BMW X5 thế hệ mới và 7-Series facelift lộ diện, thiết kế thay đổi mạnh

Thứ Sáu, 06:00, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hình ảnh rò rỉ của BMW X5 thế hệ mới và BMW 7-Series bản nâng cấp giữa vòng đời cho thấy hãng xe Đức đang thay đổi mạnh về thiết kế theo hướng hiện đại và công nghệ hơn.

BMW X5 mới mang phong cách Neue Klasse hiện đại

Theo các hình ảnh bị rò rỉ, thế hệ tiếp theo của BMW X5 sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse mới. Điểm dễ nhận thấy là lưới tản nhiệt “quả thận” nhỏ gọn hơn, đi kèm dải đèn LED mảnh tạo cảm giác hiện đại hơn so với đời hiện tại.

Thân xe vẫn giữ dáng vẻ cơ bắp quen thuộc nhưng phần đuôi được làm lại hoàn toàn với cụm đèn LED thanh mảnh kéo dài và cản sau hai tông màu.

Về vận hành, mẫu SUV này dự kiến vẫn có nhiều tùy chọn động cơ gồm xăng, diesel, Hybrid sạc điện và cả phiên bản thuần điện iX5 trong tương lai.

BMW 7-Series facelift thay đổi diện mạo, nâng cấp công nghệ

Ở chiều ngược lại, BMW 7-Series bản facelift cũng xuất hiện với phần đầu xe được làm mới đáng kể. Xe vẫn giữ thiết kế đèn hai tầng nhưng sắc nét hơn, đi kèm lưới tản nhiệt lớn có viền phát sáng đặc trưng.

Mẫu sedan hạng sang này dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay, nhiều khả năng tại triển lãm ô tô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Các phiên bản động cơ xăng và diesel sẽ được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới, trong khi bản thuần điện i7 cũng được tinh chỉnh về thiết kế và trang bị.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy BMW đang dần chuyển sang phong cách thiết kế mới, lấy cảm hứng từ dòng xe điện Neue Klasse. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn bao gồm công nghệ, hệ truyền động và trải nghiệm người dùng, hứa hẹn tạo ra bước chuyển lớn cho các dòng xe chủ lực trong thời gian tới.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Honda Civic Type R ra mắt phiên bản cuối cùng mạnh mẽ hơn trước khi “khai tử"
VOV.VN - Trước khi bước sang thế hệ mới, mẫu hot hatch hiệu năng cao Honda - Civic Type R có thể được tung ra một phiên bản đặc biệt cuối cùng với nâng cấp khí động học, khung gầm và hiệu suất. Mẫu xe này nhiều khả năng ra mắt vào năm 2026 và trở thành lời chia tay cho thế hệ hiện tại.

Nhiều mẫu ô tô sắp đổ bộ vào thị trường Việt Nam năm 2026
VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam năm 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động khi hàng loạt mẫu xe mới, từ SUV phổ thông, tới xe điện và xe sang chuẩn bị được ra mắt. Một số mẫu đã được đại lý nhận đặt cọc.

“Ba ông vua doanh số” Ranger, Xpander và Xforce đồng loạt giảm phong độ
VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự sụt giảm doanh số của các mẫu xe từng dẫn đầu phân khúc như Ford Ranger, Mitsubishi Xpander và Mitsubishi Xforce.

