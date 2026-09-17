English
/ Ô TÔ - XE MÁY
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chi tiết Honda CB750 Hornet 2026 có E-Clutch, giá 286 triệu đồng

Thứ Năm, 18:30, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda CB750 Hornet 2026 vừa được giới thiệu tại Malaysia với hệ thống ly hợp điện tử E-Clutch là trang bị tiêu chuẩn. Đáng chú ý, mẫu naked bike 755 cc có giá bán mới 44.999 RM (khoảng 286 triệu đồng), thấp hơn 5.000 RM so với mức giá 49.999 RM (khoảng 317 triệu đồng) của phiên bản trước.

Honda CB750 Hornet 2026 thêm tính năng, nhưng giá lại giảm

Honda CB750 Hornet 2026 hiện được bán tại Malaysia với giá đề xuất 44.999 RM (khoảng 286 triệu đồng), thấp hơn 5.000 RM so với mức giá 49.999 RM (khoảng 317 triệu đồng) từng được áp dụng cho phiên bản năm 2025. Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, phí đăng ký và bảo hiểm.

Mẫu naked bike chỉ có một tùy chọn màu ngoại thất là Gold Finch Yellow. Điểm đáng chú ý trên phiên bản mới nằm ở hệ thống Honda E-Clutch, được trang bị tiêu chuẩn.

Honda E-Clutch sử dụng các bộ chấp hành điều khiển điện tử để tự động quản lý quá trình đóng và ngắt ly hợp. Nhờ đó, người lái có thể khởi hành, dừng xe và sang số mà không cần bóp tay côn trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, xe vẫn giữ nguyên cần côn truyền thống, cho phép người lái chủ động điều khiển khi muốn.

chi tiet honda cb750 hornet 2026 co e-clutch, gia 286 trieu dong hinh anh 1
Honda CB750 Hornet 2026 được bổ sung thêm hệ thống ly hợp điện tử E-Clutch là trang bị tiêu chuẩn

Động cơ 755 cc, công suất 90 mã lực

Honda CB750 Hornet 2026 sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 755 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng trục khuỷu 270 độ. Cấu hình này được Honda thiết kế nhằm tạo ra đặc tính vận hành tương tự động cơ V-twin.

Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 90 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 74,4 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động xích.

chi tiet honda cb750 hornet 2026 co e-clutch, gia 286 trieu dong hinh anh 2

Về điện tử hỗ trợ người lái, CB750 Hornet được trang bị 4 chế độ lái gồm Sport, Standard, Rain và User. Xe đồng thời có hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), kiểm soát phanh động cơ và kiểm soát bốc đầu, với các thông số có thể điều chỉnh theo sở thích.

chi tiet honda cb750 hornet 2026 co e-clutch, gia 286 trieu dong hinh anh 3

Hệ thống phanh gồm đĩa kép phía trước kết hợp cùm phanh Nissin 4 piston lắp hướng tâm. Phía sau sử dụng đĩa phanh 240 mm với cùm phanh một piston. ABS 2 kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Trang bị khung gầm và công nghệ hiện đại

Honda CB750 Hornet 2026 sử dụng bộ mâm 17 inch, đi cùng lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 160/60. Hệ thống treo sử dụng các sản phẩm của Showa, gồm phuộc trước hành trình ngược SFF-BP đường kính 41 mm và giảm xóc đơn phía sau kết hợp liên kết Honda Pro-Link. Phuộc trước không có khả năng điều chỉnh, trong khi giảm xóc sau cho phép điều chỉnh tải trước lò xo.

chi tiet honda cb750 hornet 2026 co e-clutch, gia 286 trieu dong hinh anh 4

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT-LCD 5 inch với 4 giao diện hiển thị khác nhau. Honda cũng trang bị kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Honda Smartphone Voice Control và ứng dụng Honda RoadSync. Thông qua kết nối này, người lái có thể sử dụng một số chức năng như dẫn đường, thực hiện cuộc gọi, xem tin nhắn và điều khiển nhạc từ điện thoại.

chi tiet honda cb750 hornet 2026 co e-clutch, gia 286 trieu dong hinh anh 5

Với mức giá 44.999 RM (khoảng 286 triệu đồng) tại Malaysia, Honda CB750 Hornet 2026 sở hữu động cơ 755 cc, công suất 90 mã lực cùng hệ thống E-Clutch và loạt công nghệ hỗ trợ người lái. Đây cũng là điểm đáng chú ý khi giá bán mới thấp hơn đáng kể so với mức giá đề xuất của phiên bản năm 2025.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Paultan
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt
Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Thị trường ô tô tháng 8/2026 chứng kiến sự xáo trộn đáng chú ý trong danh sách những mẫu xe Hybrid ăn khách nhất. Tiết kiệm nhiên liệu, không lo hạ tầng trạm sạc tiếp tục là lý do giúp xe Hybrid gia tăng thị phần nhanh chóng.

Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt

Top xe Hybrid bán chạy tháng 8/2026: Cuộc đua ngày càng khốc liệt

VOV.VN - Thị trường ô tô tháng 8/2026 chứng kiến sự xáo trộn đáng chú ý trong danh sách những mẫu xe Hybrid ăn khách nhất. Tiết kiệm nhiên liệu, không lo hạ tầng trạm sạc tiếp tục là lý do giúp xe Hybrid gia tăng thị phần nhanh chóng.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger
Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

VOV.VN - Thị trường xe bán tải Việt Nam tháng 8/2026 ghi nhận biến động đáng chú ý khi Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh số, vượt Ford Ranger – mẫu xe vốn thường xuyên giữ vị trí số một phân khúc. Toyota Hilux duy trì sức bán ổn định, Isuzu D-Max tiếp tục ở nhóm cuối bảng.

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

Top xe bán tải bán chạy nhất tháng 8/2026: Triton bất ngờ lật đổ Ranger

VOV.VN - Thị trường xe bán tải Việt Nam tháng 8/2026 ghi nhận biến động đáng chú ý khi Mitsubishi Triton bất ngờ vươn lên dẫn đầu doanh số, vượt Ford Ranger – mẫu xe vốn thường xuyên giữ vị trí số một phân khúc. Toyota Hilux duy trì sức bán ổn định, Isuzu D-Max tiếp tục ở nhóm cuối bảng.

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng
Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe gầm cao đô thị. Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda và Hyundai đồng loạt tung chính sách hỗ trợ tiền mặt hoặc lệ phí trước bạ.

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

Thị trường ô tô tháng 9: Loạt xe gầm cao đô thị giảm cả trăm triệu đồng

VOV.VN - Thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 9/2026 tiếp tục chứng kiến cuộc đua ưu đãi ở nhóm xe gầm cao đô thị. Toyota, Honda, Mitsubishi, Mazda và Hyundai đồng loạt tung chính sách hỗ trợ tiền mặt hoặc lệ phí trước bạ.

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?
Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

Top xe MPV được người Việt mua nhiều nhất tháng 8/2026: Mẫu xe nào áp đảo?

VOV.VN - Phân khúc xe MPV tháng 8/2026 chứng kiến cuộc đua doanh số khốc liệt giữa các thương hiệu lớn. Đâu là những cái tên đang thống lĩnh thị phần và chiếm trọn niềm tin của người Việt?

Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"
Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"

VOV.VN - Tháng 8/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có sức mua khá khiêm tốn tại Việt Nam, trong đó có những cái tên chỉ đạt doanh số vài chiếc. Đáng chú ý, danh sách không chỉ gồm các mẫu xe kén khách mà còn xuất hiện cả dòng sedan, SUV và xe nhập khẩu từng được nhiều người biết đến.

Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"

Top 10 xe bán chậm nhất tháng 8/2026: Nhiều mẫu xe hot bất ngờ nằm "sổ đen"

VOV.VN - Tháng 8/2026 ghi nhận nhiều mẫu xe có sức mua khá khiêm tốn tại Việt Nam, trong đó có những cái tên chỉ đạt doanh số vài chiếc. Đáng chú ý, danh sách không chỉ gồm các mẫu xe kén khách mà còn xuất hiện cả dòng sedan, SUV và xe nhập khẩu từng được nhiều người biết đến.

THỂ THAO
KINH TẾ
VĂN HÓA
THỊ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG
SỨC KHỎE
Du lịch
GIẢI TRÍ
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp
Ô tô
Xe máy
Tư vấn