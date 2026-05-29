Cách đơn giản xác định xem xe của bạn có phù hợp với xăng E10 hay không

Thứ Sáu, 07:00, 29/05/2026
VOV.VN - Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường Việt Nam chuyển sang xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT. Tuy nhiên, đến hiện nay, nhiều người vẫn băn khoăn không biết xe của mình có phù hợp với loại xăng này không.

Từ ngày 1/6/2026, toàn bộ xăng không chì trên thị trường Việt Nam chuyển sang xăng sinh học E10 theo Thông tư 50/2025/TT-BCT. Quyết định này đang khiến nhiều người không biết chiếc xe của mình đang sử dụng hàng ngày có phù hợp với loại xăng E10 này hay không?

Để giải đáp thắc mắc này, dưới đây là 3 cách đơn giản để bạn có thể biết chiếc xe của mình có phù hợp với xăng E10 hay không?

1. Mở nắp bình xăng và đọc nhãn dán phía trong

Nhiều mẫu xe hiện nay có dán nhãn để người dùng biết được các loại nhiên liệu phù hợp cho xe. Ảnh: National World 

Phía sau nắp bình xăng, các nhà sản xuất thường dán nhãn ý những loại nhiên liệu phù hợp cho từng xe. Nếu có dòng chữ "Up to E10", "E10" hoặc "Ethanol (E10)", xe của bạn hoàn toàn sử dụng được xăng E10.

2. Tra cứu sách hướng dẫn sử dụng

Bạn mở sách hướng dẫn sử dụng xe và tìm mục "Nhiên liệu khuyến nghị" (Fuel Recommendation).Nếu thông số ghi "E10 compatible" hoặc "Unleaded petrol with up to 10% ethanol", bạn có thể đổ xăng E10 mà không phải suy nghĩ.

Khuyến cáo về nhiên liệu trong sách hướng dẫn sử dụng của xe Toyota Yaris Cross 2024.

Nếu bạn không có sách hướng dẫn sử dụng thì có thể lên website chính hãng để tải bản mềm của sách hướng dẫn.

Trong trường hợp bạn không tìm thấy các tài liệu này thì có thể liên hệ với đại lý chính hãng gần nhất để được tư vấn và giải đáp một cách chính xác nhất.

3. Xem xét theo đời xe và thương hiệu

Đối với xe ô tô: Đa số các dòng ô tô sản xuất từ năm 1990 trở đi đều tương thích với E10, và bắt buộc với các xe từ năm 2011 trở lên.

Hầu hết các xe máy sản xuất từ năm 2010 đến nay của Honda và Yamaha đều được thiết kế để chạy tốt với xăng E10.

Đại diện Toyota Việt Nam (TMV) cho biết, các dòng xe của hãng đều tương thích với các dòng xăng RON 95-V, E5 RON 92 và E10, bao gồm xe mới cũng như xe đã qua sử dụng được sản xuất trong và sau năm 1997.

Với xe máy: Các hãng lớn như Honda (Vision, Air Blade, SH, Lead, Wave Alpha...) hay Yamaha (Sirius, Exciter, Janus...) sản xuất từ năm 2010 đến nay đều được thiết kế để chạy tốt với xăng E10.

Bảo Linh/VOV.VN
Thứ trưởng Bộ Công Thương lý giải vì sao bán đồng loạt xăng E10 từ ngày 1/6

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học không phải là quyết định mang tính áp đặt hay nhằm hạn chế quyền lựa chọn của người dân.

VOV.VN - Xăng sinh học E10 sắp được bán rộng rãi trên toàn quốc, nhận nhiều ý kiến ủng hộ nhờ thân thiện môi trường. Tuy nhiên, một số tài xế vẫn lo ngại về mức độ phù hợp với xe cũ và ảnh hưởng đến động cơ. Thực tế điều này ra sao? Gợi ý của chuyên gia về mức độ phù hợp của loại nhiên liệu này như thế nào?

VOV.VN - Cốp xe thường được xem là "kho chứa đồ di động", nơi nhiều tài xế tiện tay cất mọi thứ từ chai nước, thiết bị điện tử cho tới bình xịt hay thuốc men, quần áo,…. Tuy nhiên, không gian kín, nhiệt độ cao và rung lắc liên tục trong quá trình di chuyển có thể khiến cốp xe trở thành môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VOV.VN - Trong tháng 4/2026, Toyota Hilux là mẫu xe bán tải ghi nhận doanh số tăng trưởng với 684 xe bán ra (tăng 34 xe so với tháng 3/2026), nhưng con số này chưa đủ để vượt qua mẫu xe "chủ lực" của Ford - Ranger (đạt 933 xe).

VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

