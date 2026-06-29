BYD Việt Nam bắt tay Futa EV Power mở rộng hệ thống trạm sạc

Vừa qua, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa BYD Việt Nam và Futa EV Power đã diễn ra tại TP.HCM. Đây là cột mốc đánh dấu bước phát triển hệ sinh thái giao thông xanh của cả hai đơn vị này tại Việt Nam, kết hợp giữa hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc và năng lực phát triển của hạ tầng sạc điện của doanh nghiệp Việt Nam.

BYD Việt Nam ký kết thỏa thuận cùng Futa EV Power

Theo thỏa thuận, BYD Việt Nam và Futa EV Power sẽ phối hợp nghiên cứu, triển khai và phát triển các giải pháp công nghệ pin tiên tiến, hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng trạm sạc hiện đại nhằm phục vụ cho các phương tiện vận hành bằng điện tại Việt Nam.

Nổi bật nhất chính là việc kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc giữa hai bên đối tác. Cụ thể, khách hàng của BYD Việt Nam và Futa EV Power có thể sử dụng chung hệ thống trạm sạc của FUTA/ KIM LONG cũng như mạng lưới trạm sạc của BYD Việt Nam trên toàn quốc, giúp mở rộng khả năng tiếp cận đến các trạm sạc điện và mang đến sự thuận tiện cho người dùng.

Với việc mở rộng này, sẽ giúp người sử dụng xe BYD tiện dụng hơn

Trong thời gian tới, hai đơn vị này sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn, khi Futa EV Power tăng tốc đầu tư, mở rộng hệ thống hạ tầng sạc điện và BYD Việt Nam tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ năng lượng đột phá và dải sản phẩm xe điện.