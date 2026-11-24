Bentley Torcal FRGMT Edition mang phong cách đen huyền bí

Bentley tiếp tục mở rộng danh mục phiên bản đặc biệt của mẫu SUV thuần điện Torcal bằng một bản cá nhân hóa mới mang tên Torcal FRGMT Edition. Đây là sản phẩm hợp tác với Hiroshi Fujiwara, nhà sáng lập thương hiệu thiết kế thời trang đường phố Nhật Bản FRGMT (Fragment Design), được thành lập năm 2003.

Bentley Torcal FRGMT Edition bản giới hạn 20 chiếc

Chỉ có 20 chiếc Bentley Torcal FRGMT Edition được sản xuất, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích sự độc quyền và phong cách sang trọng kín đáo. Đáng chú ý, mẫu xe được giới thiệu trong bối cảnh Bentley vẫn chưa bàn giao những chiếc Torcal đầu tiên, nhưng phiên bản đặc biệt này đã trở thành biến thể giới hạn thứ hai của dòng SUV điện.

Ngoại thất xe sử dụng màu sơn Beluga Black kết hợp lưới tản nhiệt sơn đen, logo màu đen và bộ mâm Vortex 22 inch cũng được hoàn thiện cùng tông màu. Bộ mâm rèn hoàn toàn bằng công nghệ forged, tích hợp các chi tiết chèn bằng sợi carbon nhằm tối ưu tính khí động học.

Dấu ấn của FRGMT xuất hiện ở hai bên vè bánh trước với dòng chữ Bentley / FRGMT và logo thương hiệu trên cửa hậu. Cách phối màu đơn sắc giúp chiếc SUV điện mang diện mạo mạnh mẽ nhưng không quá phô trương.

Nội thất cá nhân hóa với dấu ấn thời trang Nhật Bản

Khoang cabin tiếp tục sử dụng phong cách tối màu với sự kết hợp giữa hai tông Imperial Blue và Beluga Black. Các chi tiết được hoàn thiện bằng đường chỉ khâu đan chéo, bề mặt sơn đen bóng piano black và nhiều logo FRGMT cùng Bentley xuất hiện trên các tấm ốp cửa.

Bậc cửa cũng được thiết kế riêng, bổ sung những chi tiết nhận diện mang phong cách thời trang đường phố Nhật Bản. Đây là cách Hiroshi Fujiwara đưa ngôn ngữ thiết kế của FRGMT vào một mẫu SUV siêu sang mà vẫn giữ được nét đặc trưng của Bentley.

SUV điện Bentley Torcal sở hữu công suất tối đa 876 mã lực

Bentley Torcal dự kiến ra mắt tại Mỹ với tư cách phiên bản đời 2028, giá khởi điểm 222.150 USD, đã bao gồm 4.150 USD chi phí vận chuyển, giấy tờ, thuế và đại lý.

Tất cả phiên bản Torcal sử dụng bộ pin dung lượng 113 kWh cùng kiến trúc điện 800V. Bản tiêu chuẩn trang bị hai mô-tơ điện, cho công suất 810 mã lực và mô-men xoắn 1.194 Nm. Trong khi đó, Torcal S đạt công suất tối đa 876 mã lực và mô-men xoắn 1.350 Nm khi kích hoạt chế độ Launch Control.

Dù có trọng lượng khoảng 2.700 kg, chiếc SUV điện vẫn có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 2,8 giây. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 400 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong chưa đầy 20 phút. Phạm vi hoạt động tối đa theo công bố đạt khoảng 600 km.

Hiện Bentley chưa công bố giá bán, thị trường phân phối cũng như thông số cụ thể về hệ truyền động của phiên bản Torcal FRGMT Edition. Hãng cũng chưa xác nhận phiên bản đặc biệt này được phát triển dựa trên Torcal tiêu chuẩn hay Torcal S.

Với số lượng chỉ 20 chiếc, Bentley Torcal FRGMT Edition được kỳ vọng trở thành một trong những phiên bản SUV điện cá nhân hóa đáng chú ý của thương hiệu xe siêu sang Anh quốc.