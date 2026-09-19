Cận cảnh Honda Transalp 2026 vừa ra mắt giá gần 300 triệu đồng

Honda Transalp 2026 được bổ sung E-Clutch

Sau Honda CB750 Hornet, Honda tiếp tục đưa hệ thống E-Clutch lên Transalp 750 đời 2026 dành cho thị trường Malaysia. Mẫu xe dự kiến mở bán vào tháng 12/2026 với hai tùy chọn màu gồm Ross White và Pearl Deep Mud Grey.

Honda Transalp 2026 tiếp tục sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 755 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng cơ cấu SOHC. Động cơ sản sinh công suất tối đa 90,5 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 75 Nm tại 7.500 vòng/phút.

Honda Transalp 2026 được trang bị 5 chế độ lái là Sport, Standard, Rain, Gravel và User.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp, đi kèm bộ ly hợp hỗ trợ và chống khóa bánh khi dồn số (assist & slipper clutch), cùng hệ thống truyền động bằng xích. Điểm mới đáng chú ý trên phiên bản 2026 là hệ thống Honda E-Clutch, giúp tự động điều khiển hoạt động của ly hợp trong quá trình khởi hành và sang số, đồng thời vẫn cho phép người lái sử dụng cần côn truyền thống khi cần.

Bình nhiên liệu có dung tích 16,9 lít. Chiều cao yên tiêu chuẩn ở mức 850 mm, trong khi khách hàng có thể lựa chọn yên thấp với chiều cao 820 mm. Trọng lượng không tải của xe là 208 kg.

Trang bị điện tử và khả năng vận hành đa địa hình

Honda Transalp 2026 được trang bị màn hình TFT-LCD 5 inch mới, thiết kế nhằm hạn chế hiện tượng chói và tăng khả năng quan sát dưới ánh sáng ban ngày. Màn hình có ba chế độ hiển thị, trong khi cụm công tắc bên trái tay lái cũng được thiết kế lại với các nút điều khiển có đèn nền, giúp thao tác thuận tiện hơn khi đang chạy xe.

Xe hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Honda RoadSync, tương thích với cả Android và iPhone. Hệ thống điện tử của Transalp gồm 5 chế độ lái là Sport, Standard, Rain, Gravel và User.

Trong đó, chế độ User cho phép người lái cá nhân hóa các thông số vận hành, gồm 4 mức công suất động cơ, 3 mức phanh động cơ và 5 mức kiểm soát lực kéo. Hệ thống kiểm soát lực kéo cũng có thiết lập dành cho điều kiện địa hình.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa dạng sóng kép 310 mm ở bánh trước, kết hợp cùm phanh 2 piston. Phía sau là đĩa 265 mm với cùm phanh một piston. ABS 2 kênh được trang bị tiêu chuẩn và có thể tắt ở bánh sau khi người lái vận hành xe trên địa hình off-road.

Honda Transalp 2026 sử dụng phuộc trước Showa SFF-CA dạng upside-down đường kính 43 mm và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước. Hành trình hệ thống treo đạt 200 mm ở phía trước và 190 mm ở phía sau, trong khi khoảng sáng gầm xe là 210 mm.

Để phục vụ khả năng di chuyển trên nhiều loại địa hình, xe sử dụng bánh trước 21 inch và bánh sau 18 inch, đi cùng lốp 90/90 phía trước và 150/70 phía sau. Đây là cấu hình đặc trưng của dòng adventure, giúp Transalp có khả năng vận hành linh hoạt hơn khi rời khỏi đường nhựa.

Honda Transalp 2026 dự kiến chính thức có mặt tại Malaysia vào tháng 12/2026. Giá bán hiện chưa được công bố, trong khi mẫu xe đời 2025 từng có giá 56.800 RM (khoảng 360 triệu đồng). Việc bổ sung E-Clutch giúp Transalp có thêm một công nghệ đáng chú ý, bên cạnh động cơ 755 cc, hệ thống điện tử đa chế độ và cấu hình khung gầm hướng tới cả đường trường lẫn địa hình.