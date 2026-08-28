Hongqi gia nhập thị trường Australia, tham vọng chinh phục phân khúc xe siêu sang

Hongqi chuẩn bị bán xe tại Australia từ năm 2027

Hongqi (Hồng Kỳ của Trung Quốc), thương hiệu ô tô hạng sang thuộc tập đoàn FAW và từng nổi tiếng với vai trò sản xuất những mẫu xe phục vụ các lãnh đạo, quan chức cấp cao Trung Quốc, đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sang Australia. Theo kế hoạch hiện tại, thương hiệu này dự kiến bắt đầu bán xe tại thị trường Australia trong nửa đầu năm 2027.

Trong giai đoạn đầu, Hongqi sẽ tập trung vào 3 mẫu SUV. Hai sản phẩm đầu tiên gồm E-HS9 chạy hoàn toàn bằng điện và EHS5 chạy điện thuộc phân khúc SUV cỡ trung. Mẫu xe thứ 3 có kích thước nhỏ hơn và sử dụng hệ truyền động Hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (range extender). Giá bán chính thức tại Australia chưa được công bố, nhưng các mẫu xe này nhiều khả năng sẽ cạnh tranh với những thương hiệu Trung Quốc đang định vị ở phân khúc cao cấp như Denza và Zeekr.

Trong giai đoạn đầu, Hongqi sẽ tập trung vào 3 mẫu SUV. Hai sản phẩm đầu tiên gồm E-HS9 chạy hoàn toàn bằng điện và EHS5 (ảnh) chạy điện thuộc phân khúc SUV cỡ trung.

Việc Hongqi lựa chọn Australia làm thị trường mở rộng được đánh giá là có cơ sở khi nhu cầu đối với những mẫu xe Trung Quốc cao cấp tại đây đang gia tăng. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của Denza và Zeekr cho thấy một bộ phận khách hàng Australia đã sẵn sàng chi tiền cho các thương hiệu Trung Quốc ở phân khúc cao hơn thay vì chỉ tìm kiếm những mẫu xe giá rẻ.

Sedan Hongqi giá 1,5 triệu AUD có thể xuất hiện tại Australia

Điều khiến kế hoạch của Hongqi trở nên đặc biệt đáng chú ý là khả năng thương hiệu này đưa dòng Golden Sunflower sang Australia. Đây là dòng xe siêu sang cao cấp nhất của Hongqi, trong đó nổi bật là mẫu sedan Guoli mang thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc limousine hạng sang cổ điển của Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, phiên bản cao cấp nhất của Hongqi Guoli có giá khởi điểm tương đương khoảng 1,5 triệu AUD, tức khoảng 1,07 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng). Mức giá này đưa Guoli vào nhóm những mẫu xe mới đắt nhất Trung Quốc, thậm chí vượt xa phần lớn các mẫu xe sang do những thương hiệu châu Âu sản xuất.

Hongqi Guoli

Một nguồn tin nội bộ của Hongqi được Drive dẫn lời cho biết, họ rất muốn chứng kiến dòng Golden Sunflower xuất hiện tại Australia, nhưng thương hiệu vẫn chưa xác nhận kế hoạch nhập khẩu chính thức. Hongqi hiện có nhiều lựa chọn khác khi hãng dự kiến phát triển 13 mẫu xe hoàn toàn mới trong hơn hai năm tới, qua đó tạo ra một danh mục sản phẩm đủ rộng để lựa chọn cho thị trường quốc tế.

Thành công của các thương hiệu Trung Quốc trong phân khúc xe cao cấp tại Australia có thể tạo điều kiện để Hongqi thử sức với những sản phẩm đắt tiền hơn. Tuy nhiên, việc một mẫu sedan Trung Quốc có giá khoảng 1,5 triệu AUD (khoảng hơn 18,7 tỷ đồng) cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Rolls-Royce Phantom vẫn sẽ là một thử thách rất lớn, đặc biệt khi xét đến mức độ nhận diện thương hiệu và truyền thống lâu đời của các hãng xe siêu sang châu Âu.

Dù vậy, nếu Hongqi thực sự đưa Golden Sunflower Guoli tới Australia, đây sẽ là một bước đi đáng chú ý, cho thấy tham vọng của thương hiệu Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh trong phân khúc SUV điện mà còn hướng tới nhóm khách hàng siêu giàu vốn lâu nay nằm trong tay các thương hiệu như Rolls-Royce, Bentley hay Mercedes-Maybach.