BYD lần đầu vượt Tesla tại Anh, trở thành hãng xe điện bán chạy nhất thị trường

Thứ Bảy, 06:00, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - BYD tiếp tục gây chấn động thị trường ô tô châu Âu khi chính thức vượt Tesla để trở thành thương hiệu xe điện bán chạy nhất tại Anh trong những tháng đầu năm 2026. Kết quả này cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của hãng xe Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

BYD vượt Tesla và loạt thương hiệu lớn tại Anh

Theo số liệu mới được công bố, BYD đã ghi nhận doanh số 12.754 xe thuần điện (BEV) tại Anh tính đến hết tháng 4/2026, qua đó vượt qua Tesla, BMW và Volkswagen để dẫn đầu thị trường xe điện tại quốc gia này. Nếu tính cả xe Hybrid sạc điện (PHEV), tổng doanh số của BYD đạt 26.396 xe, tăng mạnh 124% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây được xem là cột mốc quan trọng đối với BYD khi hãng mới chỉ bắt đầu mở rộng mạnh mẽ tại châu Âu trong vài năm gần đây. Thành công tại Anh phản ánh xu hướng người dùng ngày càng cởi mở hơn với xe điện Trung Quốc, đặc biệt là các mẫu xe có giá bán cạnh tranh nhưng sở hữu nhiều công nghệ hiện đại.

Các dòng xe như BYD Dolphin, Seal hay Sealion 7 đang giúp hãng tăng trưởng nhanh tại châu Âu nhờ thiết kế hiện đại, phạm vi hoạt động tốt cùng mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều đối thủ phương Tây.

Chiến lược toàn cầu hóa giúp BYD tăng trưởng mạnh

Không chỉ thành công tại Anh, BYD còn đang mở rộng nhanh ở nhiều thị trường châu Âu khác. Hãng liên tục gia tăng số lượng đại lý, phát triển mạng lưới dịch vụ và đầu tư xây dựng nhà máy mới nhằm giảm chi phí sản xuất cũng như tránh các rào cản thương mại từ Liên minh châu Âu.

Song song với việc mở rộng sản phẩm, BYD cũng đầu tư lớn vào công nghệ pin và hệ thống sạc nhanh thế hệ mới. Công nghệ “Flash Charging” mà hãng phát triển được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với hệ thống Supercharger nổi tiếng của Tesla trong tương lai.

Đà tăng trưởng quốc tế hiện đóng vai trò rất quan trọng với BYD, đặc biệt trong bối cảnh thị trường nội địa Trung Quốc đang bước vào cuộc chiến giá khốc liệt khiến lợi nhuận của nhiều hãng xe điện sụt giảm đáng kể.

Xuất khẩu trở thành động lực tăng trưởng mới của BYD

Trong khi doanh số nội địa gặp nhiều áp lực, hoạt động xuất khẩu của BYD lại tăng trưởng mạnh. Riêng trong tháng 4/2026, hãng đã xuất khẩu hơn 134.000 xe ra thị trường quốc tế, tăng gần 71% so với cùng kỳ năm trước và thiết lập mức kỷ lục mới.

Giới phân tích nhận định BYD đang dần chuyển mình từ một hãng xe Trung Quốc thành thương hiệu ô tô toàn cầu thực thụ. Việc vượt Tesla tại Anh không chỉ mang ý nghĩa doanh số mà còn cho thấy vị thế ngày càng lớn của BYD trong cuộc đua xe điện toàn cầu.

5 mẫu xe minivan có không gian sử dụng rộng rãi nhất

VOV.VN - Minivan từ lâu được xem là minh chứng rõ ràng cho triết lý “công năng vượt trên hình thức”. Dù không sở hữu thiết kế hào nhoáng hay mang tính thể hiện cao, nhưng dòng xe này lại ghi điểm tuyệt đối ở tính thực dụng: Chở được nhiều người, mang lại sự thoải mái trên mọi hành trình...

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
