English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hongqi gia nhập thị trường Australia, tham vọng chinh phục phân khúc xe siêu sang

Thứ Sáu, 06:00, 28/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hãng xe ô tô Trung Quốc - Hongqi (Hồng Kỳ) sẽ chính thức tham gia vào thị trường xe Australia trong nửa đầu năm 2027 với 3 mẫu SUV, trong đó có 2 mẫu thuần điện và 1 mẫu Hybrid mở rộng phạm vi.

Hongqi chuẩn bị bán xe tại Australia từ năm 2027

Hongqi (Hồng Kỳ của Trung Quốc), thương hiệu ô tô hạng sang thuộc tập đoàn FAW và từng nổi tiếng với vai trò sản xuất những mẫu xe phục vụ các lãnh đạo, quan chức cấp cao Trung Quốc, đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sang Australia. Theo kế hoạch hiện tại, thương hiệu này dự kiến bắt đầu bán xe tại thị trường Australia trong nửa đầu năm 2027. 

Trong giai đoạn đầu, Hongqi sẽ tập trung vào 3 mẫu SUV. Hai sản phẩm đầu tiên gồm E-HS9 chạy hoàn toàn bằng điện và EHS5 chạy điện thuộc phân khúc SUV cỡ trung. Mẫu xe thứ 3 có kích thước nhỏ hơn và sử dụng hệ truyền động Hybrid mở rộng phạm vi hoạt động (range extender). Giá bán chính thức tại Australia chưa được công bố, nhưng các mẫu xe này nhiều khả năng sẽ cạnh tranh với những thương hiệu Trung Quốc đang định vị ở phân khúc cao cấp như Denza và Zeekr. 

hongqi gia nhap thi truong australia, tham vong chinh phuc phan khuc xe sieu sang hinh anh 1
Trong giai đoạn đầu, Hongqi sẽ tập trung vào 3 mẫu SUV. Hai sản phẩm đầu tiên gồm E-HS9 chạy hoàn toàn bằng điện và EHS5 (ảnh) chạy điện thuộc phân khúc SUV cỡ trung.

Việc Hongqi lựa chọn Australia làm thị trường mở rộng được đánh giá là có cơ sở khi nhu cầu đối với những mẫu xe Trung Quốc cao cấp tại đây đang gia tăng. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của Denza và Zeekr cho thấy một bộ phận khách hàng Australia đã sẵn sàng chi tiền cho các thương hiệu Trung Quốc ở phân khúc cao hơn thay vì chỉ tìm kiếm những mẫu xe giá rẻ. 

Sedan Hongqi giá 1,5 triệu AUD có thể xuất hiện tại Australia

Điều khiến kế hoạch của Hongqi trở nên đặc biệt đáng chú ý là khả năng thương hiệu này đưa dòng Golden Sunflower sang Australia. Đây là dòng xe siêu sang cao cấp nhất của Hongqi, trong đó nổi bật là mẫu sedan Guoli mang thiết kế lấy cảm hứng từ những chiếc limousine hạng sang cổ điển của Trung Quốc. 

Tại Trung Quốc, phiên bản cao cấp nhất của Hongqi Guoli có giá khởi điểm tương đương khoảng 1,5 triệu AUD, tức khoảng 1,07 triệu USD (khoảng 28 tỷ đồng). Mức giá này đưa Guoli vào nhóm những mẫu xe mới đắt nhất Trung Quốc, thậm chí vượt xa phần lớn các mẫu xe sang do những thương hiệu châu Âu sản xuất.

Hongqi Guoli
Hongqi Guoli

Một nguồn tin nội bộ của Hongqi được Drive dẫn lời cho biết, họ rất muốn chứng kiến dòng Golden Sunflower xuất hiện tại Australia, nhưng thương hiệu vẫn chưa xác nhận kế hoạch nhập khẩu chính thức. Hongqi hiện có nhiều lựa chọn khác khi hãng dự kiến phát triển 13 mẫu xe hoàn toàn mới trong hơn hai năm tới, qua đó tạo ra một danh mục sản phẩm đủ rộng để lựa chọn cho thị trường quốc tế. 

Thành công của các thương hiệu Trung Quốc trong phân khúc xe cao cấp tại Australia có thể tạo điều kiện để Hongqi thử sức với những sản phẩm đắt tiền hơn. Tuy nhiên, việc một mẫu sedan Trung Quốc có giá khoảng 1,5 triệu AUD (khoảng hơn 18,7 tỷ đồng) cạnh tranh trực tiếp với những cái tên như Rolls-Royce Phantom vẫn sẽ là một thử thách rất lớn, đặc biệt khi xét đến mức độ nhận diện thương hiệu và truyền thống lâu đời của các hãng xe siêu sang châu Âu. 

hongqi gia nhap thi truong australia, tham vong chinh phuc phan khuc xe sieu sang hinh anh 2

Dù vậy, nếu Hongqi thực sự đưa Golden Sunflower Guoli tới Australia, đây sẽ là một bước đi đáng chú ý, cho thấy tham vọng của thương hiệu Trung Quốc không chỉ dừng lại ở việc cạnh tranh trong phân khúc SUV điện mà còn hướng tới nhóm khách hàng siêu giàu vốn lâu nay nằm trong tay các thương hiệu như Rolls-Royce, Bentley hay Mercedes-Maybach.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hyundai Ioniq V gây sốt với giá từ 465 triệu đồng, ngang tầm Toyota Camry
Hyundai Ioniq V gây sốt với giá từ 465 triệu đồng, ngang tầm Toyota Camry

VOV.VN - Hyundai Ioniq V vừa mở bán trước tại Trung Quốc với giá khởi điểm chỉ 119.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 17.800 USD (khoảng 465 triệu đồng). Mẫu sedan thuần điện sở hữu kích thước ngang Toyota Camry, thiết kế đậm chất tương lai, màn hình 4K 27 inch và tầm hoạt động tối đa 650 km theo chuẩn CLTC.

Hyundai Ioniq V gây sốt với giá từ 465 triệu đồng, ngang tầm Toyota Camry

Hyundai Ioniq V gây sốt với giá từ 465 triệu đồng, ngang tầm Toyota Camry

VOV.VN - Hyundai Ioniq V vừa mở bán trước tại Trung Quốc với giá khởi điểm chỉ 119.900 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 17.800 USD (khoảng 465 triệu đồng). Mẫu sedan thuần điện sở hữu kích thước ngang Toyota Camry, thiết kế đậm chất tương lai, màn hình 4K 27 inch và tầm hoạt động tối đa 650 km theo chuẩn CLTC.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Tài xế còn nhiều thắc mắc
Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Tài xế còn nhiều thắc mắc

VOV.VN - Nhiều tài xế vẫn đang hoang mang và lúng túng khi quy định xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc được áp dụng từ ngày 27/8, điều này sẽ cần thêm thời gian để làm quen cũng như hướng thêm từ các cơ quan chức năng.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Tài xế còn nhiều thắc mắc

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc: Tài xế còn nhiều thắc mắc

VOV.VN - Nhiều tài xế vẫn đang hoang mang và lúng túng khi quy định xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc được áp dụng từ ngày 27/8, điều này sẽ cần thêm thời gian để làm quen cũng như hướng thêm từ các cơ quan chức năng.

Tài xề "bày mẹo" giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc tránh bị phạt
Tài xề "bày mẹo" giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc tránh bị phạt

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) chính thức ra quân xử lý vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Quy định này khiến không ít tài xế lúng túng, nhưng có một số cách có thể giúp người lái dễ căn khoảng cách trong thực tế.

Tài xề "bày mẹo" giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc tránh bị phạt

Tài xề "bày mẹo" giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc tránh bị phạt

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) chính thức ra quân xử lý vi phạm lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Quy định này khiến không ít tài xế lúng túng, nhưng có một số cách có thể giúp người lái dễ căn khoảng cách trong thực tế.

Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc
Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

VOV.VN - Lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8. Lỗi vi phạm này có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng và trừ điểm GPLX, nếu gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

VOV.VN - Lực lượng CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8. Lỗi vi phạm này có thể bị phạt tiền đến 6 triệu đồng và trừ điểm GPLX, nếu gây tai nạn sẽ bị phạt 20-22 triệu và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn