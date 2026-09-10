Mỗi ngày Honda bán ra hơn 5.000 xe máy tại Việt Nam

Theo thông báo của Honda Việt Nam (HVN), kết quả kinh doanh của hãng trong tháng 8/2026 đã có khởi sắc ở mảng xe máy nhưng mảng ô tô lại ở chiều ngược lại với sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số xe máy tháng 8/2026 của Honda đạt 166.721 xe.​​

Cụ thể, kết quả này được tổng hợp bởi cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm/nhà phân phối ô tô Honda giao cho khách hàng và theo ước tính của HVN. Mảng xe máy ghi nhận doanh số 166.721 xe trong tháng 8/2026, tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này tương đương mỗi ngày trong tháng 8/2026, hãng bán ra thị trường Việt Nam đạt gần 5.400 xe máy. Đồng thời, tổng doanh số của Honda Việt Nam trong năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3/2027 đạt 862.105 xe, giảm nhẹ 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, HVN cũng ghi nhận 18.188 xe máy nguyên chiếc xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài.

Doanh số ô tô Honda trong tháng 8/2026 giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, mảng ô tô chỉ ghi nhận 1.001 xe bán ra trong tháng 8/2026, giảm 56% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh số năm tài chính 2027 của HVN cũng chỉ đạt 8.832 xe, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Mức sụt giảm doanh số trong tháng 8 vừa qua có thể được giải thích do nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam đang trong giai đoạn thấp điểm nhất năm khi trùng với tháng Ngâu. Tuy nhiên, mức giảm quá mạnh trong mảng kinh doanh ô tô cho thấy các sản phẩm của HVN đang rất thiếu sức hút, hãng sẽ phải triển khai những chương trình ưu đãi mạnh hơn để kéo khách hàng trở lại trong thời gian tới.