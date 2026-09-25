Hậu tháng Ngâu, nhiều mẫu SUV đô thị giảm giá dồn dập

Sau gia đoạn tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch, rơi vào tháng 8/2026), thị trường ô tô Việt Nam bước vào tháng 9/2026 tiếp tục với cuộc đua giảm giá quyết liệt ở nhóm SUV đô thị (A-B) dưới sức ép cạnh tranh ngày càng lớn. Nhiều mẫu xe được hỗ trợ hàng chục triệu đến cả trăm triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống mức thấp kỷ lục dưới 500 triệu đồng.

Giảm sâu nhất là những mẫu VIN 2024-2025 nhằm mục đích xử lý lượng tồn kho và chuẩn bị cho chu kỳ sản phẩm tiếp theo.

Subaru Crosstrek là mẫu xe có mức giảm mạnh nhất trong danh sách. Crosstrek 2.0 i-S EyeSight VIN 2024 được giảm từ giá niêm yết 1,098 tỷ xuống còn 809 triệu đồng, tương đương mức giảm 289 triệu đồng. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid đời 2024 giảm tới 329 triệu đồng, giá còn 939 triệu đồng.

Với xe VIN 2025, mức ưu đãi thấp hơn. Bản 2.0 i-S EyeSight giảm 209 triệu đồng, còn 889 triệu đồng; bản e-Boxer Hybrid giảm 269 triệu đồng, còn 999 triệu đồng.

Subaru Crosstrek là mẫu SUV đô thị có mức giảm mạnh nhất trong danh sách.

Xếp sau Subaru Crosstrek là MG ZS cũng được hãng giảm hơn 100 triệu đồng để xả hàng. Theo thông tin từ các đại lý được nêu trong tài liệu, một số xe được chào bán quanh mức 400 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 518-588 triệu đồng.

Tuy nhiên, phần lớn xe được giảm sâu là VIN 2024-2025 và số lượng không nhiều. Việc xả hàng được xem là bước chuẩn bị trước khi thế hệ MG ZS mới dự kiến về Việt Nam vào cuối năm.

Ngoài các mẫu kể trên, nhiều SUV đô thị khác như: Toyota Raize, Hyundai Venue, Suzuki Jimny, Hyundai Creta, Kia Seltos, Mazda CX-3, CX-30 hay Honda HR-V cũng tiếp tục được áp dụng ưu đãi. Mức giảm phổ biến dao động khoảng 10-50 triệu đồng.

Hyundai Creta có tổng quyền lợi tối đa trong tháng 9/2026 ở mức 79 triệu đồng.

Bảng danh sách tiếp theo là Omoda C5 tiếp tục được hãng áp dụng chính sách giảm giá kết hợp ưu đãi nhiên liệu lê tới 80 triệu đồng

Phiên bản C5 Luxury hiện có giá khoảng 459 triệu đồng sau khi trừ ưu đãi trực tiếp và tính chính sách 5 năm miễn phí đổ xăng. So với giá niêm yết 539 triệu đồng, mức chênh lệch đạt khoảng 80 triệu đồng.

Omoda C5 SHS-H Premium cũng được áp dụng chương trình 8 năm miễn phí xăng cùng mức giá từ 619-669 triệu đồng cho hai phiên bản Premium và Flagship, thấp hơn khoảng 50 triệu đồng so với niêm yết.

Ngoài ra, Jaecoo J5 Premium giá niêm yết 599 triệu đồng đã được hãng tung ưu đãi nhiên liệu trị giá khoảng 100 triệu đồng, đưa giá trị thực tế xuống khoảng 499 triệu đồng.

Suzuki Fronx cũng là một trong những mẫu SUV cỡ A có mức ưu đãi đáng chú ý trong tháng 9/2026. Tuy nhiên, chính sách chủ yếu áp dụng cho xe sản xuất năm 2025.

Với Fronx GL VIN 2025, khách hàng được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ cùng gói bảo dưỡng lên tới 4,5 năm. Tổng giá trị ưu đãi khoảng 70 triệu đồng, đưa giá thực tế từ khoảng 520 triệu xuống khoảng 450 triệu đồng.

Phiên bản Fronx GLX Plus được hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ, đi kèm bảo dưỡng và bảo hiểm vật chất. Trong khi đó, xe sản xuất năm 2026 có mức ưu đãi thấp hơn.

Kia Sonet được “hạ giá” xuống còn khoảng 450 triệu đồng.

Ở cùng phân khúc SUV cỡ A, Kia Sonet cũng tiếp tục được “hạ giá” xuống còn khoảng 450 triệu đồng. trong khi các bản Deluxe và Luxury có giá cao hơn. Một số đại lý còn áp dụng thêm ưu đãi tiền mặt và quà tặng trị giá khoảng 12-25 triệu đồng, tùy phiên bản. Trước đó, Sonet 1.5 AT từng được giảm từ 489 triệu xuống 469 triệu đồng trước khi tiếp tục xuất hiện mức giá thấp hơn tại đại lý.

Với mặt bằng giá hiện nay, Sonet đang nằm trong nhóm SUV-A có giá dễ tiếp cận nhất thị trường, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Raize, Hyundai Venue và cả một số mẫu SUV cỡ B.

Không nằm ngoài cuộc chơi, Toyota Yaris Cross cũng được ưu đãi hơn 70 triệu đồng. Bản máy xăng được hỗ trợ 50 triệu đồng, đưa giá còn khoảng 600 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Hybrid được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, trị giá khoảng 73 triệu đồng, qua đó đưa giá thực tế xuống còn khoảng 655 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross cũng được ưu đãi hơn 70 triệu đồng.

Chính sách này cho thấy Toyota tiếp tục đẩy mạnh kích cầu với Yaris Cross, đặc biệt ở phiên bản Hybrid.

Đối thủ trực tiếp của Yaris Cross là Mitsubishi Xforce cũng được áp dụng hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ trên ba phiên bản. Bản GLX giá 605 triệu đồng được hỗ trợ khoảng 60 triệu đồng; bản Luxury giá 665 triệu đồng giảm khoảng 66 triệu đồng; bản Ultimate giá 720 triệu đồng nhận ưu đãi khoảng 72 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá trị thực tế của ba phiên bản lần lượt còn khoảng 545 triệu, 599 triệu và 648 triệu đồng.

Ngoài các mẫu kể trên, hầu hết các xe thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ nhỏ khác như: Toyota Raize, Hyundai Venue, Suzuki Jimny, Hyundai Creta, KIA Seltos, Mazda CX3/CX-30, Honda HR-V,… cũng đều được các hãng và đại lý áp dụng mức ưu đãi giống như tháng trước, giá giảm phổ biến từ 10-50 triệu đồng.