và thực tế không có câu trả lời tuyệt đối đúng hay sai, bởi mỗi loại SUV đều có những ưu điểm riêng và hướng đến những nhóm khách hàng khác nhau. Đây cũng là lý do các tập đoàn lớn như Ford, GM và Toyota đều xây dựng danh mục SUV rất đa dạng, bao gồm cả các mẫu dùng kết cấu unibody lẫn body-on-frame, nhằm phục vụ những thị trường khác nhau.

SUV truyền thống sử dụng kết cấu body-on-frame có khả năng vận hành rất ấn tượng và trong một số trường hợp có thể thực hiện những nhiệm vụ hoặc đi đến những nơi mà SUV unibody đơn giản là không thể. Tuy nhiên, loại kết cấu này cũng đi kèm một số nhược điểm đáng kể mà người mua cần lưu ý. Dưới đây là 5 hạn chế lớn thường xuất hiện trên SUV body-on-frame. Tất nhiên, các đặc điểm cụ thể sẽ khác nhau tùy từng mẫu xe, nhưng nhìn chung những yếu tố này có thể áp dụng cho phần lớn SUV body-on-frame.

1. Chi phí ban đầu cao

Nếu đang tìm mua một chiếc SUV, một trong những điều đầu tiên bạn có thể nhận thấy là SUV body-on-frame thường đắt hơn đáng kể so với những mẫu crossover unibody có kích thước và công dụng tương đương. Trên thị trường hiện nay, SUV body-on-frame chủ yếu thuộc hai nhóm: các mẫu xe thiên về khả năng off-road như Toyota 4Runner và Jeep Wrangler, hoặc những mẫu SUV cỡ lớn sử dụng nền tảng xe bán tải như Toyota Sequoia và Chevrolet Tahoe. Trong cả hai trường hợp, giá bán lẻ đề xuất thường cao hơn đáng kể so với một mẫu SUV unibody tương đương.

5 nhuoc diem pho bien cua suv su dung ket cau khung gam roi hinh anh 1
SUV truyền thống sử dụng kết cấu body-on-frame có khả năng vận hành rất ấn tượng và trong một số trường hợp có thể thực hiện những nhiệm vụ hoặc đi đến những nơi mà SUV unibody đơn giản là không thể.

2. Trọng lượng và kích thước lớn

Một trong những lý do SUV trở nên phổ biến là nhờ sự xuất hiện của các mẫu crossover unibody, giúp những chiếc SUV hiện đại có cảm giác giống ô tô du lịch hơn rất nhiều so với trước đây, đặc biệt xét về kích thước và trọng lượng. Đúng là SUV body-on-frame có thể mang lại khả năng kéo tốt hơn và khả năng off-road vượt trội, nhưng đổi lại, xe thường nặng hơn và có kích thước lớn hơn so với những mẫu crossover dựa trên nền tảng ô tô.

Nếu so sánh Chevrolet Traverse 3 hàng ghế sử dụng kết cấu unibody với Chevrolet Tahoe 3 hàng ghế body-on-frame, Tahoe nặng hơn 362 kg, đồng thời dài hơn, rộng hơn và cao hơn đáng kể. Tương tự, Toyota Sequoia body-on-frame 3 hàng ghế là một mẫu xe gia đình mạnh mẽ và có khả năng vận hành tốt, nhưng cũng nặng hơn Grand Highlander hơn 589 kg, đồng thời lớn hơn Grand Highlander ở mọi thông số kích thước bên ngoài.

5 nhuoc diem pho bien cua suv su dung ket cau khung gam roi hinh anh 2

Trọng lượng có thể tác động mạnh đến mức tiêu thụ nhiên liệu và khả năng vận hành của xe, trong khi kích thước lại cần được nhìn nhận theo một cách khác. Một chiếc xe có kích thước lớn hơn thường mang lại không gian nội thất rộng hơn và tính thực dụng cao hơn. Tuy nhiên, khi cần đưa xe vào gara hoặc tìm chỗ đỗ chật hẹp trong thành phố, một chiếc SUV body-on-frame cỡ lớn có thể khó điều khiển và sử dụng hàng ngày hơn so với một mẫu crossover unibody.

3. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu là một lĩnh vực khác mà SUV body-on-frame thường chịu bất lợi lớn so với xe unibody. Do có kích thước lớn và trọng lượng cao hơn, SUV body-on-frame thường tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn một mẫu crossover tương đương. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng khiến ngày càng nhiều người mua chuyển sang các mẫu SUV unibody.

4. Khả năng vận hành và độ tinh tế

Trước khi crossover unibody xuất hiện, nếu muốn sở hữu một chiếc SUV, khách hàng gần như phải chấp nhận cảm giác lái giống xe tải, với cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Dù các nhà sản xuất ô tô đã có những bước tiến lớn trong việc cải thiện độ tinh tế của những mẫu body-on-frame hiện đại, DNA xe tải vẫn khó có thể biến mất hoàn toàn, đặc biệt trên những mẫu tập trung nhiều vào khả năng off-road như Ford Bronco, Jeep Wrangler và Toyota 4Runner.
 

5 nhuoc diem pho bien cua suv su dung ket cau khung gam roi hinh anh 3

Dẫu vậy, những mẫu SUV body-on-frame cỡ lớn hiện đại như GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade hay Lincoln Navigator vẫn nổi tiếng về sự tinh tế và thoải mái. Điều này cũng dễ hiểu khi chúng thuộc nhóm xe mang thương hiệu cao cấp. Vấn đề là để có được sự thoải mái và tinh tế như vậy trên một mẫu SUV body-on-frame, khách hàng thường phải trả mức giá cao hơn đáng kể so với một mẫu xe unibody.

5. Không gian nội thất

Không gian dành cho hành khách và hành lý là một trong những lý do lớn khiến người tiêu dùng lựa chọn SUV. Tuy nhiên, dù có kích thước bên ngoài lớn hơn, các mẫu body-on-frame không phải lúc nào cũng chuyển lợi thế đó thành không gian nội thất rộng hơn.

Tùy thuộc vào từng mẫu xe, kích thước cụ thể sẽ khác nhau, nhưng nhìn chung, một chiếc SUV body-on-frame có thể cung cấp ít không gian nội thất hơn một mẫu SUV unibody có kích thước bên ngoài tương đương.

CTV Thu Ánh/VOV.VN
Theo Slashgear
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