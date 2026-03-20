BMW X5 thế hệ mới và 7-Series facelift lộ diện, thiết kế thay đổi mạnh

BMW X5 mới mang phong cách Neue Klasse hiện đại

Theo các hình ảnh bị rò rỉ, thế hệ tiếp theo của BMW X5 sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse mới. Điểm dễ nhận thấy là lưới tản nhiệt “quả thận” nhỏ gọn hơn, đi kèm dải đèn LED mảnh tạo cảm giác hiện đại hơn so với đời hiện tại.

Thân xe vẫn giữ dáng vẻ cơ bắp quen thuộc nhưng phần đuôi được làm lại hoàn toàn với cụm đèn LED thanh mảnh kéo dài và cản sau hai tông màu.

Về vận hành, mẫu SUV này dự kiến vẫn có nhiều tùy chọn động cơ gồm xăng, diesel, Hybrid sạc điện và cả phiên bản thuần điện iX5 trong tương lai.

BMW 7-Series facelift thay đổi diện mạo, nâng cấp công nghệ

Ở chiều ngược lại, BMW 7-Series bản facelift cũng xuất hiện với phần đầu xe được làm mới đáng kể. Xe vẫn giữ thiết kế đèn hai tầng nhưng sắc nét hơn, đi kèm lưới tản nhiệt lớn có viền phát sáng đặc trưng.

Mẫu sedan hạng sang này dự kiến sẽ ra mắt trong năm nay, nhiều khả năng tại triển lãm ô tô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Các phiên bản động cơ xăng và diesel sẽ được nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mới, trong khi bản thuần điện i7 cũng được tinh chỉnh về thiết kế và trang bị.

Những hình ảnh rò rỉ cho thấy BMW đang dần chuyển sang phong cách thiết kế mới, lấy cảm hứng từ dòng xe điện Neue Klasse. Sự thay đổi này không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn bao gồm công nghệ, hệ truyền động và trải nghiệm người dùng, hứa hẹn tạo ra bước chuyển lớn cho các dòng xe chủ lực trong thời gian tới.