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Honda Super Cub được bổ sung phiên bản mới đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4

Thứ Hai, 06:00, 07/09/2026
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VOV.VN - Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của Super Cub, bổ sung hai tùy chọn màu sắc cùng động cơ 125cc được nâng cấp đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

Được mệnh danh như một "biểu tượng huyền thoại" khi ra đời từ những năm 1950, Honda Super Cub đã được nâng cấp tại Việt Nam cho năm 2026. Phiên bản này tiếp tục kế thừa những đường nét thiết kế đặc trưng của xe như trước đây, điển hình là thân xe hình chữ S, tay lái dạng cánh chim truyền thống và yếm xe bo tròn hoài cổ.

Bên cạnh đó, ngoại hình xe cũng có điểm nhấn đặc biệt là logo cánh chim cách điệu tạo hình 3D ở hai bên thân xe cùng cụm đèn pha tròn cổ điển cùng các chi tiết mạ chrome. Trên phiên bản 2026, Honda Super Cub được bổ sung hai lựa chọn màu sắc mới: Xám đen và Bạc trắng, bên cạnh màu Đen nhám quen thuộc.  

honda super cub duoc bo sung phien ban moi dap ung tieu chuan khi thai euro 4 hinh anh 1
Honda Super Cub đã được nâng cấp tại Việt Nam cho năm 2026

Sức mạnh của Honda Super Cub được cung cấp thông qua động cơ 125cc tích hợp hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải EURO 4. So với trước, cỗ máy mới được tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời giảm tới 32% lượng khí thải.

Mẫu xe này tiếp tục sở hữu nhiều trang bị công nghệ, điển hình là hệ thống đèn LED toàn phần và đèn phía trước luôn sáng AHO, cùng với màn hình LCD hiển thị các thông tin cần thiết như lượng nhiên liệu, quãng đường di chuyển và thời gian. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, tích hợp ba chức năng gồm cảnh báo chống trộm, xác định vị trí xe thông minh và khởi động hệ thống điện.

honda super cub duoc bo sung phien ban moi dap ung tieu chuan khi thai euro 4 hinh anh 2

Hệ thống phanh đĩa thủy lực được trang bị cho phía trước, kết hợp cùng vành nhôm đúc 17-inch với lốp không săm. Yên xe được trang bị đệm Urethane với độ dày và độ đàn hồi phù hợp, mang lại cảm giác thoải mái cho cả người lái và người ngồi sau, cùng với ghi-đông được tinh chỉnh nhằm tạo tư thế điều khiển tự nhiên.

Honda Super Cub mới sẽ chính thức được phân phối tại hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 12/9/2026, với 2 phiên bản có giá cụ thể 87,37 - 88,35 triệu đồng (tính VAT 8%), và tăng lên 88,99 - 89,99 triệu đồng tính VAT 10%).

CTV Hoàng Phúc/VOV.VN
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