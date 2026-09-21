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Chi tiết Lexus IS 2027 phiên bản đặc biệt chỉ sản xuất 350 xe

Thứ Hai, 06:00, 21/09/2026
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VOV.VN - Lexus IS 2027 được bổ sung gói Special Appearance Package với màu sơn xanh Envious độc quyền, mâm BBS rèn kích thước 19 inch màu đen cùng loạt trang bị cao cấp. Đáng chú ý, Lexus chỉ sản xuất 350 xe dành cho thị trường Bắc Mỹ.

Lexus IS 2027 nổi bật với màu xanh Envious độc quyền

Lexus bổ sung gói Special Appearance Package cho IS 2027, dựa trên phiên bản IS 350 F SPORT. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là màu sơn ngoại thất Envious Green, kết hợp với bộ mâm BBS rèn 19 inch sơn đen.

chi tiet lexus is 2027 phien ban dac biet chi san xuat 350 xe hinh anh 1
Lexus IS 2027 nổi bật với màu xanh Envious độc quyền
chi tiet lexus is 2027 phien ban dac biet chi san xuat 350 xe hinh anh 2

Bên trong khoang cabin, xe sử dụng ghế bọc NuLuxe màu đen kết hợp các mảng Ultrasuede. Những đường chỉ màu xanh cùng chi tiết trang trí tông chrome satin tạo điểm nhấn tương phản với tổng thể nội thất.

Lexus giới hạn gói trang bị đặc biệt này ở 350 xe dành cho thị trường Bắc Mỹ, khiến màu sơn Envious Green trở thành một trong những điểm nhận diện đáng chú ý của IS 2027.

chi tiet lexus is 2027 phien ban dac biet chi san xuat 350 xe hinh anh 3

Lexus IS 2027 vẫn dùng động cơ V6 3.5L

Không giống một phiên bản hiệu năng cao được nâng cấp sức mạnh, IS 350 Special Appearance Package vẫn sử dụng động cơ xăng V6 hút khí tự nhiên 3.5L quen thuộc.

chi tiet lexus is 2027 phien ban dac biet chi san xuat 350 xe hinh anh 4

Động cơ sản sinh 311 mã lực và mô-men xoắn 380 Nm. Các phiên bản dẫn động cầu sau sử dụng hộp số tự động 8 cấp, trong khi bản dẫn động 4 bánh AWD đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Gói Special Appearance Package không mang đến sự gia tăng công suất động cơ.

Xe được trang bị hệ thống treo biến thiên thích ứng Adaptive Variable Suspension. Với bản dẫn động cầu sau, vi sai chống trượt Torsen cũng được bổ sung nhằm hỗ trợ khả năng truyền lực giữa hai bánh sau.

Bên cạnh đó, gói công nghệ tiêu chuẩn trên phiên bản đặc biệt bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái. Lexus IS 2027 cũng được trang bị Lexus Safety System+ 3.0 với kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ xe trong làn và hệ thống cảnh báo va chạm phía trước có khả năng nhận diện người đi bộ, xe đạp và mô tô.

chi tiet lexus is 2027 phien ban dac biet chi san xuat 350 xe hinh anh 5
chi tiet lexus is 2027 phien ban dac biet chi san xuat 350 xe hinh anh 6

Giá Lexus IS 2027 từ 47.545 USD 

Ngoài gói Special Appearance Package, Lexus IS 2027 còn được nâng cấp một số chi tiết. Phiên bản F SPORT Design có thêm bộ mâm 19 inch mới với thiết kế đen kết hợp bề mặt gia công, trong khi vô-lăng sưởi trở thành trang bị tiêu chuẩn. Khoang cabin sử dụng màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Hệ thống âm thanh Lexus Premium Sound 10 loa là trang bị tiêu chuẩn, trong khi khách hàng có thể lựa chọn hệ thống Mark Levinson 17 loa.

chi tiet lexus is 2027 phien ban dac biet chi san xuat 350 xe hinh anh 7

Tại Mỹ, Lexus IS 350 F SPORT Design 2027 có giá khởi điểm 47.545 USD (gần 1,24 tỷ đồng), đã bao gồm phí giao xe 1.395 USD. Bản F SPORT Design AWD có giá 49.545 USD (xấp xỉ 1,29 tỷ), trong khi IS 350 F SPORT có giá từ 49.845 USD và bản F SPORT AWD từ 51.845 USD (khoảng 1,35 tỷ đồng). Lexus dự kiến đưa IS 2027 tới các đại lý tại Mỹ vào cuối năm nay. Riêng gói Special Appearance Package màu Envious Green được giới hạn 350 xe tại thị trường Bắc Mỹ.

CTV Minh Thuý/VOV.VN
Theo Carscoops
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