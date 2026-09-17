Chi tiết Honda CB750 Hornet 2026 có E-Clutch, giá 286 triệu đồng

Honda CB750 Hornet 2026 thêm tính năng, nhưng giá lại giảm

Honda CB750 Hornet 2026 hiện được bán tại Malaysia với giá đề xuất 44.999 RM (khoảng 286 triệu đồng), thấp hơn 5.000 RM so với mức giá 49.999 RM (khoảng 317 triệu đồng) từng được áp dụng cho phiên bản năm 2025. Mức giá này chưa bao gồm thuế đường bộ, phí đăng ký và bảo hiểm.

Mẫu naked bike chỉ có một tùy chọn màu ngoại thất là Gold Finch Yellow. Điểm đáng chú ý trên phiên bản mới nằm ở hệ thống Honda E-Clutch, được trang bị tiêu chuẩn.

Honda E-Clutch sử dụng các bộ chấp hành điều khiển điện tử để tự động quản lý quá trình đóng và ngắt ly hợp. Nhờ đó, người lái có thể khởi hành, dừng xe và sang số mà không cần bóp tay côn trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, xe vẫn giữ nguyên cần côn truyền thống, cho phép người lái chủ động điều khiển khi muốn.

Honda CB750 Hornet 2026 được bổ sung thêm hệ thống ly hợp điện tử E-Clutch là trang bị tiêu chuẩn

Động cơ 755 cc, công suất 90 mã lực

Honda CB750 Hornet 2026 sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 755 cc, làm mát bằng dung dịch và sử dụng trục khuỷu 270 độ. Cấu hình này được Honda thiết kế nhằm tạo ra đặc tính vận hành tương tự động cơ V-twin.

Khối động cơ sản sinh công suất tối đa 90 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 74,4 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp và hệ thống truyền động xích.

Về điện tử hỗ trợ người lái, CB750 Hornet được trang bị 4 chế độ lái gồm Sport, Standard, Rain và User. Xe đồng thời có hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC), kiểm soát phanh động cơ và kiểm soát bốc đầu, với các thông số có thể điều chỉnh theo sở thích.

Hệ thống phanh gồm đĩa kép phía trước kết hợp cùm phanh Nissin 4 piston lắp hướng tâm. Phía sau sử dụng đĩa phanh 240 mm với cùm phanh một piston. ABS 2 kênh được trang bị tiêu chuẩn.

Trang bị khung gầm và công nghệ hiện đại

Honda CB750 Hornet 2026 sử dụng bộ mâm 17 inch, đi cùng lốp trước kích thước 120/70 và lốp sau 160/60. Hệ thống treo sử dụng các sản phẩm của Showa, gồm phuộc trước hành trình ngược SFF-BP đường kính 41 mm và giảm xóc đơn phía sau kết hợp liên kết Honda Pro-Link. Phuộc trước không có khả năng điều chỉnh, trong khi giảm xóc sau cho phép điều chỉnh tải trước lò xo.

Thông tin vận hành được hiển thị trên màn hình TFT-LCD 5 inch với 4 giao diện hiển thị khác nhau. Honda cũng trang bị kết nối điện thoại thông minh thông qua hệ thống Honda Smartphone Voice Control và ứng dụng Honda RoadSync. Thông qua kết nối này, người lái có thể sử dụng một số chức năng như dẫn đường, thực hiện cuộc gọi, xem tin nhắn và điều khiển nhạc từ điện thoại.

Với mức giá 44.999 RM (khoảng 286 triệu đồng) tại Malaysia, Honda CB750 Hornet 2026 sở hữu động cơ 755 cc, công suất 90 mã lực cùng hệ thống E-Clutch và loạt công nghệ hỗ trợ người lái. Đây cũng là điểm đáng chú ý khi giá bán mới thấp hơn đáng kể so với mức giá đề xuất của phiên bản năm 2025.