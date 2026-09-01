BYD M9 PHEV sắp bán tại Australia, chạy điện 145 km và đi được 850 km

BYD M9 PHEV chính thức hướng tới thị trường Australia

Sau thành công của Denza D9 trong phân khúc MPV cao cấp, BYD đang mở rộng danh mục bằng M9, mẫu MPV có kích thước nhỏ hơn và định vị thấp hơn. Tại Trung Quốc, mẫu xe này được biết đến với tên gọi Xia và chỉ sử dụng hệ truyền động Plug-in Hybrid thay vì có thêm phiên bản thuần điện.

BYD M9 được trang bị hệ thống Hybrid DM-i thế hệ thứ năm, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L với mô-tơ điện dẫn động cầu trước. Thông số công suất chính thức dành cho thị trường Australia chưa được công bố, nhưng tại Trung Quốc, mô-tơ điện tạo ra công suất 272 PS và mô-men xoắn 315 Nm, trong khi động cơ xăng sản sinh 156 PS và 225 Nm.

BYD M9 sẽ gia nhập thị trường Australia vào cuối năm 2026.

Hệ thống truyền động được cung cấp với hai tùy chọn pin Blade LFP. Bản Dynamic sử dụng bộ pin 20,39 kWh, trong khi bản Premium cao cấp hơn được trang bị pin 36,6 kWh. Với cấu hình pin lớn, BYD M9 có thể chạy thuần điện tối đa 145 km theo chuẩn WLTP và đạt tổng phạm vi vận hành khoảng 850 km.

Xe hỗ trợ cả sạc AC và DC, đồng thời được trang bị chức năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L. Công suất sạc DC dự kiến khoảng 41 kW trên bản Dynamic và 73 kW trên bản Premium, trong khi sạc AC tiêu chuẩn có công suất khoảng 7 kW.

Kích thước lớn, nội thất 7 chỗ cao cấp

Dù được định vị thấp hơn Denza D9, BYD M9 vẫn là một mẫu MPV khá lớn. Xe có chiều dài 5.145 mm, rộng 1.970 mm, cao 1.805 mm và chiều dài cơ sở 3.045 mm. So với D9, M9 ngắn hơn 105 mm, rộng hơn 10 mm, thấp hơn 115 mm và có chiều dài cơ sở ngắn hơn 65 mm.

Ngoại hình M9 mang nhiều nét tương đồng với Denza D9 nhưng được thiết kế theo hướng dễ tiếp cận hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn dạng đứng, cụm đèn pha mảnh và dải trang trí màu bạc kéo dài toàn chiều rộng, trong khi logo BYD được đặt chính giữa. Phía sau là cụm đèn hậu nối liền với họa tiết hình chữ S xếp tầng.

Xe sử dụng bộ mâm hợp kim đa chấu 18 inch. Bên trong, khoang cabin có thiết kế khá sang trọng với bảng táp-lô lớn, các mảng ốp đen bóng kết hợp chi tiết trang trí màu bạc. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng màn hình cảm ứng 15,6 inch, đi cùng màn hình kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng. Xe còn có màn hình HUD kích thước tới 26 inch.

Khi ra mắt tại Australia, BYD M9 sẽ chỉ có cấu hình Premium 7 chỗ với hai ghế thương gia ở hàng thứ hai. Phiên bản Dynamic 8 chỗ sẽ được bổ sung sau. Hàng ghế trước và hàng ghế thứ hai đều có tính năng sưởi và thông gió, trong khi ghế phía sau được tích hợp bệ đỡ chân và chức năng ngả “zero gravity” chỉ bằng một nút bấm.

Đáng chú ý, BYD cho biết, khoang hành lý vẫn có thể đạt 470 lít ngay cả khi toàn bộ các hàng ghế được sử dụng.

BYD M9 có thể đến Malaysia sau Australia

Về trang bị an toàn, BYD M9 có thể được cung cấp tới 9 túi khí, camera 360 độ, 8 cảm biến siêu âm và 5 radar. Hệ thống radar hỗ trợ một loạt tính năng hỗ trợ người lái nâng cao.

BYD M9 dự kiến được đưa tới các showroom tại Australia trong quý IV/2026. Sau Australia, Malaysia được xem là một thị trường tiềm năng tiếp theo cho mẫu MPV này, đặc biệt khi BYD đang mở rộng danh mục xe Plug-in Hybrid tại nhiều phân khúc. Tuy nhiên, nếu được đưa tới Malaysia, BYD M9 nhiều khả năng sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc CBU do hiện chưa có dấu hiệu cho thấy hãng sẽ lắp ráp CKD mẫu xe này tại địa phương. Điều đó có thể khiến giá bán không thực sự rẻ, dù M9 được định vị thấp hơn Denza D9.

Với khả năng chạy điện 145 km, tổng phạm vi 850 km, không gian 7 chỗ và loạt trang bị tiện nghi, BYD M9 đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm MPV Plug-in Hybrid. Việc mẫu xe có tiếp tục được mở rộng sang các thị trường Đông Nam Á khác hay không sẽ là điều đáng chờ đợi trong thời gian tới.